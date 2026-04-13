Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Gazdaság

Vészjósló adatok láttak napvilágot: majdnem a felére zuhant az új szerződések száma az építőiparban

Pénzcentrum
2026. április 13. 08:30

2026 februárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 0,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,2%-kal nagyobb, az egyéb építményeké 6,3%-kal kisebb volt. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 4,9%-kal meghaladta a 2026. januárit.

2026 februárjában az előző év azonos hónapjához képest:

  • A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 2,2%-kal nőtt, az egyéb építményeké 6,3%-kal csökkent. Utóbbi hátterében két ellentétes folyamat áll: míg az út, vasút építése alágazat termelése 37,6%-kal bővült, addig a közműépítésé 41,6%-kal visszaesett az egy évvel korábbi, magas bázishoz képest.
  • Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 15,0%-kal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építése 2,4, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 9,3%-kal csökkent.
  • A megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 44,8, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 38,7, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 51,5%-kal visszaesett.
  • Az építőipari vállalkozások február végi szerződésállományának volumene 9,5%-kal meghaladta a 2025. februárit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 0,9%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 14,4%-kal nagyobb volt.
Interest-pool

ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

