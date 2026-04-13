Eltörlik a plázastopot? Csak az egyik szereplő 100 új boltot nyitna – több munkahely, nagyobb verseny, alacsonyabb árak. Mutatjuk, mit jelent ez a pénztárcáknak.
Eszméletlen rali indult a magyar tőkepiacon a Tisza Párt győzelme után: elárulták a szakértők, melyik befektetés hozhat most aranyat
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme azonnali és pozitív reakciókat váltott ki a magyar tőkepiacon. A hazai befektetési szakemberek egyetértenek abban, hogy a kormányváltást részben már beárazták a befektetők. A kétharmados többség azonban jelentősen megkönnyítheti a gazdasági irányváltást, emellett vonzóbbá teheti a hazai befektetési eszközöket a külföldi tőke számára. A kezdeti optimizmust követően a piacok figyelme a valós gazdaságpolitikai lépésekre, az uniós források sorsára és az euró bevezetésének lehetőségére irányul. Mindeközben a globális geopolitikai kockázatok továbbra is meghatározóak maradnak, írta a Portfolio.
A hazai alapkezelők egybehangzó véleménye szerint a piacok már az elmúlt hónapokban elkezdték beárazni a politikai váltás lehetőségét. A közvélemény-kutatások alapján az egyszerű többség várható volt, de a kétharmad sem volt nagy meglepetés.
Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója szerint ez a széles körű felhatalmazás kifejezetten kedvező. A közelmúltbeli lengyelországi kormányváltással ellentétben ugyanis itthon az új vezetésnek nem kell komoly intézményi akadályokkal megküzdenie. Ennek köszönhetően a demokratikus és a gazdasági átmenet jóval gördülékenyebb lehet. A választás eredménye azonnali ralit indított el a kötvénypiacon, a hazai részvénypiacon, valamint a forint árfolyamában is.
Bár az első napokat a reflexszerű piaci mozgások és a kezdeti lelkesedés határozzák meg, a szakértők óvatosságra intenek. Loncsák András, a VIG Alapkezelő befektetési igazgatója hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság jelenleg rossz állapotban van, így az első fellángolás után rögös út következhet.
Pintér András, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő befektetési vezetője és Cser Tamás, a HOLD Alapkezelő vezető részvényportfólió-kezelője egyaránt úgy látja, hogy a gyors átárazódást egy bizonytalanabb, kiváró szakasz követheti. A befektetők figyelme hamarosan a középtávú gazdaságpolitikai kilátásokra és a költségvetés helyzetére terelődik. Ezenkívül a globális trendek, például a közel-keleti konfliktus okozta energiaár-ingadozások is fókuszba kerülnek.
A tartós tőkepiaci fellendüléshez a piacoknak konkrét eredményeket kell látniuk. A szakemberek három fő vízválasztót emeltek ki: az európai uniós forrásokhoz való hozzáférést, a költségvetési hiány kezelését, valamint az eurócsatlakozás reális, 2030 utáni lehetőségének felvázolását. A költségvetés rendbetétele magában foglalja a tőzsdei cégeket terhelő különadók kivezetését is. Ha ezek az intézkedések megvalósulnak, és a kommunikáció meggyőző a piac számára, érdemi külföldi tőkebeáramlás indulhat el. Ez pedig tartós növekedést hozhat a hazai eszközök piacán.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A konkrét befektetési lehetőségeket illetően a szakértők jelenleg a nagy, stabil vállalatok részvényeiben, azaz a hazai blue chipekben, valamint a magyar állampapírokban látják a legnagyobb potenciált. Az OTP, a Mol és a Magyar Telekom papírjait szinte differenciálás nélkül húzza felfelé a kezdeti lendület. A bankszektornak különösen kedvezhet az országkockázati felár mérséklődése és egy esetleges hitelállomány-növekedés. A Richter helyzete némileg felemás. Bár a különadók eltörlése és a kedvezőbb piaci környezet a gyógyszergyártó számára is előnyös, a forint várható erősödése ronthatja az elsősorban exportpiacokra termelő vállalat profitját.
Abban ugyanakkor szinte minden szakember egyetért, hogy a hosszú lejáratú magyar államkötvények jelenthetik a legvonzóbb befektetést. Ha az országkockázat csökken, és a megfelelő gazdaságpolitikai lépések bizalmat ébresztenek, ezen a piacon mutatkozik a legnagyobb tér a hozamok érdemi esésére.
Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 608,3 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel 139 499,37 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A magyar élelmiszerpiacon új korszak kezdődhet a kormányváltás után – legalábbis erre utalnak a szakértői várakozások.
Veszélyes szintre zuhant a magyar üzemanyagkészlet: kongatják a vészharangot a szakértők, nagy baj lehet
A magyarországi biztonsági kőolaj- és üzemanyagkészletek az elmúlt hónapokban veszélyesen alacsony szintre csökkentek.
A vasárnapi választási veresége után Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti ciprusi uniós csúcstalálkozón.
Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői
A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
A piac már most az euróbevezetést árazza: a forint ezért viselkedik egyre inkább stabil devizaként.
Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt.
A Tisza Párt szakértői már másfél éve dolgoznak azon, hogyan lehetne újra hozzáférni a befagyasztott uniós forrásokhoz.
Több mint 9%-kal nőhet a részvényenkénti osztalék, a befektetők már a közgyűlés döntésére várnak április végén.
Hány mandátumot jelent a parlamenti kétharmados többség, és miért olyan fontos határérték? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a kétharmad kapcsán.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerdán délelőtt sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palotánál
A hétvégi választási eredmények után éles kritikát fogalmazott meg a Magyar Mérnöki Kamara elnöke a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium működésével kapcsolatban.
Nagy nap lesz a mai a Budapesti Értéktőzsdén: erre készülhetnek a befektetők a választások után 3 nappal
Enyhe emelkedéssel, iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Az eurót hét órakor 363,78 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 363,83 forintnál.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerda reggel interjút adott a Kossuth Rádiónak és az M1-nek.
Rengeteg pénz múlik Magyar Péter első lépésein: hatalmasat fordult a magyar piac, de könnyen beüthet a krach
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme azonnali és jelentős piaci átrendeződést hozott.
Lesújtó adatokat közölt az IMF: több ország is bajban van, de Magyarországon különösen óriási a vész
Az IMF kedden közzétett, frissített makrogazdasági előrejelzése szerint a tavaly őszi jelentés óta eltelt időszak legmeghatározóbb eseménye a közel-keleti konfliktus kitörése volt.
Az euró magyarországi bevezetése továbbra is távoli cél: bár a lakosság támogatja, a gazdasági és jogi feltételek teljesítése jelenleg messzebb van, mint valaha.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.