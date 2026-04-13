Gazdaság

Megszólalt a szakértő a hihetetlen tőzsdei rekord után: megvannak a nap nagy nyertesei, de ketten óriásit zuhantak

Pénzcentrum/MTI
2026. április 13. 20:16

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 6571,39 pontos, 4,95 százalékos emelkedéssel, 139 459,59 ponton, történelmi csúcson zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 126,8 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta: a bizonytalan nemzetközi hangulat ellenére "hihetetlen forgalom" mellett emelkedett a BUX, ami az április 12-i országgyűlési választások eredményének köszönhető. Kiszámíthatóbb jövőképre számítanak a befektetők, akiknek hangulata pozitív várakozásokat tükröz - tette hozzá.

Arra is kitért, hogy bár vállalatspecifikus hír nem érkezett, a kedvező hangulat hatására a BUX mellett a Mol, a Richter és az OTP is hétfői záróértékével új történelmi csúcsra emelkedett.

Közölte, a nap két nagy vesztese a 4iG és az Opus volt, a 4iG 2,2 milliárd forintos forgalomban, 17,43 százalékkal 2056 forintra, az Opus pedig 638 millió forintos forgalomban, 30,23 százalékkal, 300 forintra esett. A szakértő szerint a befektetők próbálnak szabadulni ezektől a papíroktól, mert bizonytalannak látják a jövőjüket.

Takács András szerint a BÉT-en hétfőn tapasztalt lendület kedden még megmaradhat, de az is lehet, hogy kitart a hét második felében is.

A Mol 324 forinttal, 7,99 százalékkal 4380 forintra erősödött, 14,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 3460 forinttal, 8,38 százalékkal 44 750 forintra nőtt, forgalmuk 96,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 46 forinttal, 1,97 százalékkal 2384 forintra emelkedett, forgalma 6,1 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 200 forinttal, 1,56 százalékkal 13 000 forintra erősödött, a részvények forgalma 5,9 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 8863,74 ponton zárt hétfőn, ez 67,2 pontos, 0,75 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
