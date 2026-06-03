Ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A páratlan bővülés mögött több tényező is áll, amelyek közül az egyik legfontosabb a technológiai szektor szárnyalása.
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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1277,28 pontos, 0,94 százalékos csökkenéssel, 134 720,16 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 37,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: a vezető részvények, köztük a Richter, a Magyar Telekom és az OTP gyengülése miatt nagyon magas forgalom mellett esett a BUX.
Az elemző szerint technikai jellegű a Richter esése, amely azzal magyarázható, hogy szerdán vágták le a gyógyszergyártó részvényeiről a 655 forintos osztalékszelvényt.
A Magyar Telekomnál a csökkenés és a magas, 18,3 milliárdos forgalom mind összefügg a cég sajátrészvény-vásárlásával, az OTP gyengülése pedig negatív nemzetközi hangulatot tükröz.
Hozzátette, a Mol árfolyama az iráni helyzettel kapcsolatos energia-áremelkedés miatt emelkedett.
- A Mol 20 forinttal, 0,5 százalékkal 3986 forintra erősödött, 1,3 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 820 forinttal, 1,96 százalékkal 41 070 forintra csökkent, forgalmuk 13,2 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 52 forinttal, 1,89 százalékkal 2696 forintra esett, forgalma 18,3 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 560 forinttal, 4,46 százalékkal 12 000 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,6 milliárd forintot ért el.
- A BUMIX 9275,41 ponton zárt kedden, ez 20,52 pontos, 0,22 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
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