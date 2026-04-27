Európai uniós támogatásból épít gigabit-képes optikai hálózatot a Magyar Telekom 16 vármegyében.
Váratlan fordulat a magyar tőzsdén: egyetlen hazai óriásvállalat rántotta magával a teljes piacot
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 703,75 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel 133 168,50 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 24,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint iránykeresés jellemezte a hét első kereskedési napját a BÉT-en.
Czibere Ákos hozzátette: a belföldi részvénypiac a nemzetközi hangulattal összhangban mozgott, határozott irányok a meghatározó európai tőzsdéken sem látszanak. A vezető részvények közül csupán a Mol mutatott jelentősebb kilengést, ami részben a magas árfolyammal magyarázható, sok befektető valószínűleg emiatt adhatta el a részvényeit - tette hozzá.
- A Mol 58 forinttal, 1,41 százalékkal 4042 forintra csökkent 2,5 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 120 forinttal, 0,29 százalékkal 41 730 forintra erősödött, forgalmuk 17,2 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal 2496 forintra nőtt, forgalma 691,2 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,15 százalékkal 13 020 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9172,53 ponton zárt hétfőn, ez 72,42 pontos, 0,78 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
