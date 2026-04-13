Fordulat a piacokon a Tisza-párt győzelme után: így alakulhatnak a legfontosabb mutatók

A magyar parlamenti választások előzetes eredménye nyomán jelentősen javult a forint és a magyar pénzügyi eszközök megítélése, miután a TISZA párt kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben. A nemzetközi fizetések és devizapiaci megoldások szakértője, az AKCENTA CZ ma reggeli elemzése szerint a politikai fordulat érdemben növeli annak esélyét, hogy Magyarország előtt megnyíljanak a korábban befagyasztott uniós források, ugyanakkor a kedvező hazai piaci reakciót továbbra is árnyalják a romló nemzetközi környezetből fakadó kockázatok.

Az AKCENTA CZ friss elemzése szerint a 2026-os magyar parlamenti választás az elmúlt évek egyik legfontosabb politikai és piaci fordulatát hozta el Magyarországon. A TISZA párt kétharmados többséget ért el, amire a pénzpiacok azonnal reagáltak. Hétfő reggel az euró árfolyama 367,45 forintra csökkent a választások előtti mintegy 383-as értékről, míg a dollár 314,14 forintra gyengült. Az AKCENTA CZ szerint ez a forint egyik legerősebb szintje 2025 vége óta, ami arra utal, hogy a befektetők a politikai változást kifejezetten pozitívan értékelték.

A valutaváltásra, nemzetközi fizetésekre és fedezeti (hedging) ügyletekre szakosodott Akcenta értékelése alapján a piaci optimizmus fő oka, hogy a politikai fordulat nyomán jelentősen javulhat Magyarország hozzáférése a korábban befagyasztott vagy bizonytalannak minősített uniós forrásokhoz. Az elemzés szerint mintegy 38,3 milliárd eurónyi forrás sorsa rendeződhet a következő időszakban. Ez az összeg a magyar éves GDP 20 százalékának felel meg és érdemben javíthatja az ország finanszírozási helyzetét, csökkentheti a külső sérülékenységet, illetve támogathatja a növekedést.

A magyar gazdaság helyzete ugyanakkor továbbra is vegyes képet mutat. A fogyasztás élénkülését jelzi, hogy a kiskereskedelmi forgalom éves alapon 3,8 százalékkal nőtt, miközben az ipari termelés 1,5 százalékkal visszaesett.

Az MNB 6,25 százalékos alapkamata régiós összehasonlításban továbbra is magas, de a politikai kockázati felár csökkenése később nagyobb mozgásteret teremthet a kamatcsökkentésekhez is – áll az AKCENTA elemzésében, ami rámutat arra, hogy a magyar választási eredmény rövid távon egyértelműen javította a forint és a magyar eszközök kilátásait, de a külső geopolitikai és energiapiaci kockázatok miatt a következő időszakban fokozott piaci ingadozásra kell számítani. Magyarország helyzete jelenleg kedvezőbbé vált a régión belül, de a tartósan pozitív változáshoz arra lesz szükség, hogy az új kormány gyorsan kézzelfogható gazdasági eredményeket érjen el.