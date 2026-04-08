Egyre súlyosabb válságban a magyar ipar: ismét csökkent a termelés, ez mindenkinek fájni fog

Nagyobb a deficit hónapról hónapra nézve, mint az előző évi adathoz képest: a legtöbb alágazatban alulmúlta a tavalyi szintet a teljesítmény.

Tovább csökkent az ipari termelés 2026 februárjában. A kibocsátás éves összevetésben 1,5 százalékkal, az előző hónaphoz képest pedig 1,8 százalékkal esett vissza- íraj friss adatközlésében a KSH.

A teljesítmény a feldolgozóipari alágazatok többségében alulmúlta az egy évvel korábbi szintet. A legjelentősebb súlyú területek közül a számítógépek, az elektronikai és optikai termékek, valamint a villamos berendezések gyártása ugyan bővülni tudott. Ezt a növekedést azonban ellensúlyozta a járműgyártás, illetve az élelmiszer-, ital- és dohánytermék-gyártás visszaesése.

Az év első két hónapjának összesített adatai alapján a hazai ipar 2 százalékkal teljesített gyengébben, mint a 2025-ös év azonos időszakában.