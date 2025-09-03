Az IMF friss elemzése szerint egy esetleges vámháború miatt két év alatt akár 2 százalékponttal is alacsonyabb lehet a magyar GDP-növekedés.
Hiába a hergelés: a magyarok többsége saját kárára is befagyasztva tartaná az EU-s pénzeket
Az Eurobarometer legfrissebb felmérése szerint a magyarok az uniós átlagnál is erősebben támogatják az EU egységét és a közös válságkezelést. A magyar válaszadók pragmatikus hozzáállást mutatnak az unióhoz, miközben több területen az európai átlagnál nagyobb bizalmat szavaznak az EU-nak- számolt be a Portfolio.
A tavaszi Eurobarometer-felmérés eredményei alapján a magyar lakosság továbbra is alapvetően pragmatikus képet alkot az Európai Unióról. Bár sok esetben a saját vagy rövid távú érdekeket részesítik előnyben, a magyarok hozzáállása az EU-hoz egyáltalán nem negatív, sőt, bizonyos kérdésekben az európai átlagnál is nagyobb bizalmat mutatnak az unió iránt.
A globális kihívásokra adott egységes válaszok tekintetében az európai polgárok elsöprő többsége, uniós átlagban 90 százaléka egyetért azzal, hogy a tagállamoknak összehangoltabban kellene reagálniuk. Magyarországon ez az arány 88 százalék, ami közel áll az uniós átlaghoz.
A felmérés szerint a magyarok az európai átlagnál jobban hisznek abban is, hogy véleményük fontos befolyással bír az uniós szintű döntéshozatalra. Ugyanakkor jellemző, hogy Magyarországon háromszor annyian jelezték, hogy csak "inkább" értenek egyet ezzel az állítással, nem pedig teljes mértékben.
Az adatokból az is kiolvasható, hogy a magyarok határozott preferenciákkal rendelkeznek az uniós prioritásokkal kapcsolatban. A válaszok alapján a magyar közvélemény támogatná, ha az EU több eszközt kapna a válságok kezelésére, ami nehezebb helyzetbe hozhatná Magyarország jelenlegi vezetését, még akkor is, ha ezzel az Európai Parlament forráselosztás feletti ellenőrző szerepe jelentősen csökkenne.
A világ energiaigénye soha nem látott mértékben nő. Közhely, hogy ezt – bármennyire szeretnénk – nem lehet kizárólag megújuló forrásokból kielégíteni.
A Bosch hivatalosan bejelentette, hogy németországi gyártókapacitásainak egy részét a miskolci üzemébe helyezi át.
Egyre romlik a fővárosi hidak állapota, van köztük olyan, amihez negyvenöt éve alig nyúltak hozzá, mostanra elöregedtek az elemei.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
