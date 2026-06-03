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Minden idők egyik legnagyobb rendezője is beszállt az AI-ba: elképesztő, amit tervez!
Martin Scorsese, a filmtörténet egyik legnagyobb hatású rendezője tanácsadóként csatlakozik a Black Forest Labs nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó szoftvercéghez, miközben a technológiát már aktívan alkalmazza új filmjei vizuális tervezéséhez - írja a variety.com.
A Nagymenők és A tégla Oscar-díjas rendezője a startup FLUX nevű generatív modelljét használja a képes forgatókönyvek, vagyis a storyboardok elkészítéséhez. Az együttműködést bejelentő videóban Scorsese be is mutatta, miként tervezi meg a jeleneteket a szoftver segítségével. Ennek kapcsán felidézte a Nagymenők ikonikus, a Copacabana klubon átvezető steadicam-felvételét, amelynek minden egyes fázisát aprólékosan, manuálisan kellett megkomponálni. Az alkotó szerint egy ilyen digitális eszközzel sokkal gyorsabban kidolgozhatók a jelenetek, amivel jelentős forgatási időt lehet megtakarítani, és a stábra nehezedő nyomás is csökkenthető.
Scorsese közleményében rámutatott, hogy a mozi alig 125 éves múltra visszatekintő, fiatal médium, amelynek fejlődése során mindig nyitottnak kell lenni az új technológiai lehetőségekre. Korábbi munkái közül példaként A leleményes Hugo 3D-s megoldásait és Az ír című filmben alkalmazott digitális fiatalítást említette. Az új generatív eszközzel elmondása szerint sokkal hatékonyabban tudja megosztani elképzeléseit a látványtervezőkkel és az operatőrrel. Egy előkészítés alatt álló filmjénél már élesben is tesztelte a rendszert, és úgy látja, hogy a preprodukciós folyamat a minőség romlása nélkül vált lényegesen gyorsabbá.
A freiburgi székhelyű, 2024-ben alapított Black Forest Labs vezérigazgatója, Robin Rombach a New York Timesnak nyilatkozva mérföldkőnek nevezte Scorsese csatlakozását, amely szerinte egyértelműen igazolja a technológia létjogosultságát. Az üzleti partnerség létrejöttét a BroadLight Capital befektetési társaság – amelynek társalapítója Scorsese menedzsere, Rick Yorn –, valamint a CAA művészügynökség társalapítója, Michael Ovitz segítette, aki maga is befektetett a technológiai startupba. Arról egyelőre nincs információ, hogy a rendező anyagilag is társult-e a vállalkozáshoz.
Nem Scorsese az egyetlen elismert rendező, aki nyitott a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségekre. James Cameron a Stability AI igazgatótanácsához csatlakozott, míg Peter Jackson a cannes-i filmfesztiválon nemrégiben a vizuális effektusok evolúciójához hasonlította ezt a technológiát. A filmszakma megítélése ugyanakkor korántsem egységes. Guillermo del Toro például korábban élesen bírálta azokat, akik szerint a művészetet egy egyszerű szoftverrel is meg lehet váltani, és kijelentette, hogy inkább meghal, semmint generatív algoritmusokat használjon a munkája során.
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Hollywood mindeközben a mesterséges intelligencia-alkalmazások újabb hullámát éli. A Tribeca Filmfesztiválon mutatják be a Dreams of Violets című, 75 perces, teljes egészében mesterséges intelligenciával generált dokumentum-játékfilm világpremierjét. Ezzel párhuzamosan Gareth Edwards, a Zsivány Egyes rendezője is arról beszélt a közelmúltban, hogy a jövőben egy hibrid, generatív technológiára épülő játékfilmet szeretne forgatni.
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