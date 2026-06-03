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Gazdaság

Hullámvasúton a forint: vegyes hírek érkeztek a devizapiacról a reggeli órákban

Pénzcentrum/MTI
2026. június 3. 08:17

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerdán reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 7 órakor 355,04 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 354,72 forintnál.

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A dollár jegyzése 305,43 forintra emelkedett 304,74 forintról, a svájci franké viszont 387,69 forintról 387,38 forintra csökkent. Az euró árfolyama 1,1638 dollárról 1,1625 dollárra gyengült.
Címlapkép: Getty Images
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