High angle view on a huge stack of fossil fuel barrels - stock photo
Világ

Donald Trump rendkívüli döntése: brutális mennyiségű olajat szabadít fel az USA a stratégiai tartalékból

MTI
2026. május 12. 12:29

Az Egyesült Államok 53 millió hordó kőolajat szabadított föl stratégiai tartalékából (SPR) hétfőn az energiacégek számára az olajárak stabilizálására irányuló globális erőfeszítések részeként - közölte az amerikai energiaügyi minisztérium.

A döntés része az Egyesült Államok azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Ez a márciusban bejelentett kötelezettségvállalás a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) több mint 30 országot érintő kezdeményezésének része és az a célja, hogy összesen körülbelül 400 millió hordónyi kőolajjal növeljék a kínálatot.

Az energiaügyi minisztérium szerint az amerikai kormányzati tartalékokból már körülbelül 35 millió hordó olajat szabadítottak föl eddig.

Amerikai számítások szerint a globális olajfogyasztás napi mintegy 103 millió hordó volt tavaly.

Az Egyesült Államok stratégiai kőolajtartaléka a világ legnagyobb vészhelyzeti nyersolajtartaléka. A szövetségi kormány 1975-ben hozta létre, hogy megvédje az Egyesült Államok gazdaságát az olajellátásban bekövetkező nagyobb zavaroktól.
2026. május 12. kedd
Államháztartási hiány
A központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek - egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap - együttes hiánya.

