Brutális célárat kapott a legnépszerűbb hazai bankpapír: történelmi csúcsra ért, de még csak most jön a java

Az Autonomous Research tovább javította az OTP részvényeire vonatkozó várakozását. Az elemzőcég 54 184 forintra emelte a bankpapír 12 havi célárát, és fenntartotta a felülteljesítő ajánlását. Az új célérték 21 százalékkal múlja felül a történelmi csúcson lévő részvény legutóbbi záróárát.

Az elmúlt hónapokban sorra érkeztek az egyre magasabb célárak az OTP-re. A mostani, 44 677 forintról megemelt célár egybeesik a papír legújabb rallijával. A részvény árfolyama a Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően egyetlen nap alatt 8,4 százalékot ugrott. Ezzel új történelmi csúcsot állított be. A folyamatos emelkedés eredményeként az OTP idén már 27 százalékos pluszban jár - írta meg a Portfolio.

A lendületes emelkedés érdekes helyzetet teremtett a piacon. A Reuters adatbázisában szereplő 40 625 forintos konszenzusos célár ma már közel 10 százalékkal elmarad a tényleges árfolyamtól. Az elemzői konszenzus azonban továbbra is optimista. A megkérdezett szakértők közül kilenc vételre, négy tartásra, és mindössze egyetlen elemző ajánlja eladásra az OTP részvényeit.