475 millió forint volt a várható főnyeremény a Skandináv lottó e heti sorsolásán; lássuk, elvitte-e valaki ezt az összeget?
Nincs szüksége több pénzre: visszautasította a hihetetlen ajánlatokat a népszerű magyar realityszereplő
Béres Anett a hot! magazinnak adott interjúban beszélt vállalkozásairól és anyagi helyzetéről. A korábbi realityszereplő szerint már elérte mindazt, amit kitűzött maga elé, ezért nem a pénz motiválja a munkájában. Elmondása szerint csak olyan együttműködéseket vállal el, amelyek valóban érdeklik, szemlézte a Blikk.
Béres Anett a hot! magazinnak adott interjút, amelyben vállalkozásairól és anyagi helyzetéről is beszélt. A korábbi ValóVilág-szereplő már fiatalon önállósodott, azóta pedig több sikeres üzletet is felépített.
Elmondása szerint immár 18 éve forgalmaz egy italmárkát, emellett egy olyan fogyasztószalont is működtet, amely kizárólag nők számára kínál különböző infrás és zsírbontó kezeléseket.
„Szerencsére van forgalom, szeretik, mert az infrás készülékek hatékonyabbak, ráadásul feszesítik a bőrt, eltüntetik a narancsbőrt. Nem sima edzések ezek: olyan, mintha egy komplex kezelést kapna az ember” – fogalmazott.
Béres influenszerként is aktív, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem a fő tevékenysége. Mint mondta, kizárólag olyan együttműködéseket vállal, amelyek valóban közel állnak hozzá.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az interjúban arról is beszélt, hogy korábban online kaszinók is keresték már ajánlatokkal, ezeket azonban visszautasította.
„Online kaszinó is keresett már meg, de igazából nincs szükségem több pénzre! Huszonkét éves korom óta dolgozom, elértem mindent, amit akartam, ráadásul teljesen egyedül” – mondta. A realityszereplő hamarosan a Farm VIP új évadában is feltűnik majd.
Árulja otthonát a legendás viszkis rabló, Ambrus Attila: kiderült az igazság, szomorú ügy áll a háttérben
Tizennégy évnyi együttélés és két közös gyermek után válik Ambrus Attila és nála húsz évvel fiatalabb felesége, Réka.
Brutális, több milliárdos mínusszal zárt a Sziget fesztivál: kiderült, kivel fizettették ki a gigászi számlát
A hiányt azonban egy korábbi megállapodás értelmében a leköszönő tulajdonosok rendezték.
Végleg kitiltják a 16 év alattiakat a legnagyobb közösségi oldalakról: elképesztő szigorítás lépett életbe
A hatóságok megkezdték hétfőn annak a szabályozásnak a végrehajtását, amely megtiltja a 16 év alattiaknak, hogy saját fiókot hozzanak létre a közösségi médiában.
A tulajdonos ugyanakkor úgy döntött, hogy nem vesz ki osztalékot a cégből.
Na, vajon elvitte valaki a 260 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán?
Na, vajon elvitte-e valaki a 180 millió forintos főnyereményt a 22. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
14 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: nagy szerencséjük volt, közel 75 milliót osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/22. heti, pénteki nyerőszámait.
Váratlan fordulat Kasza Tibor sztárvállalkozásánál: meredek zuhanás után is több százmilliót emeltek ki a cégből
Gyengébb évet zárt 2025-ben Kasza Tibor étrendkiegészítőket forgalmazó vállalkozása.
Na, vajon elvitte valaki a 180 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
A stáb egyszerűen tudomásul vette a felmondását, és meg sem próbálták maradásra bírni
A Skandináv lottó gépi és kézi sorsolásának nyerőszámai a 22. játékhéten.
Kiderült, mennyi pénzt lapátolt haza a Valmar duó: óriási osztalékot vettek ki, ekkora pénz lenne a hazai zeneiparban?
Bár a most jóváhagyott összeg kifejezetten jelentős, mégis elmarad a megelőző év számaitól.
Régóta várt nagy film, és sorozatfolytatás érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn
Erős hónapja lesz júniusban a SkyShowtime-nak, jönnek filmek, és ikonikus sorozatok is folytatást kapnak.
Napokig élt hajléktalanságban magyar színésznő: a legdurvább megaláztatásra senki sem tudta felkészíteni
Szalay Kriszta színésznő öt napra az utcára költözött, hajléktalanként élt
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.
Na, vajon elvitte valaki a 125 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán?
Na, vajon elvitte-e valaki a 760 millió forintos főnyereményt a 21. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Elképesztő mázli az Eurojackpoton: több mint 19 ezer magyarnak nagyon jól indult a hétvégéje, te is köztük vagy?
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/21. heti, pénteki nyerőszámait.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.