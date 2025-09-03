2025. szeptember 3. szerda Hilda
26 °C Budapest
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Hiába a hergelés: a magyarok többsége saját kárára is befagyasztva tartaná az EU-s pénzeket

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 09:30

Az Eurobarometer legfrissebb felmérése szerint a magyarok az uniós átlagnál is erősebben támogatják az EU egységét és a közös válságkezelést. A magyar válaszadók pragmatikus hozzáállást mutatnak az unióhoz, miközben több területen az európai átlagnál nagyobb bizalmat szavaznak az EU-nak- számolt be a Portfolio.

A tavaszi Eurobarometer-felmérés eredményei alapján a magyar lakosság továbbra is alapvetően pragmatikus képet alkot az Európai Unióról. Bár sok esetben a saját vagy rövid távú érdekeket részesítik előnyben, a magyarok hozzáállása az EU-hoz egyáltalán nem negatív, sőt, bizonyos kérdésekben az európai átlagnál is nagyobb bizalmat mutatnak az unió iránt.

A globális kihívásokra adott egységes válaszok tekintetében az európai polgárok elsöprő többsége, uniós átlagban 90 százaléka egyetért azzal, hogy a tagállamoknak összehangoltabban kellene reagálniuk. Magyarországon ez az arány 88 százalék, ami közel áll az uniós átlaghoz.

A felmérés szerint a magyarok az európai átlagnál jobban hisznek abban is, hogy véleményük fontos befolyással bír az uniós szintű döntéshozatalra. Ugyanakkor jellemző, hogy Magyarországon háromszor annyian jelezték, hogy csak "inkább" értenek egyet ezzel az állítással, nem pedig teljes mértékben.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy a magyarok határozott preferenciákkal rendelkeznek az uniós prioritásokkal kapcsolatban. A válaszok alapján a magyar közvélemény támogatná, ha az EU több eszközt kapna a válságok kezelésére, ami nehezebb helyzetbe hozhatná Magyarország jelenlegi vezetését, még akkor is, ha ezzel az Európai Parlament forráselosztás feletti ellenőrző szerepe jelentősen csökkenne.
Címlapkép: Getty Images
#közpénz #európai unió #gazdaság #európai unió tanácsa #befagyasztás #eu támogatás

Portfolio Checklist
2025. szeptember 2. 16:45
Bod Péter Ákos: az árrésstop hosszabb távon még emelheti is az árszintet  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MNB Intézet  |  2025. szeptember 3. 09:54
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról...
MEDIA1  |  2025. szeptember 2. 13:24
Premier League, Serie A, NFL és új sorozatok: bemutatta őszi kínálatát a Network4
A Network4 bemutatta őszi műsorait: a sportcsatornákon többek között a Premier League, a Serie A, az...
Holdblog  |  2025. szeptember 2. 09:03
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk,...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 1. 16:57
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A ban...
