Vészjósló adatok láttak napvilágot: majdnem a felére zuhant az új szerződések száma az építőiparban

2026 februárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 0,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,2%-kal nagyobb, az egyéb építményeké 6,3%-kal kisebb volt. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 4,9%-kal meghaladta a 2026. januárit.

2026 februárjában az előző év azonos hónapjához képest: A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 2,2%-kal nőtt, az egyéb építményeké 6,3%-kal csökkent. Utóbbi hátterében két ellentétes folyamat áll: míg az út, vasút építése alágazat termelése 37,6%-kal bővült, addig a közműépítésé 41,6%-kal visszaesett az egy évvel korábbi, magas bázishoz képest.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 15,0%-kal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építése 2,4, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 9,3%-kal csökkent.

A megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 44,8, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 38,7, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 51,5%-kal visszaesett.

Az építőipari vállalkozások február végi szerződésállományának volumene 9,5%-kal meghaladta a 2025. februárit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 0,9%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 14,4%-kal nagyobb volt.

NEKED AJÁNLJUK