Eszméletlen rali indult a magyar tőkepiacon a Tisza Párt győzelme után: elárulták a szakértők, melyik befektetés hozhat most aranyat

A Tisza Párt kétharmados választási győzelme azonnali és pozitív reakciókat váltott ki a magyar tőkepiacon. A hazai befektetési szakemberek egyetértenek abban, hogy a kormányváltást részben már beárazták a befektetők. A kétharmados többség azonban jelentősen megkönnyítheti a gazdasági irányváltást, emellett vonzóbbá teheti a hazai befektetési eszközöket a külföldi tőke számára. A kezdeti optimizmust követően a piacok figyelme a valós gazdaságpolitikai lépésekre, az uniós források sorsára és az euró bevezetésének lehetőségére irányul. Mindeközben a globális geopolitikai kockázatok továbbra is meghatározóak maradnak, írta a Portfolio.

A hazai alapkezelők egybehangzó véleménye szerint a piacok már az elmúlt hónapokban elkezdték beárazni a politikai váltás lehetőségét. A közvélemény-kutatások alapján az egyszerű többség várható volt, de a kétharmad sem volt nagy meglepetés.

Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója szerint ez a széles körű felhatalmazás kifejezetten kedvező. A közelmúltbeli lengyelországi kormányváltással ellentétben ugyanis itthon az új vezetésnek nem kell komoly intézményi akadályokkal megküzdenie. Ennek köszönhetően a demokratikus és a gazdasági átmenet jóval gördülékenyebb lehet. A választás eredménye azonnali ralit indított el a kötvénypiacon, a hazai részvénypiacon, valamint a forint árfolyamában is.

Bár az első napokat a reflexszerű piaci mozgások és a kezdeti lelkesedés határozzák meg, a szakértők óvatosságra intenek. Loncsák András, a VIG Alapkezelő befektetési igazgatója hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság jelenleg rossz állapotban van, így az első fellángolás után rögös út következhet.

Pintér András, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő befektetési vezetője és Cser Tamás, a HOLD Alapkezelő vezető részvényportfólió-kezelője egyaránt úgy látja, hogy a gyors átárazódást egy bizonytalanabb, kiváró szakasz követheti. A befektetők figyelme hamarosan a középtávú gazdaságpolitikai kilátásokra és a költségvetés helyzetére terelődik. Ezenkívül a globális trendek, például a közel-keleti konfliktus okozta energiaár-ingadozások is fókuszba kerülnek.

A tartós tőkepiaci fellendüléshez a piacoknak konkrét eredményeket kell látniuk. A szakemberek három fő vízválasztót emeltek ki: az európai uniós forrásokhoz való hozzáférést, a költségvetési hiány kezelését, valamint az eurócsatlakozás reális, 2030 utáni lehetőségének felvázolását. A költségvetés rendbetétele magában foglalja a tőzsdei cégeket terhelő különadók kivezetését is. Ha ezek az intézkedések megvalósulnak, és a kommunikáció meggyőző a piac számára, érdemi külföldi tőkebeáramlás indulhat el. Ez pedig tartós növekedést hozhat a hazai eszközök piacán.

A konkrét befektetési lehetőségeket illetően a szakértők jelenleg a nagy, stabil vállalatok részvényeiben, azaz a hazai blue chipekben, valamint a magyar állampapírokban látják a legnagyobb potenciált. Az OTP, a Mol és a Magyar Telekom papírjait szinte differenciálás nélkül húzza felfelé a kezdeti lendület. A bankszektornak különösen kedvezhet az országkockázati felár mérséklődése és egy esetleges hitelállomány-növekedés. A Richter helyzete némileg felemás. Bár a különadók eltörlése és a kedvezőbb piaci környezet a gyógyszergyártó számára is előnyös, a forint várható erősödése ronthatja az elsősorban exportpiacokra termelő vállalat profitját.

Abban ugyanakkor szinte minden szakember egyetért, hogy a hosszú lejáratú magyar államkötvények jelenthetik a legvonzóbb befektetést. Ha az országkockázat csökken, és a megfelelő gazdaságpolitikai lépések bizalmat ébresztenek, ezen a piacon mutatkozik a legnagyobb tér a hozamok érdemi esésére.

