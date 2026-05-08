2026. május 8. péntek Mihály
21 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy aszfaltos autópálya Budapest közelében, Magyarországon, buja zöld fákkal szegélyezve, kék irányjelző táblákkal és egy fémből készült, automata sebességellenőrző kamerákkal felszerelt fémportálszerkezettel a részben felhős ég
Utazás

125 éve nem látott aszály tizedeli a frissen ültetett fákat: érik a tragédia Budapesten

Pénzcentrum
2026. május 8. 08:56

Budapest főtájépítésze szerint a közelgő nyár minden eddiginél pusztítóbb lehet a fővárosban. A klímaváltozás gyökeresen átírta a zöldfelületek kezelésének korábbi elveit, a FŐKERT és a Fővárosi Önkormányzat ezért új faültetési protokollt dolgozott ki, miközben a februárban és márciusban kiültetett fiatal fák már most óriási veszélyben vannak az aszály miatt.

A klímaváltozás alapjaiban forgatta fel a hagyományos zöldfelület-fenntartási gyakorlatot – hangsúlyozta közösségi oldalán Bardóczi Sándor főtájépítész. A helyzet folyamatos kísérletezést, valamint új, a túlélést és az alkalmazkodást szolgáló módszerek kidolgozását követeli meg. Ennek jegyében hozta létre a FŐKERT és Budapest az új faültetési protokollt, a Budapest Faültetési Rendszert, amelynek célja, hogy a fiatal fák nagyobb eséllyel vészeljék át az aszályos időszakokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendszer lényege, hogy a frissen ültetett fák számára biztosítsák a megfelelő tápanyagfelvételt, a levegősebb, kevésbé tömörödött termőhelyet, valamint a közvetlen környezetükben a talajtakarás kialakítását. Ezek együtt javítják a gyökérzóna vízmegtartó képességét, csökkentik a párolgási veszteséget, és segítik, hogy a fák a kritikus első években is életben maradjanak a szélsőséges időjárási körülmények között.

Kapcsolódó cikkeink:

A februárban és márciusban kiültetett fák különösen kiszolgáltatottak a közelgő nyárnak, mivel még nem gyökeresedtek be, gyökérzetük nem ért le a talajvíz szintjéig, az öntözési kapacitások pedig erősen korlátozottak. Bardóczi szerint a nyáron klímavészhelyzet várható, amelyet tavaly is csak civil szervezetek és felelős vállalatok segítségével tudtak enyhíteni. A főtájépítész kiemelte: most elsősorban nem új fák ültetésére, hanem kétkezi segítségre van szükség az Önkéntes Vízadás program keretében, illetve anyagi támogatásra a Főváros által létrehozott Zöld Budapest Alapítványon keresztül. Szerinte ültetni saját erőből is tudnak, a szabad fahelyek száma sem jelentős, a frissen ültetett fák megtartásához viszont nagyon kevés az emberi és az anyagi kapacitás.

Az áprilisi aszály hatására Gajdos László, a Tisza élő környezetéért felelős leendő miniszter vágatlan május mozgalmat hirdetett, amelyhez Székesfehérvár és Budapest is csatlakozott. A VI. kerület az idei Önkéntes Vízadás programba, a XI. kerület pedig a kaszálatlan május kezdeményezésbe kapcsolódna be. Magyar Péter május elején arról számolt be, hogy az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyók és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítására utasította Gajdos Lászlót.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az adatok súlyosságát jól mutatja, hogy áprilisban átlagosan mintegy 40 milliméter csapadék szokott hullani, idén azonban országos átlagban mindössze 4 milliméter eső esett, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiségnek csupán a tizede. Az Időkép értékelése szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. A csapadékhiány a folyók vízállásán is látszik: a Dunában ismét előbukkant az Ínség-szikla.

A talaj felső, nagyjából félméteres rétegéből sok helyen 60–70 milliméter csapadéknak megfelelő vízmennyiség hiányzik, a felső 20 centiméter különösen kiszáradt. Több térségben a talaj hasznosítható víztartalma a kritikusnak tekintett 20 százalék alá csökkent, ami nemcsak a mezőgazdaság, hanem a városi zöldfelületek és a frissen ültetett fák szempontjából is rendkívül aggasztó.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #időjárás #duna #magyarország #vízhiány #fa #klímaváltozás #csapadék #környezet #aszály

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:27
09:23
09:11
09:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 7.
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2026. május 7.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
2026. május 7.
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
NAPTÁR
Tovább
2026. május 8. péntek
Mihály
19. hét
Május 8.
A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalmak napja
Május 8.
Fagylalt nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
2
6 napja
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
3
2 hete
Orient Expressz jegyárak: itt a menetrend, erre zakatol az Orient Express 2026-ban
4
18 órája
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
5
2 hete
Vége az olcsó nyaralásoknak: radikális tiltást vezet be a magyarok kedvenc szigetországa
PÉNZÜGYI KISOKOS
SHA
Kifizetés esetén a fizetéssel kapcsolatos költségeket a kedvezményezett és a kifizetést kezdeményező közösen megosztva viselik. A átutalási megbízáson a SHA kódot kell feltüntetni, ha az ügyletet ilyen kondíciókkal kívánja igénybe venni az ügyfél.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 06:32
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 06:03
Német érettségi 2026: német vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen
Agrárszektor  |  2026. május 8. 08:14
Figyelmeztetik a magyarokat: durva eső lehet ma ebben a 2 megyében
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!