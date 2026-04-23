Budapest, Magyarország, Európa. A Parlament épülete és a Duna alkonyatkor
Gazdaság

Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve

2026. április 23. 07:59

Magyar Péter leendő kormánya felülvizsgálja az Orbán Viktor hivatali ideje alatt benyújtott nemzeti védelmi tervet. Ezt a dokumentumot az Európai Bizottság kedvezményes hitelkonstrukciója, a SAFE program keretében nyújtották be. A felülvizsgálat hátterében korrupciós aggályok állnak, az Európai Bizottság pedig hozzájárult a kéréshez.

A SAFE programot Brüsszel tavaly indította el az orosz fenyegetésre válaszul, hogy megerősítse a védelmi ipart és a katonai felkészültséget. A kezdeményezés keretében összesen 150 milliárd eurót osztanak szét 19 tagállam között. Magyarország még tavaly decemberben nyújtotta be 16,2 milliárd eurós tervezetét, amely védelmi és kettős felhasználású projekteket egyaránt tartalmazott. Mivel a Bizottság a beadványt mindeddig nem hagyta jóvá, Magyar Péter csapatának szakértői most átvizsgálják a dokumentumot, és módosításokat javasolhatnak.- számolt be az euronews.

"Kritikusan felülvizsgáljuk a leköszönő kormány által benyújtott listát. A döntésünket a valós szükségletek, valamint a korrupciós kockázatok felmérésére alapozzuk" – nyilatkozta az Euronewsnak a Tisza Párthoz közel álló, névtelenséget kérő forrás. Ezek a korrupciós kockázatok az Orbán-kormányhoz kötődő hazai ipari érdekeltségekre vonatkoznak.

A Bizottság márciusban jóváhagyta a cseh és a francia SAFE-tervet, így a magyar tervezet maradt az egyetlen függőben lévő ügy. A magyar diplomácia szerint a késlekedés politikai indíttatású volt. Úgy vélik, a Bizottság februárban döntött arról, hogy a választások előtt nem hagyja jóvá a magyar beadványt. Ezt követően Brüsszel teljesen elnémult: sem visszajelzés, sem kérdés, sem indoklás nem érkezett. A Bizottság ezt határozottan cáfolta, és közölte, hogy módosításokat kértek a tervezetben.

A hétvégén a Björn Seibert, Ursula von der Leyen kabinetfőnöke által vezetett brüsszeli küldöttség Budapestre utazott. A delegáció informális egyeztetést folytatott Magyar Péter csapatával, annak ellenére, hogy a Tisza Párt tisztségviselői hivatalosan még nem vették át a kormányzati hatalmat. A megbeszéléseken a SAFE-terv is szóba került, bár Timo Pesonen, a Védelmi Ipari és Űrkutatási Főigazgatóság vezetője nem volt jelen.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A találkozót követően mindkét fél kifejezte készségét a befagyasztott uniós források ügyének rendezésére. A jelenlegi költségvetési ciklusban Magyarországnak szánt 27 milliárd euróból 17 milliárd továbbra is zárolva van. Ezeket a pénzeket a Bizottság jogállamisági és korrupciós aggályok miatt tartotta vissza az Orbán-kormány idején. Ha augusztus végéig nem születik megállapodás, hazánk 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrást veszíthet el végérvényesen. A befagyasztott uniós pénzek felszabadítása Magyar Péter választási kampányának egyik központi ígérete volt.

