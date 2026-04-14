Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Budapest, Magyarország - 2025. február 17: A zöld-fehér feliratot mutató OTP Bank fiók külsejének közeli látképe. A logó és a bank neve jól láthatóan az üvegbejárat felett, oldalt pedig a 24 órás ügyfélszolgálat felirat látható.
Gazdaság

Brutális célárat kapott a legnépszerűbb hazai bankpapír: történelmi csúcsra ért, de még csak most jön a java

Pénzcentrum
2026. április 14. 13:40

Az Autonomous Research tovább javította az OTP részvényeire vonatkozó várakozását. Az elemzőcég 54 184 forintra emelte a bankpapír 12 havi célárát, és fenntartotta a felülteljesítő ajánlását. Az új célérték 21 százalékkal múlja felül a történelmi csúcson lévő részvény legutóbbi záróárát.

Az elmúlt hónapokban sorra érkeztek az egyre magasabb célárak az OTP-re. A mostani, 44 677 forintról megemelt célár egybeesik a papír legújabb rallijával. A részvény árfolyama a Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően egyetlen nap alatt 8,4 százalékot ugrott. Ezzel új történelmi csúcsot állított be. A folyamatos emelkedés eredményeként az OTP idén már 27 százalékos pluszban jár  - írta meg a Portfolio.

A lendületes emelkedés érdekes helyzetet teremtett a piacon. A Reuters adatbázisában szereplő 40 625 forintos konszenzusos célár ma már közel 10 százalékkal elmarad a tényleges árfolyamtól. Az elemzői konszenzus azonban továbbra is optimista. A megkérdezett szakértők közül kilenc vételre, négy tartásra, és mindössze egyetlen elemző ajánlja eladásra az OTP részvényeit.

Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

