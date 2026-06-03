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Megtakarítás

Új korszak kezdődött a tőzsdén: bűvös határt lépett át a Vanguard - elképesztő összeget vonzott be a mesterséges intelligencia

Pénzcentrum
2026. június 3. 17:51

A Vanguard S&P 500 ETF (VOO) a világon elsőként lépte át az ezermilliárd dolláros kezelt vagyon határát, ami történelmi mérföldkövet jelent a tőzsdén kereskedett alapok piacán. A rendkívüli növekedést a mesterséges intelligencia fűtötte tőzsdei rali, az alacsony költségek és a passzív befektetési stratégiák tömeges elterjedése hajtja.

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A Financial Times adatai szerint az alap által kezelt vagyon 2022 óta megnégyszereződött. Ezzel a lendülettel a Vanguard végleg maga mögé utasította a piac legrégebbi szereplőjét, a State Street által kezelt SPY alapot, amellyel szemben immár mintegy 200 milliárd dolláros előnyre tett szert.

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A páratlan bővülés mögött több tényező is áll, amelyek közül az egyik legfontosabb a technológiai szektor szárnyalása. Mivel a technológiai részvények a portfólió nagyjából 35 százalékát teszik ki, az alap az olyan iparági óriások növekedésének vált az egyik legnagyobb haszonélvezőjévé, mint az Nvidia, a Microsoft vagy az Apple. Emellett komoly vonzerőt jelent a mindössze 0,03 százalékos éves alapkezelési díj is, amely folyamatosan csábítja át a tőkét a drágábban működő versenytársaktól. Ennek eredményeként a Vanguard alapjába az elmúlt időszakban naponta átlagosan 1,25 milliárd dollárnyi friss tőke áramlott.

Ez a mérföldkő egyértelműen jelzi a passzív befektetések piaci dominanciáját. A lakossági és az intézményi befektetők is egyre inkább elfordulnak az aktívan kezelt portfólióktól, és az olcsóbb, indexkövető megoldásokat részesítik előnyben.

A felhalmozott hatalmas tőketömeg ráadásul komoly piaci erőt képvisel, hiszen az alap kiemelkedő likviditása révén kész arra, hogy automatikusan és jelentős súllyal vegyen részt az olyan idén várható, óriási volumenű tőzsdére lépésekben, mint amilyen a SpaceX vagy az Anthropic megjelenése lehet.
Címlapkép: Getty Images
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