Új rekordot hozhat a június Magyarországon: komoly tőzsdei száguldásra számítanak az elemzők

Júniusban új történelmi csúcsot érhet el a BUX index a Concorde elemzői szerint. Az emelkedés motorja elsősorban az OTP lehet, amelyre az MSCI-átsúlyozás lezárulta és a saját részvény-visszavásárlási program is kedvezően hathat. Közben a hazai kisbefektetők a korrekciót sem eladásra, hanem további vásárlásokra használták fel.

Új történelmi csúcsot érhet el júniusban a BUX index a Concorde várakozásai szerint, magyar részvénypiac emelkedésében ezúttal is az OTP játszhatja a meghatározó szerepet.

Május végén lezajlott az MSCI indexek idei második negyedéves átsúlyozása, amelynek nyomán június 1-jétől új összetételű indexkosarak léptek életbe. Az ilyen események rendszerint jelentős forgalmat generálnak a tőzsdén, és ez most sem volt másként: az OTP papírjaiból közel 32 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket, míg a MOL és a Richter részvényeiből rendre 13, illetve 11 milliárd forintnyi forgott meg egyetlen nap alatt. A két utóbbi esetében ez az elmúlt egy év átlagos napi forgalmának csaknem ötszörösét jelentette.

Az OTP árfolyama az áprilisi erőteljes emelkedést követően gyengébben teljesített, az osztalékfizetés után átmenetileg a 40 ezer forintos szint alá is csúszott. A Concorde szerint ennek egyik oka az lehetett, hogy a külföldi befektetők számára a forint korábbi erősödése jelentős többlethozamot eredményezett, így egyesek profitrealizálásba kezdhettek. Az OTP korábban a régiós bankpapíroknál is jobban teljesített, ez az előny azonban májusban részben mérséklődött.

A piaci korrekció ellenére a hazai lakossági befektetők nem fordultak el a részvénypiactól. A BAMOSZ adatai alapján a BUX-indexet követő befektetési alapok vagyona stabil maradt, ami arra utal, hogy sokan inkább vásárlási lehetőségként tekintettek az árfolyamok visszaesésére. A passzívan kezelt alapokon keresztül tovább nőhetett a magyar részvények iránti kereslet, miközben az aktívan kezelt alapok egy része megjelenhetett az eladói oldalon.

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A Concorde szerint az MSCI-átsúlyozás lezárulta után a magyar részvények kedvezőbb piaci környezetbe kerülhetnek, mivel a korábban tapasztalt külföldi eladói nyomás enyhülhet. Emellett az OTP saját részvény-visszavásárlási programja is támaszt nyújthat az árfolyamnak, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a BUX index a következő hetekben új rekordot állítson fel.