Áttört egy fontos határt a BUX: izgalmas nap várhat a befektetőkre

Iránykereséssel indul a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt.-ben. szenior elemzője szerint. Kedden a BUX 2200,03 pontos, 1,64 százalékos emelkedéssel, 135 997,44 pontos történelmi csúcson zárt.

Varga Zoltán szerdai előrejelzésében kiemelte, a BUX index kedden áttörte a 135 ezer pontos szintet, a Richter kivételével minden vezető részvény árfolyama emelkedni tudott, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyama erősebb ellenállás került, a 30 napos mozgóátlag így már rövid távú támaszt képez 41 586 forintnál, a következő erősebb ellenállás 42 480 forintnál húzódik.

Kedden TP-részvények 970 forinttal, 2,37 O-41 89 forinttal nőtt, forgalmuk 15,2 milliárd forintot tett ki.

A Mol a 3900 forintos felett stabilizálódott, a következő szint meghatározó ellenállása a 4000-4025 forintos tartományhoz köthető. Kedden Mol 48 forinttal, 1,23 forintos erősödött 3966 forintos, 2,0 milliárd forintos forgalomban.

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A Richter a 30 napos mozgóátlagot nem tudta szignifikánsan áttörni, amely 12 668 forintnál jelent ellenállást, illetve 12 640 forintnál is húzódik egy szint, míg támaszt az 50 napos mozgóátlag jelent 12 504 forintnál van. Szerdán már osztalékszelvény nélkül forog a Richter. A részvényenkénti osztalék mértéke 655,45 forint, a sajtók június 11-én kezdődnek. Kedden a Richter-papírok árfolyama az előző napi árán, 12 560 forinton zárt, 5,2 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom újabb ellenállás felett zárt, amely 2736 forintnál látható, tartós áttörés esetén 2800 forintnál adódhat a következő akadály. Kedden a Magyar Telekom árfolyama 82 forinttal, 3,08 komoly 2748 forintra emelkedett, forgalma 2,4 milliárd forint volt.