Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási drágulás közeleg, a válság java még hátravan

A közel-keleti konfliktus a Nemzetközi Valutaalap (IMF) értékelése szerint magasabb inflációt és lassabb globális növekedést fog eredményezni - közölte hétfőn Kristalina Georgieva, az IMF vezetője.

"Ha nem lenne ez a háború, akkor a növekedési előrejelzéseink kissé emelkedtek volna. Ehelyett most minden a magasabb árak és a lassabb növekedés felé vezet" - mondta Georgieva néhány nappal az IMF újabb világgazdasági előrejelzésének közzététele előtt.

Mint hozzátette, még a háború gyors lezárása és a gyors fellendülés is a növekedési előrejelzés enyhe lefelé történő kiigazításához és az inflációs előrejelzés felfelé történő korrekciójához vezetne. Amennyiben a háború elhúzódna, úgy szerinte a hatások nagyobbak lennének.

A háború nélkül az IMF globális gazdasági előrejelzésében 2026-ra 3,3 százalékos, 2027-re pedig 3,2 százalékos növekedéssel számolt.