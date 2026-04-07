2026. április 7. kedd Herman
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gazdaság
Gazdaság

Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási drágulás közeleg, a válság java még hátravan

MTI
2026. április 7. 10:32

A közel-keleti konfliktus a Nemzetközi Valutaalap (IMF) értékelése szerint magasabb inflációt és lassabb globális növekedést fog eredményezni - közölte hétfőn Kristalina Georgieva, az IMF vezetője.

"Ha nem lenne ez a háború, akkor a növekedési előrejelzéseink kissé emelkedtek volna. Ehelyett most minden a magasabb árak és a lassabb növekedés felé vezet" - mondta Georgieva néhány nappal az IMF újabb világgazdasági előrejelzésének közzététele előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint hozzátette, még a háború gyors lezárása és a gyors fellendülés is a növekedési előrejelzés enyhe lefelé történő kiigazításához és az inflációs előrejelzés felfelé történő korrekciójához vezetne. Amennyiben a háború elhúzódna, úgy szerinte a hatások nagyobbak lennének.

A háború nélkül az IMF globális gazdasági előrejelzésében 2026-ra 3,3 százalékos, 2027-re pedig 3,2 százalékos növekedéssel számolt.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#árak #infláció #gazdaság #előrejelzés #világgazdaság #imf #gazdasági növekedés #háború #Közel-Kelet #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:01
10:53
10:45
10:32
10:23
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 6. 12:45
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. április 6. 10:00
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HO...
MEDIA1  |  2026. április 4. 16:55
Napilapot és rádiókat vett a VIASAT tulajdonosának anyacége - a La Repubblica is hozzá kerül
A Viasat- és AXN-csatornákkal Magyarországon is érdekelt Antenna Group mögött álló K Group megvásáro...
ChikansPlanet  |  2026. április 3. 08:00
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid...
Összkép  |  2026. április 3. 01:31
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó átt...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 7.
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
2026. április 6.
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
2026. április 7.
Szabályosan megrohanták a magyarok a mozipénztárakat: ezeket a filmeket akarja most látni mindenki
2026. április 6.
Keményen átírja az infláció az ünnepi menüt Magyarországon: ehhez a hagyományhoz azonban foggal-körömmel ragaszkodunk
2026. április 6.
Tíz hátborzongatóan rejtélyes, magyarországi épület: mit rejtegethetnek még ezek a falak?
NAPTÁR
Tovább
2026. április 7. kedd
Herman
15. hét
Április 7.
A láthatatlan munka világnapja
Április 7.
Az egészség világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brutális sikkasztási ügy Győrben: százmilliók tűntek el, évekre börtönbe kerülhetnek a vezetők
2
2 hete
Kemény pofont kaphat Magyarország: olyat lépett a kormány, aminek nagyon csúnya vége lehet
3
1 hete
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
4
2 hete
Valóságos hidegzuhanyt kaptak a magyarok: hatalmas árat fogunk fizetni a brutális állami költekezésért
5
2 hete
Itt a figyelmeztetés: kegyetlen áremelkedés jön az építőiparban, tömegével húzzák le a rolót a magyar cégek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devalváció
valutaleértékelés: más valutákkal szembeni tartós árfolyamcsökkenés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 10:04
Szabályosan megrohanták a magyarok a mozipénztárakat: ezeket a filmeket akarja most látni mindenki
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 09:10
Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, még májusban és júniusban viszik a lomokat
Agrárszektor  |  2026. április 7. 10:32
Rengeteg magyar veszi ezt most a kertjébe: tudhatnak valamit?