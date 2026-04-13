Bod Péter Ákos: súlyos gazdasági örökséget kap a nyakába a Tisza-kormány, már az első héten kiderülhet, mekkora a baj

A választási eredmények gyorsan megnyugtatták a piacokat, de a politikai stabilitás csak a kezdet: a kétharmados felhatalmazással érkező Tisza-kormány súlyos gazdasági örökséget, bizonytalan költségvetési helyzetet és kedvezőtlen nemzetközi környezetet vesz át. Bod Péter Ákos szerint már az első hetekben kiderülhet, mennyire mélyek a problémák – és hogy a bizalom visszatérése elég lesz-e a gazdaság újraindításához.

A magyar politikai és gazdasági életben is ritkán látott helyzet állt elő az országgyűlési választásokat követően: a Tisza Párt kétharmados többséggel alakíthat kormányt, ami azonnali és látványos piaci reakciókat váltott ki. A forint jelentős erősödéssel reagált a fejleményekre, miközben a háttérben már kirajzolódnak azok a komoly gazdasági és intézményi kihívások, amelyekkel az új kabinetnek szinte az első naptól szembe kell néznie. A Portfolio Checklist Extra adásában Bod Péter Ákos közgazdász értékelte a helyzetet.

Bod Péter Ákos szerint a választási eredmény legfontosabb üzenete a stabilitás: a piacok számára kulcsfontosságú, hogy egyértelmű politikai felhatalmazás született. Mint fogalmazott, a gazdaság „mindent rühell, ami bizonytalan”, így különösen megnyugtató, hogy elmaradt egy esetleges elhúzódó, vitatott választási folyamat. A forint erősödése is ezt a bizalmat tükrözi: a befektetők már előre árazták a politikai kockázat csökkenését.

A közgazdász hangsúlyozta, hogy a kétharmados többség gazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű. Egy rendszerváltó helyzetben – márpedig szerinte most ilyenről van szó – elengedhetetlen a gyors és hatékony döntéshozatal képessége, különösen akkor, ha számos területen kétharmados törvényeket kell módosítani. Emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltás idején koalíciós kényszerek nehezítették a kormányzást, míg most egyetlen párt rendelkezik alkotmányozó többséggel.

Rejtett problémák, bizonytalan költségvetés

A politikai stabilitás azonban csak az egyik oldala a történetnek. Bod szerint az új kormány valós helyzetértékelése csak a hivatalos átvétel után kezdődhet meg igazán, és komoly meglepetések is jöhetnek. Külön kiemelte a költségvetés állapotát, amelyet „nehezen értelmezhetőnek” nevezett, utalva a kiugróan magas márciusi hiányra. Mint mondta, könnyen előfordulhat, hogy az új vezetés „nagyokat fog nézni”, amikor szembesül a tényleges számokkal.

A gazdaság egészét tekintve Bod Péter Ákos úgy látja: Magyarország „szakaszhatárhoz érkezett”. Az elmúlt évek modellje – alacsony növekedés, növekvő adósság, emelkedő bérek és inflációs nyomás mellett – nem fenntartható. Ezért átfogó beavatkozásra lesz szükség, több területen egyszerre.

Újraindítás és bizalom: már önmagában a változás is hat

A gazdaság újraindításának egyik kulcsa a bizalom helyreállítása lehet. A közgazdász szerint számos vállalat az elmúlt időszakban elhalasztotta beruházásait a politikai bizonytalanság miatt. Most, hogy ez a bizonytalanság csökken, önmagában ez is élénkítheti a gazdasági aktivitást.

Fontos tényező az Európai Unióhoz fűződő viszony is. Bod hangsúlyozta: nem pusztán az uniós források beérkezése számít, hanem az, hogy milyen minőségű kapcsolat alakul ki Magyarország és az EU között. Az elmúlt időszakban felhalmozódott bizalmi kérdések ugyanis visszafogták a gazdasági dinamikát.

Gyors döntések kényszere és kedvezőtlen külső környezet

Az új kormány mozgásterét jelentősen befolyásolja a nemzetközi környezet is. A növekvő energiaárak, az inflációs nyomás és a globális bizonytalanság mind olyan tényezők, amelyek gyors reakciókat követelnek. Bod szerint nem kizárt, hogy a kormány kénytelen lesz a saját programjánál gyorsabb és keményebb intézkedéseket hozni.

A helyzetet történelmi párhuzammal érzékeltette: a rendszerváltás idején is külső sokkok – például az Öböl-háború és az energiaár-emelkedés – nehezítették az új kormány dolgát. Most is hasonló „nem kívánt csomagot” kaphat a nyakába az új kabinet.

Intézményi átalakítás és versenyhelyreállítás

A gazdasági fordulat egyik alapfeltétele Bod szerint az intézményrendszer átalakítása. Úgy véli, az elmúlt években torzult a verseny, és ennek helyreállítása nélkül nem várható tartós növekedés. A versenygazdaság működéséhez elengedhetetlen, hogy valódi piaci verseny alakuljon ki, ne egy-egy szereplő domináljon állami támogatással.

Ezzel összefüggésben hangsúlyozta: a gazdasági dinamika kulcsa a verseny, az átlátható szabályozás és a kiszámítható intézményi környezet.

Jegybanki stabilitás és nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Nemzeti Bank szerepét illetően Bod pozitívan nyilatkozott: az intézmény működését stabilnak és kiszámíthatónak nevezte. Kiemelte a jegybanki függetlenség fontosságát, és üdvözölte, hogy a jegybank vezetése nem került a politikai viták középpontjába.

A következő időszakban ugyanakkor kulcsfontosságú lesz a nemzetközi szereplőkkel való kapcsolatfelvétel: a hitelminősítők, az uniós intézmények és a befektetők mind gyors és egyértelmű jelzéseket várnak az új gazdaságpolitikáról.

Izgalmas és kockázatos hónapok jönnek

Bod Péter Ákos szerint a következő hetek meghatározóak lesznek: az új kormány már a hivatalos megalakulás előtt kénytelen lesz állást foglalni számos kérdésben, miközben zajlik az átadás-átvétel folyamata. A költségvetés, az energiapolitika, az árszabályozások és az uniós kapcsolatok mind azonnali döntéseket igényelnek.

Összességében a választási eredmény stabil politikai alapot teremtett, de a gazdasági kihívások súlya ezt messze ellensúlyozza. Ahogy a közgazdász fogalmazott: „izgalmas hetek előtt állunk” – és ezek a hetek hosszú távon meghatározhatják a magyar gazdaság pályáját.

Címlapfotó: Portfolio podcast/Youtube