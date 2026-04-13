Gazdaság

Óriási bejelentést tettek a hazai bankszektor vezetői: határozott üzenetet küldtek a leendő kormánynak

2026. április 13. 20:32

A hazai bankszektor vezetői és a Magyar Bankszövetség kiszámíthatóságot, a makrogazdasági egyensúly megteremtését, valamint a különadók fokozatos kivezetését várják az új kormánytól. A hitelintézetek nyitottak a konstruktív együttműködésre. Bíznak abban, hogy a választásokat megnyerő Tisza Párt gazdaságpolitikája révén újra elérhetővé válnak az uniós források, ami jelentős lendületet adhat a hazai beruházásoknak - írta meg a Portfolio.

A vezető hazai pénzintézetek, köztük az OTP, a K&H és a Gránit Bank első emberei hangsúlyozzák, hogy a gazdaságpolitika és a bankszektor közötti párbeszédnek komoly hagyománya van Magyarországon. A hitelintézetek továbbra is korrekt és partneri viszonyra törekszenek a mindenkori döntéshozókkal. A magyar gazdaságnak ugyanis jelenleg leginkább stabilitásra és gazdasági növekedésre van szüksége.

A bankvezetők úgy látják, hogy az új kormánypárt programjában szereplő költségvetési átalakítások újra megnyithatják az utat a Magyarországnak járó európai uniós támogatások előtt. Ez a forrásbevonás jelentősen élénkítheti a beruházásokat, és javíthatja a gazdaság általános állapotát. A szakemberek remélik, hogy a kedvező makrogazdasági hatások megteremtik a bankszektort sújtó különadók fokozatos kivezetésének lehetőségét. Mindeközben a jól működő állami támogatási programok és a digitalizációs folyamatok is zavartalanul folytatódhatnak.

A szektor képviselői szerint kulcsfontosságú lesz egy hiteles makrogazdasági pálya kijelölése a felálló kabinet részéről. Ennek az iránynak egyszerre kell helyreállítania a költségvetés egyensúlyát és ösztönöznie a gazdasági növekedést.

A témában a Magyar Bankszövetség hivatalos közleményt is kiadott. A szervezet értékelése szerint a választások eredménye és a Tisza Párt egyértelmű győzelme új fejezetet nyithat az európai integráció és a hazai gazdaságfejlesztés történetében. Kiemelték, hogy a kormányzati és a pénzügyi szféra szoros együttműködése elengedhetetlen. Ez a kapcsolat a kiszámíthatóságra építve fenntartható fejlődést és hosszú távú stabilitást hozhat az ország számára.
#kormány #különadó #bankszövetség #választások #gazdaság #bankok #uniós támogatás #gránit bank #otp bank #gazdasági növekedés #magyar bankok #k&h bank

