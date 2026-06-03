Európa egésze meglehetősen kevés sikertörténetet tud felmutatni, Afrika és Latin-Amerika kilátásai pedig ennél is borúsabbak.
Új korszak kezdődött a tőzsdén: bűvös határt lépett át a Vanguard - elképesztő összeget vonzott be a mesterséges intelligencia
A Vanguard S&P 500 ETF (VOO) a világon elsőként lépte át az ezermilliárd dolláros kezelt vagyon határát, ami történelmi mérföldkövet jelent a tőzsdén kereskedett alapok piacán. A rendkívüli növekedést a mesterséges intelligencia fűtötte tőzsdei rali, az alacsony költségek és a passzív befektetési stratégiák tömeges elterjedése hajtja.
A Financial Times adatai szerint az alap által kezelt vagyon 2022 óta megnégyszereződött. Ezzel a lendülettel a Vanguard végleg maga mögé utasította a piac legrégebbi szereplőjét, a State Street által kezelt SPY alapot, amellyel szemben immár mintegy 200 milliárd dolláros előnyre tett szert.
A páratlan bővülés mögött több tényező is áll, amelyek közül az egyik legfontosabb a technológiai szektor szárnyalása. Mivel a technológiai részvények a portfólió nagyjából 35 százalékát teszik ki, az alap az olyan iparági óriások növekedésének vált az egyik legnagyobb haszonélvezőjévé, mint az Nvidia, a Microsoft vagy az Apple. Emellett komoly vonzerőt jelent a mindössze 0,03 százalékos éves alapkezelési díj is, amely folyamatosan csábítja át a tőkét a drágábban működő versenytársaktól. Ennek eredményeként a Vanguard alapjába az elmúlt időszakban naponta átlagosan 1,25 milliárd dollárnyi friss tőke áramlott.
Ez a mérföldkő egyértelműen jelzi a passzív befektetések piaci dominanciáját. A lakossági és az intézményi befektetők is egyre inkább elfordulnak az aktívan kezelt portfólióktól, és az olcsóbb, indexkövető megoldásokat részesítik előnyben.
A felhalmozott hatalmas tőketömeg ráadásul komoly piaci erőt képvisel, hiszen az alap kiemelkedő likviditása révén kész arra, hogy automatikusan és jelentős súllyal vegyen részt az olyan idén várható, óriási volumenű tőzsdére lépésekben, mint amilyen a SpaceX vagy az Anthropic megjelenése lehet.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025-ben is jelentős, 554 milliárd forintos veszteséggel zárt, amivel az elmúlt öt év halmozott vesztesége már meghaladja a 3500 milliárd...
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
A háttérben az AI-boom, az infrastruktúra-fejlesztések, az energiaátmenet és az átalakuló geopolitikai viszonyok állnak.
Megjött a legújabb jelentés a hazai fizetésekről: rengetegen örülhetnek a pluszpénznek, de van egy óriási bökkenő
A középkorú magyarok több mint felének nőtt a jövedelme az elmúlt egy évben, ugyanakkor a megélhetési költségek emelkedése továbbra is sok háztartás költségvetését terheli.
Ártalmatlannak tűnő szokások, amik durván megcsapolják a bankszámládat: lépj időben, ha jót akarsz magadnak
Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb pénznyelőket és a lehetséges megoldásokat.
Nemcsak a forint szárnyal: az kaszált ma nagyot, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
Megkezdte a magyar IBAN-számlaszámok bevezetését a Revolut: a fintechcég közlése szerint az első ügyfelek már május 26-án megkapták az új azonosítókat.
Itt az esküvőszezon, ismét felmerül a kérdés: mennyi pénzt illik adni esküvőre? Mutatjuk, mit ír elő az esküvői etikett, mennyi pénzt illik adni lagziba Magyarországon.
Mutatjuk, mire jó a házassági vagyonjogi szerződés, mit tartalmaz egy házassági szerződés minta, és mitől lesz érvényes a megkötése.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Mennyi a névváltoztatás ára 2026-ban? A házasságkötési és válás utáni névváltoztatás menete, szabályai
Mutatjuk, mennyi a névváltoztatás ára 2026-ban, mi a névváltoztatás menete és milyen okmányokat kell cserélni
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
Miközben az MNB adatai szerint 2025-ben még több tízmilliárd forintos károkat okoztak a pénzügyi csalók Magyarországon, a bankok szerint idén már érzékelhető javulás indult el.
A részvénypiac forgalma 33,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza a pénzét.
A kormány június 5-ig dolgozza ki az új vagyonadó, valamint a bizalmi vagyonkezelés (bvk) eddigi adómentességét megszüntető szabályozás részleteit.
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
Újabb banki leállás jön: ezeken a napokon akadozhat a netbank, utalás, a kártyás fizetés, de az ATM-eket és SZÉP-kártyákat is érintheti
Cikkünkben összegyűjtöttünk minden közelgő bank leállás, tervezett karbantartás dátumát, hogy ne érjen váratlanul, ha épp nem működik valamely banki szolgáltatás.
Idősek értékeire, lakására pályázó csaló dolgozik több társasházban Budapesten: korábban lopás miatt ítélték el
Gyanús körülmények között landolnak idős lakók ingatlanjai és vagyontárgyai a közös képviselőnél egy budapesti társasházban
Rengeteg magyar veszít átlagosan 80 ezer forintot idén a saját figyelmetlensége miatt: te is köztük vagy?
A Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adatai szerint a magyar háztartások több mint 20 ezer milliárd forintot tartanak készpénzben és látra szóló bankbetétekben.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.