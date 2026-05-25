Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 25.)

Deviza árfolyam

EUR: 357.24 Ft

CHF: 392.42 Ft

GBP: 413.8 Ft

USD: 306.83 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 21.

A Hatoslottó nyerőszámai a 21. héten emelkedő számsorrendben a következők:

13, 21, 22, 34, 36, 39



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 9 db

4-es találat: 679 db

3-as találat: 12102 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 39800 Ft

MOL: 3828 Ft

RICHTER: 12000 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.26: Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.

2026.05.27: Általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik gomolyfelhőzet. A gomolyfelhők a délutáni, esti órákban a délnyugati és északkeleti országrészben jobban össze is állhatnak, arrafelé helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias irányba forduló szél nagy területen megerősödik, záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 13 és 20 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 29 és 34 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. A szervezet számára ez a stresszmentes időszak lehetőséget kínál a regenerációra, és a feltöltődésre. (2026.05.24)

