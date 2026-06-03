Ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1277,28 pontos, 0,94 százalékos csökkenéssel, 134 720,16 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 37,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: a vezető részvények, köztük a Richter, a Magyar Telekom és az OTP gyengülése miatt nagyon magas forgalom mellett esett a BUX.

Az elemző szerint technikai jellegű a Richter esése, amely azzal magyarázható, hogy szerdán vágták le a gyógyszergyártó részvényeiről a 655 forintos osztalékszelvényt.

A Magyar Telekomnál a csökkenés és a magas, 18,3 milliárdos forgalom mind összefügg a cég sajátrészvény-vásárlásával, az OTP gyengülése pedig negatív nemzetközi hangulatot tükröz.

Hozzátette, a Mol árfolyama az iráni helyzettel kapcsolatos energia-áremelkedés miatt emelkedett.