2026. március 30. hétfő Zalán
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rising chart and reflection business buildings.
Gazdaság

Olyan államadósság-krízis jöhet Magyarországon, amilyenre még nem is volt példa: minden egy irányba mutat

Pénzcentrum
2026. március 30. 09:13

Megdőlt az államadósságról szóló viták egyik legfőbb alapvetése. Egy friss IMF-elemzés szerint nem létezik olyan univerzális, minden országra érvényes adósságszint, amely felett az eladósodás automatikusan gátolja a gazdasági növekedést. A kritikus küszöb országonként drasztikusan eltér. Olyan fundamentális tényezők határozzák meg, mint az intézményi minőség, a pénzügyi rendszer fejlettsége vagy a múltbeli fizetési fegyelem. A kutatás rávilágít arra is, hogy Magyarország jelenleg még a kritikus szint alatt van. A jelenlegi pályán haladva azonban a 2030-as évekre elérheti azt a pontot, amely már visszaveti a növekedést - írja elemzésében a Portfolio.

Az államadóssággal kapcsolatos gazdaságpolitikai gondolkodást régóta meghatározzák az olyan egységes szabályok, mint az Európai Unió 60 százalékos maastrichti adósságkorlátja. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 105 ország több évtizedes adatait vizsgáló tanulmánya azonban rámutatott, hogy a gazdasági növekedést fékező adósságküszöb értéke a GDP arányában 20 és 209 százalék között mozoghat. Ez azt jelenti, hogy az adósságfelhalmozás egy bizonyos pontig akár támogathatja is a gazdaságot. Efölött az érték felett viszont már egyértelműen negatív hatással van az egy főre jutó GDP bővülésére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a vizsgált államoknál a kritikus szint átlaga 67,3 százalék, a jövedelmi szint szerint jelentősek az eltérések. Míg az alacsony jövedelmű országoknál ez az érték átlagosan 55,5 százalék, addig a magas jövedelműeknél jóval magasabb, 85,2 százalék. A Világbank besorolása alapján Magyarország is az utóbbi csoportba tartozik.

A 2025 végére várt 74,9 százalékos GDP-arányos hazai államadósság jelenleg még a 85 százalékos határérték alatt marad. Ugyanakkor az Európai Bizottság előrejelzései szerint a magyar adósságpálya a 2030-as évek elejére már átlépheti a kritikus pontot. Ezt követően az állami eladósodás már egyértelműen elkezdi visszafogni a növekedést.

Súlyos figyelmeztetést küldött Magyarországnak a hitelminősítő: kritikusak a kilátások, végéleg bóvliba csúszunk?
EZ IS ÉRDEKELHET
Súlyos figyelmeztetést küldött Magyarországnak a hitelminősítő: kritikusak a kilátások, végéleg bóvliba csúszunk?
A Fitch Ratings szerint a következő magyar kormány komoly gazdaságpolitikai kihívásokkal szembesülhet

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy ezek a küszöbértékek az évtizedek során meglepően stabilak maradtak, még a globális pénzügyi válság és a koronavírus-járvány ellenére is. Egy ország adósságviselő képessége ugyanis nem a rövid távú piaci ingadozásoktól függ, hanem a lassan változó, strukturális adottságoktól. A határértékeket nem lehet egyetlen számmal leírni, a különbségeket a gazdaságok belső minősége magyarázza.

Az egyik legfontosabb tényező a megbízható adósságtörlesztési múlt. Ahol az állam korábban is pontosan törlesztett, ott a gazdaság magasabb adósságszintet is képes elviselni. Szintén kulcsfontosságú az intézményi minőség; a hatékony közigazgatás, az alacsony korrupció és a stabil jogrendszer érezhetően növeli a fiskális mozgásteret.

Komoly kockázatot jelent viszont az adósság szerkezete, különösen a külső finanszírozás túlsúlya. Azok az országok, amelyek erősen kiszolgáltatottak a külföldi hitelezőknek, sokkal sérülékenyebbek. Náluk jóval alacsonyabb szinten húzódik az a határ, ahol az eladósodás már makrogazdasági teherré válik. Ezzel szemben egy mély, jól működő hazai bankrendszer és a fejlett pénzügyi szektor jelentősen kitolja ezt a pontot, mivel a belföldi finanszírozás stabilabb hátteret biztosít az állam számára.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #államadósság #európai bizottság #gazdaság #koronavírus #világbank #gdp #gazdasági válság #imf #gdp növekedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:31
09:15
09:13
08:58
08:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 27. 16:50
10 éve nem láttunk ilyen pocsék adatot a magyar gazdaságban  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 29. 21:48
Orbán Viktor otthonában ad interjút Hajdú Péternek, akit korábban áfacsalás miatt ítéltek el
Hajdú Péter beköltözik egy időre a miniszterelnök felcsúti házába. Az ezt bejelentő videó a Kontroll...
iO Charts  |  2026. március 29. 20:55
Rába részvény árfolyam - védelmi átalakulás és autóipar
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Rába részvény árfolyam mozgása az elmúlt évben rakétaként tört...
Összkép  |  2026. március 28. 16:48
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az á...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 27. 17:57
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartotta...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 30.
Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagytak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában
2026. március 29.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettségük van: kapkodnak értük a cégek és még jól is fizetnek
2026. március 29.
Meglátogattuk a magyar Robinsont: egyedül él az erdő közepén, devizahitele elől költözött kunyhóba
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 30. hétfő
Zalán
14. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
2
2 hete
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
3
5 napja
Brutális sikkasztási ügy Győrben: százmilliók tűntek el, évekre börtönbe kerülhetnek a vezetők
4
1 hete
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
5
7 napja
Itt a figyelmeztetés: kegyetlen áremelkedés jön az építőiparban, tömegével húzzák le a rolót a magyar cégek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 05:31
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 04:32
Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagynak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában
Agrárszektor  |  2026. március 30. 08:17
Rekorderővel tarolt az orkán az országban: égnek a katasztrófavédelem vonalai