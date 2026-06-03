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Szórakozás

Nincs szüksége több pénzre: visszautasította a hihetetlen ajánlatokat a népszerű magyar realityszereplő

Pénzcentrum
2026. június 3. 21:33

Béres Anett a hot! magazinnak adott interjúban beszélt vállalkozásairól és anyagi helyzetéről. A korábbi realityszereplő szerint már elérte mindazt, amit kitűzött maga elé, ezért nem a pénz motiválja a munkájában. Elmondása szerint csak olyan együttműködéseket vállal el, amelyek valóban érdeklik, szemlézte a Blikk.

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Béres Anett a hot! magazinnak adott interjút, amelyben vállalkozásairól és anyagi helyzetéről is beszélt. A korábbi ValóVilág-szereplő már fiatalon önállósodott, azóta pedig több sikeres üzletet is felépített.

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Elmondása szerint immár 18 éve forgalmaz egy italmárkát, emellett egy olyan fogyasztószalont is működtet, amely kizárólag nők számára kínál különböző infrás és zsírbontó kezeléseket.

„Szerencsére van forgalom, szeretik, mert az infrás készülékek hatékonyabbak, ráadásul feszesítik a bőrt, eltüntetik a narancsbőrt. Nem sima edzések ezek: olyan, mintha egy komplex kezelést kapna az ember” – fogalmazott.

Béres influenszerként is aktív, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem a fő tevékenysége. Mint mondta, kizárólag olyan együttműködéseket vállal, amelyek valóban közel állnak hozzá.

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Az interjúban arról is beszélt, hogy korábban online kaszinók is keresték már ajánlatokkal, ezeket azonban visszautasította.

„Online kaszinó is keresett már meg, de igazából nincs szükségem több pénzre! Huszonkét éves korom óta dolgozom, elértem mindent, amit akartam, ráadásul teljesen egyedül” – mondta. A realityszereplő hamarosan a Farm VIP új évadában is feltűnik majd.
Címlapkép: Getty Images
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