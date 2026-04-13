Bod Péter Ákos: súlyos gazdasági örökséget kap a nyakába a Tisza-kormány, már az első héten kiderülhet, mekkora a baj
Gazdaság

Bod Péter Ákos: súlyos gazdasági örökséget kap a nyakába a Tisza-kormány, már az első héten kiderülhet, mekkora a baj

Pénzcentrum
2026. április 13. 14:29

A választási eredmények gyorsan megnyugtatták a piacokat, de a politikai stabilitás csak a kezdet: a kétharmados felhatalmazással érkező Tisza-kormány súlyos gazdasági örökséget, bizonytalan költségvetési helyzetet és kedvezőtlen nemzetközi környezetet vesz át. Bod Péter Ákos szerint már az első hetekben kiderülhet, mennyire mélyek a problémák – és hogy a bizalom visszatérése elég lesz-e a gazdaság újraindításához.

A magyar politikai és gazdasági életben is ritkán látott helyzet állt elő az országgyűlési választásokat követően: a Tisza Párt kétharmados többséggel alakíthat kormányt, ami azonnali és látványos piaci reakciókat váltott ki. A forint jelentős erősödéssel reagált a fejleményekre, miközben a háttérben már kirajzolódnak azok a komoly gazdasági és intézményi kihívások, amelyekkel az új kabinetnek szinte az első naptól szembe kell néznie. A Portfolio Checklist Extra adásában Bod Péter Ákos közgazdász értékelte a helyzetet.

Bod Péter Ákos szerint a választási eredmény legfontosabb üzenete a stabilitás: a piacok számára kulcsfontosságú, hogy egyértelmű politikai felhatalmazás született. Mint fogalmazott, a gazdaság „mindent rühell, ami bizonytalan”, így különösen megnyugtató, hogy elmaradt egy esetleges elhúzódó, vitatott választási folyamat. A forint erősödése is ezt a bizalmat tükrözi: a befektetők már előre árazták a politikai kockázat csökkenését.

A közgazdász hangsúlyozta, hogy a kétharmados többség gazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű. Egy rendszerváltó helyzetben – márpedig szerinte most ilyenről van szó – elengedhetetlen a gyors és hatékony döntéshozatal képessége, különösen akkor, ha számos területen kétharmados törvényeket kell módosítani. Emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltás idején koalíciós kényszerek nehezítették a kormányzást, míg most egyetlen párt rendelkezik alkotmányozó többséggel.

Rejtett problémák, bizonytalan költségvetés

A politikai stabilitás azonban csak az egyik oldala a történetnek. Bod szerint az új kormány valós helyzetértékelése csak a hivatalos átvétel után kezdődhet meg igazán, és komoly meglepetések is jöhetnek. Külön kiemelte a költségvetés állapotát, amelyet „nehezen értelmezhetőnek” nevezett, utalva a kiugróan magas márciusi hiányra. Mint mondta, könnyen előfordulhat, hogy az új vezetés „nagyokat fog nézni”, amikor szembesül a tényleges számokkal.

A gazdaság egészét tekintve Bod Péter Ákos úgy látja: Magyarország „szakaszhatárhoz érkezett”. Az elmúlt évek modellje – alacsony növekedés, növekvő adósság, emelkedő bérek és inflációs nyomás mellett – nem fenntartható. Ezért átfogó beavatkozásra lesz szükség, több területen egyszerre.

Újraindítás és bizalom: már önmagában a változás is hat

A gazdaság újraindításának egyik kulcsa a bizalom helyreállítása lehet. A közgazdász szerint számos vállalat az elmúlt időszakban elhalasztotta beruházásait a politikai bizonytalanság miatt. Most, hogy ez a bizonytalanság csökken, önmagában ez is élénkítheti a gazdasági aktivitást.

Fontos tényező az Európai Unióhoz fűződő viszony is. Bod hangsúlyozta: nem pusztán az uniós források beérkezése számít, hanem az, hogy milyen minőségű kapcsolat alakul ki Magyarország és az EU között. Az elmúlt időszakban felhalmozódott bizalmi kérdések ugyanis visszafogták a gazdasági dinamikát.

Gyors döntések kényszere és kedvezőtlen külső környezet

Az új kormány mozgásterét jelentősen befolyásolja a nemzetközi környezet is. A növekvő energiaárak, az inflációs nyomás és a globális bizonytalanság mind olyan tényezők, amelyek gyors reakciókat követelnek. Bod szerint nem kizárt, hogy a kormány kénytelen lesz a saját programjánál gyorsabb és keményebb intézkedéseket hozni.

A helyzetet történelmi párhuzammal érzékeltette: a rendszerváltás idején is külső sokkok – például az Öböl-háború és az energiaár-emelkedés – nehezítették az új kormány dolgát. Most is hasonló „nem kívánt csomagot” kaphat a nyakába az új kabinet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Intézményi átalakítás és versenyhelyreállítás

A gazdasági fordulat egyik alapfeltétele Bod szerint az intézményrendszer átalakítása. Úgy véli, az elmúlt években torzult a verseny, és ennek helyreállítása nélkül nem várható tartós növekedés. A versenygazdaság működéséhez elengedhetetlen, hogy valódi piaci verseny alakuljon ki, ne egy-egy szereplő domináljon állami támogatással.

Ezzel összefüggésben hangsúlyozta: a gazdasági dinamika kulcsa a verseny, az átlátható szabályozás és a kiszámítható intézményi környezet.

Jegybanki stabilitás és nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Nemzeti Bank szerepét illetően Bod pozitívan nyilatkozott: az intézmény működését stabilnak és kiszámíthatónak nevezte. Kiemelte a jegybanki függetlenség fontosságát, és üdvözölte, hogy a jegybank vezetése nem került a politikai viták középpontjába.

A következő időszakban ugyanakkor kulcsfontosságú lesz a nemzetközi szereplőkkel való kapcsolatfelvétel: a hitelminősítők, az uniós intézmények és a befektetők mind gyors és egyértelmű jelzéseket várnak az új gazdaságpolitikáról.

Izgalmas és kockázatos hónapok jönnek

Bod Péter Ákos szerint a következő hetek meghatározóak lesznek: az új kormány már a hivatalos megalakulás előtt kénytelen lesz állást foglalni számos kérdésben, miközben zajlik az átadás-átvétel folyamata. A költségvetés, az energiapolitika, az árszabályozások és az uniós kapcsolatok mind azonnali döntéseket igényelnek.

Összességében a választási eredmény stabil politikai alapot teremtett, de a gazdasági kihívások súlya ezt messze ellensúlyozza. Ahogy a közgazdász fogalmazott: „izgalmas hetek előtt állunk” – és ezek a hetek hosszú távon meghatározhatják a magyar gazdaság pályáját.

