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Történelmi lépésre készül Elon Musk: minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése jöhet, de van egy bökkenő
Elon Musk űrkutatási vállalata, a SpaceX minden idők legnagyobb, 1750 milliárd dollár értékű tőzsdére lépésére készül. A lépés több szempontból is rendhagyó, mivel a cég előre rögzítette a részvények árát, a papírok kiemelkedően nagy részét pedig a kisbefektetőknek szánja. A várhatóan 75 milliárd dolláros tőkebevonást a mesterséges intelligencia és a műholdas hálózat fejlesztésére fordítják - írta a Portfolio.
A rakétagyártással és műholdas kommunikációval foglalkozó cég részvényenként 135 dolláros fix áron kínál eladásra 555,6 millió darab papírt. Ez a módszer merőben eltér a megszokott piaci gyakorlattól, a tőzsdére lépő vállalatok ugyanis jellemzően egy ársávot határoznak meg, amelyet később, a befektetői kereslet alakulásának függvényében pontosítanak. A SpaceX ezzel szemben már a befektetői tájékoztatók megkezdése előtt rögzítette a kibocsátási árat.
Musk több téren is átírja az elsődleges nyilvános részvénykibocsátások (IPO) íratlan szabályait. A felkínált részvények akár 30 százalékát is a lakossági befektetőknek tarthatják fenn, ami szokatlanul magas aránynak számít, és egyértelműen a milliárdos kiterjedt rajongótáborára épít. Az ügylet ráadásul kizárólag új részvények kibocsátását jelenti, így a teljes bevétel a cég kasszájába folyik be, miközben a jelenlegi tulajdonosok nem értékesítenek a meglévő részesedésükből.
Maga Musk egyéves, egészen pontosan 366 napos értékesítési tilalmat vállalt, amellyel a hosszú távú elkötelezettségét kívánja demonstrálni.
A csillagászati, 1750 milliárd dolláros cégértékelés jórészt olyan jövőbeli, ma még kiforratlan technológiákra épül, mint a marsi missziók vagy az űrbe telepített, napenergiával működő adatközpontok. Mivel a vállalat idén összeolvadt Musk xAI nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó startupjával, a tőzsdére lépésből származó forrásokat az MI-számítási kapacitások és a műholdas infrastruktúra bővítésére fordítják.
A növekedés és a bevétel fő motorja jelenleg a Starlink műholdas üzletág, ám a kitűzött cégérték elérése egyáltalán nem garantált. A Morningstar elemzői például korábban a mostani érték felére, mindössze 780 milliárd dollárra becsülték a vállalatot. Szkepticizmusukat indokolhatja, hogy a SpaceX három üzletágából kettő veszteséges, így az idei nyereség után 2025-re már megközelítőleg 5 milliárd dolláros veszteséggel számolnak a szakértők.
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A befektetőket óvatosságra intheti a sajátos vállalatirányítási modell is. Az eltérő szavazati jogokat biztosító részvénystruktúra miatt a szavazati jogok szinte teljes egészében Musk és egy szűk belső kör kezében összpontosulnak, így a külső részvényeseknek minimális beleszólásuk lesz a társaság döntéseibe.
A tervek szerint a papírokkal június 12-től lehet majd kereskedni a Nasdaq tőzsdén, SPCX ticker alatt, a kibocsátást pedig a legnagyobb Wall Street-i befektetési bankok szervezik. Ez a piacra lépés iránymutató lehet a jövőre nézve, hiszen a SpaceX példáját később olyan technológiai óriások is követhetik a tőzsdén, mint az OpenAI vagy az Anthropic.
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