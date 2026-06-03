A Pénzcentrum 2026. június 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hullámvasúton a forint: vegyes hírek érkeztek a devizapiacról a reggeli órákban
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerdán reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 7 órakor 355,04 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 354,72 forintnál.
A dollár jegyzése 305,43 forintra emelkedett 304,74 forintról, a svájci franké viszont 387,69 forintról 387,38 forintra csökkent. Az euró árfolyama 1,1638 dollárról 1,1625 dollárra gyengült.
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A szabálytalanságokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tárta fel egy ellenőrzés során.
Körvonalazódik a KATA-rendszer: sok ugyan még a kérdőjel, de az biztos, hogy a korábbi, rendkívül népszerű adózási rendszer vissza fog jövőre térni.
A szolidaritási hozzájárulás kivezetését, a gépjárműadó visszaadását, a helyi közösségi közlekedés állami támogatásának visszaállítását és a korábban elvett hatáskörök visszatelepítését sürgeti a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
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A magyarországi fióktelephez tartozó Revolut-felhasználók számára már elérhető a másodlagos azonosító beállítása.
A magyar miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, ahol a gazdasági és szövetségi kapcsolatokat tekintették át.
Mivel a támogatás utófinanszírozott, a költségeket saját megtakarításból vagy kamattámogatott hitelből kell megelőlegezni.
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A magyar visszaesés mértéke és tartóssága kizárja, hogy pusztán módszertani eltérésekről legyen szó.
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Magyarország rövid időn belül hozzájuthat a nemrég bejelentett 16,4 milliárd eurós uniós forráshoz, amelyet hamarosan egy hasonló összegű SAFE-hitel is követhet.
Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
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