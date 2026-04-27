2026. április 27. hétfő Zita
10 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
|
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tőzsdei idézetek megjelenítése a városi jelenet tükrözik az üvegen
Gazdaság

Váratlan fordulat a magyar tőzsdén: egyetlen hazai óriásvállalat rántotta magával a teljes piacot

Pénzcentrum
2026. április 27. 20:44

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 703,75 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel 133 168,50 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 24,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint iránykeresés jellemezte a hét első kereskedési napját a BÉT-en.

Czibere Ákos hozzátette: a belföldi részvénypiac a nemzetközi hangulattal összhangban mozgott, határozott irányok a meghatározó európai tőzsdéken sem látszanak. A vezető részvények közül csupán a Mol mutatott jelentősebb kilengést, ami részben a magas árfolyammal magyarázható, sok befektető valószínűleg emiatt adhatta el a részvényeit - tette hozzá.

  • A Mol 58 forinttal, 1,41 százalékkal 4042 forintra csökkent 2,5 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 120 forinttal, 0,29 százalékkal 41 730 forintra erősödött, forgalmuk 17,2 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal 2496 forintra nőtt, forgalma 691,2 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,15 százalékkal 13 020 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9172,53 ponton zárt hétfőn, ez 72,42 pontos, 0,78 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 27. hétfő
Zita
18. hét
Április 27.
Morse nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fedezet nélküli hitel
Ebben az esetben a hitelszerződésen kívül nincs biztosíték a hitel megtérülésére.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
