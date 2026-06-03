A Skandináv lottó nyerőszámai a 23. héten

Csaknem félmillió forint volt a várható főnyeremény a Skandináv lottó e heti sorsolásán; lássuk, elvitte-e valaki ezt az összeget?

A Skandináv lottón egy adott játékmezőn hét számot kell megjelölni 35 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha az általunk megjelöolt számok közül legalább négyet kihúznak a sorsoláson - ebből kézi és gépi is van.

Ha mind a hét számot eltaláltuk egy mezőn, akkor miénk a főnyeremény, amelynek várható összege ezen a héten 475 millió forint volt. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt ezen a héten, a szerdai sorsoláson!

A Skandináv lottó nyerőszámai a 23. játékhéten a következők:

Kézi sorsolás:

4; 10; 12; 14; 16; 30; 32

Gépi sorsolás:

3; 13; 14; 17; 26; 29; 32

Ezen a játékhéten (23.) volt telitalálat a Skandináv lottón, a szerencsés nyertes 484 841 680 forintot nyert. A jövő héten így a várható főnyeremény 60 millió forint lesz.

További nyeremények a Skandináv lottón:

4 találat: 2 360 Ft

5 találat: 6 485 Ft

6 találat: 201 660 Ft

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