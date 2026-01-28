Az emberi tevékenység és a globális feszültségek miatt az emberiség veszélyesen közel került a globális katasztrófához az atomtudósok szerint.
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
Bár a globális gazdasági környezet továbbra is bizonytalan, a világ leggazdagabb befektetői nem hátralépnek, hanem pozíciókat építenek. A friss milliárdos-felmérés szerint 2026-ra a kockázatvállalási hajlandóság megmaradt, a hangsúly továbbra is a részvényeken, a magánpiacokon és az alternatív befektetéseken van. A szupergazdagok stratégiája inkább hosszú távú növekedésről, mint védekező kivárásról szól.
Miközben a világgazdaságot továbbra is geopolitikai feszültségek, makacs inflációs gócok és egyenetlen növekedés jellemzi, a világ leggazdagabb befektetői nem a kivárás stratégiáját választják. Épp ellenkezőleg: a milliárdosok 2026-ra vonatkozóan összességében magabiztosak, és portfólióikban továbbra is hangsúlyos szerepet szánnak a növekedési és alternatív eszközosztályoknak.
Ezt mutatja az UBS 2025-ös Billionaire Survey felmérése is, amely azt térképezi fel, hogy a milliárdosok mely eszközökben növelnék, tartanák fenn vagy csökkentenék kitettségüket a következő évben.
A magántőke továbbra is a növekedési stratégia gerince
A felmérés egyik legszembetűnőbb üzenete, hogy a magánpiacok - különösen a private equity - továbbra is kulcsszerepet játszanak a szupergazdagok vagyonkezelésében. A válaszadók közel fele (49 százalék) tervezi növelni a közvetlen magántőke-befektetések arányát, miközben további 37 százalék a private equity alapokon, illetve alapok alapjain keresztül bővítené jelenlétét.
Ez arra utal, hogy a milliárdosok hosszú távon is bíznak a tőzsdén kívüli vállalatok értékteremtő képességében. A private equity lehetőséget ad aktív tulajdonosi szerepre, stratégiai irányításra, valamint arra, hogy a befektetők kevésbé legyenek kitéve a nyilvános piacok rövid távú hangulatingadozásainak.
A private debt szintén egyre hangsúlyosabb elem a portfóliókban: a milliárdosok egyharmada (33 százalék) növelné kitettségét ezen a területen. A magasabb kamatszintek és a banki hitelezés szigorodása vonzó hozamlehetőségeket teremt a nem banki finanszírozásban, miközben a befektetők strukturáltabb, fedezett ügyletekhez juthatnak.
Ez a trend jól illeszkedik ahhoz a globális folyamathoz, amelyben az alternatív hitelezési formák egyre nagyobb szerepet kapnak a vállalatfinanszírozásban.
Részvények és hedge fundok: kitart a kockázatvállalási hajlandóság
A nyilvános részvénypiacok továbbra is központi szerepet töltenek be a milliárdosok vagyonkezelésében. A fejlett piaci részvények esetében 43 százalék tervez növelést, míg 50 százalék változatlan kitettséggel számol. A csökkentést tervezők aránya mindössze 7 százalék.
Még ennél is beszédesebb a feltörekvő piacok megítélése: itt 42 százalék növelné befektetéseit, 56 százalék pedig szinten tartaná azokat, miközben csupán 2 százalék csökkentést tervez. Ez egyértelműen hosszú távú növekedési optimizmusra utal a fejlődő gazdaságok irányában.
A hedge fundok szintén profitálnak a „risk-on” környezetből: a milliárdosok 43 százaléka növelné itt a kitettségét. A rugalmas stratégiák, az abszolút hozamcélok és a volatilis vagy oldalazó piacokon való alkalmazkodóképesség továbbra is vonzóvá teszik ezeket az alapokat.
Defenzív eszközök: inkább stabilitás, mint átrendeződés
Az olyan klasszikusabb, defenzív eszközosztályoknál, mint az infrastruktúra, az ingatlan vagy az arany, jóval kisebb elmozdulások láthatók. Az infrastruktúra esetében például a válaszadók 60 százaléka változatlan kitettséget tervez, míg mindössze 5 százalék csökkentést. Hasonló a helyzet az ingatlanpiacon és a nemesfémeknél is.
A kötvénypiacokon – mind a fejlett, mind a feltörekvő piacokon – a többség szintén a kivárás stratégiáját választja, ami arra utal, hogy a milliárdosok már beárazottnak tekintik a kamatkörnyezet változásait.
Készpénz, árupiacok, műkincsek: mérsékelt érdeklődés
Érdekesség, hogy a készpénzállomány növelését mindössze a válaszadók 19 százaléka tervezi, miközben 64 százalék változatlan szinttel számol. Ez azt jelzi, hogy a milliárdosok nem számítanak olyan mértékű piaci sokkra, amely indokolná a likviditás érdemi felhalmozását.
Az árupiacok, valamint a műtárgyak és régiségek iránt a legvisszafogottabb az érdeklődés: ezeknél az eszközosztályoknál a növelést tervezők aránya alacsony, és inkább a meglévő pozíciók fenntartása dominál.
Az UBS felmérésének tanulsága egyértelmű: a milliárdosok 2026-ra készülve nem menekülnek a kockázat elől, hanem tudatosan, diverzifikáltan építkeznek. A magánpiacok, a részvények és az alternatív befektetések továbbra is a vagyonkezelési stratégiák középpontjában állnak, miközben a defenzív eszközök stabilizáló szerepet töltenek be.
Ez a megközelítés jól tükrözi azt a hosszú távú szemléletet, amely a világ leggazdagabb befektetőit jellemzi: nem rövid távú félelmekre, hanem strukturális trendekre és tartós hozamlehetőségekre építenek.
Ezt várják az elemzők 2026-tól
A 2026-os befektetési kilátásokat továbbra is a mesterséges intelligenciához kapcsolódó növekedési történetek, a geopolitikai kockázatok és a választásokhoz kötődő piaci árazások határozhatják meg – vélik a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők. Az elemzők szerint a politikai és monetáris jelzésekre elsőként a devizapiac és az állampapírpiac reagálhat, miközben a részvénypiacokon az amerikai és a régiós eszközök, valamint a nemesfémek is fontos szerephez juthatnak.
Nagy Viktor, a Portfolio elemzője szerint 2026-ban is a mesterséges intelligencia maradhat a piac egyik fő hajtóereje. Az AI-hoz köthető beruházások elsősorban a nagy technológiai vállalatok számára lehetnek kedvezők, de az elemző szerint egy esetleges orosz–ukrán tűzszünet is érdemi piaci reakciókat válthat ki. Tartós béke esetén a közép-kelet-európai részvénypiacok, valamint az ukrajnai újjáépítésben érintett vállalatok részvényei is felértékelődhetnek, miközben a várható amerikai kamatcsökkentések és a gyengülő dollár a nemesfémeknek kedvezhetnek.
Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója úgy látja, hogy a fejlett piacokon az AI-beruházások nemcsak a technológiai szektorban, hanem az egész kapcsolódó ökoszisztémában – az energiaellátástól az ipari beszállítókig – támogathatják a növekedést. A fejlődő piacok közül továbbra is vonzónak tartja a közép-kelet-európai régiót, valamint Brazíliát, Indiát, Kínát és Tajvant, különösen akkor, ha a monetáris politika támogató marad és a dollár gyengülése folytatódik.
Vályi Bence, a Gránit Alapkezelő junior portfóliómenedzsere szerint 2026-ban sem várható nyugodt piaci környezet. A geopolitikai feszültségek fennmaradhatnak, miközben az Egyesült Államokban politikai változások és kamatcsökkentések is formálhatják a piacokat. Ugyanakkor úgy véli, hogy az amerikai részvénypiac tovább emelkedhet, és a gazdaságélénkítő lépések már nemcsak az AI-hoz köthető cégeknek, hanem egy szélesebb vállalati körnek is kedvezhetnek. Az európai és régiós piacok alacsonyabb értékeltsége szintén vonzó belépési pontot jelenthet.
A magyar piac szempontjából a 2026-os országgyűlési választás hatása már részben megjelent az árazásokban – mondta Hosszú Ferenc, az OTP Alapkezelő vezérigazgató-helyettese. A forint erősödésében és a kötvénypiac mozgásaiban is tükröződik, hogy a piacok reális forgatókönyvként kezelik a politikai változást. A választások után szerinte kockázati prémium árazódhat ki, és az MNB újra kamatcsökkentési ciklust indíthat, ami támogathatja a magyar állampapírok teljesítményét.
A szakértők egyetértenek abban, hogy egy tartós orosz–ukrán békemegállapodás új lendületet adhatna a régiós piacoknak, de ennek mértéke a megállapodás részleteitől függ. A kockázati felárak csökkenése, az energiaárak mérséklődése és az intézményi tőke visszatérése mind pozitív irányba hathat, ugyanakkor egy törékeny tűzszünet önmagában nem indítana el széles körű ralit. Tartós felértékelődéshez a geopolitikai kockázatok érdemi csökkenésére lenne szükség.
Az év negyedik hetében 78,2 milliárd forint friss pénz áramlott a magyar lakossági állampapírokba.
A globális részvénypiacok 2025-ös kimagasló teljesítménye után szakértők figyelmeztetnek, hogy növekszik egy jelentős korrekció valószínűsége.
Történelmi csúcsra emelkedett az arany világpiaci ára: hétfőn először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt.
Sokak nem érezték stabilnak anyagi helyzetüket tavaly év végén. Saját kutatásunk kitöltőinek java része úgy érzi, az ország gazdasága stagnál vagy romlik. Mutatjuk a részleteket!
A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények az új csúcsot elérő OTP kivételével lefelé mozdultak az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki kötvényaukcióján a három- és tízéves papírok átlaghozama csökkent, az ötéves futamidőnél pedig változatlan maradt.
A készpénzállomány 2025-ben ismét növekedésnek indult Magyarországon, 4,6%-kal emelkedve az előző évhez képest.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Az ezüstpiac árrobbanásának közepén jár a befektetői közösség: az elmúlt három évben megháromszorozódott az árfolyam
Fejlesztési munkálatok miatt vasárnap hajnalban több órára leállnak az OTP egyes online szolgáltatásai.
2026-ra teljes körűen életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, amely jogszabályi kényszerrel írta elő a készpénzhez való hozzáférés országos biztosítását.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
