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Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 23. héten

Pénzcentrum
2026. június 3. 20:58

Csaknem félmillió forint volt a várható főnyeremény a Skandináv lottó e heti sorsolásán; lássuk, elvitte-e valaki ezt az összeget?

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A Skandináv lottón egy adott játékmezőn hét számot kell megjelölni 35 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha az általunk megjelöolt számok közül legalább négyet kihúznak a sorsoláson - ebből kézi és gépi is van.

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Ha mind a hét számot eltaláltuk egy mezőn, akkor miénk a főnyeremény, amelynek várható összege ezen a héten 475 millió forint volt. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt ezen a héten, a szerdai sorsoláson!

A Skandináv lottó nyerőszámai a 23. játékhéten a következők:

Kézi sorsolás:

4; 10; 12; 14; 16; 30; 32

Gépi sorsolás:

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3; 13; 14; 17; 26; 29; 32

Ezen a játékhéten (23.) volt telitalálat a Skandináv lottón, a szerencsés nyertes 484 841 680 forintot nyert. A jövő héten így a várható főnyeremény 60 millió forint lesz.

További nyeremények a Skandináv lottón:

  • 4 találat: 2 360 Ft
  • 5 találat: 6 485 Ft
  • 6 találat: 201 660 Ft

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Címlapkép: Getty Images
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