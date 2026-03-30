A Magyar Nemzeti Bank jogszerűen hívta le a Szabadság téri székházának felújítását végző Raw Development Kft. több mint 3 milliárd forintos bankgaranciáját a több ezer...
Olyan államadósság-krízis jöhet Magyarországon, amilyenre még nem is volt példa: minden egy irányba mutat
Megdőlt az államadósságról szóló viták egyik legfőbb alapvetése. Egy friss IMF-elemzés szerint nem létezik olyan univerzális, minden országra érvényes adósságszint, amely felett az eladósodás automatikusan gátolja a gazdasági növekedést. A kritikus küszöb országonként drasztikusan eltér. Olyan fundamentális tényezők határozzák meg, mint az intézményi minőség, a pénzügyi rendszer fejlettsége vagy a múltbeli fizetési fegyelem. A kutatás rávilágít arra is, hogy Magyarország jelenleg még a kritikus szint alatt van. A jelenlegi pályán haladva azonban a 2030-as évekre elérheti azt a pontot, amely már visszaveti a növekedést - írja elemzésében a Portfolio.
Az államadóssággal kapcsolatos gazdaságpolitikai gondolkodást régóta meghatározzák az olyan egységes szabályok, mint az Európai Unió 60 százalékos maastrichti adósságkorlátja. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 105 ország több évtizedes adatait vizsgáló tanulmánya azonban rámutatott, hogy a gazdasági növekedést fékező adósságküszöb értéke a GDP arányában 20 és 209 százalék között mozoghat. Ez azt jelenti, hogy az adósságfelhalmozás egy bizonyos pontig akár támogathatja is a gazdaságot. Efölött az érték felett viszont már egyértelműen negatív hatással van az egy főre jutó GDP bővülésére.
Bár a vizsgált államoknál a kritikus szint átlaga 67,3 százalék, a jövedelmi szint szerint jelentősek az eltérések. Míg az alacsony jövedelmű országoknál ez az érték átlagosan 55,5 százalék, addig a magas jövedelműeknél jóval magasabb, 85,2 százalék. A Világbank besorolása alapján Magyarország is az utóbbi csoportba tartozik.
A 2025 végére várt 74,9 százalékos GDP-arányos hazai államadósság jelenleg még a 85 százalékos határérték alatt marad. Ugyanakkor az Európai Bizottság előrejelzései szerint a magyar adósságpálya a 2030-as évek elejére már átlépheti a kritikus pontot. Ezt követően az állami eladósodás már egyértelműen elkezdi visszafogni a növekedést.
A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy ezek a küszöbértékek az évtizedek során meglepően stabilak maradtak, még a globális pénzügyi válság és a koronavírus-járvány ellenére is. Egy ország adósságviselő képessége ugyanis nem a rövid távú piaci ingadozásoktól függ, hanem a lassan változó, strukturális adottságoktól. A határértékeket nem lehet egyetlen számmal leírni, a különbségeket a gazdaságok belső minősége magyarázza.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az egyik legfontosabb tényező a megbízható adósságtörlesztési múlt. Ahol az állam korábban is pontosan törlesztett, ott a gazdaság magasabb adósságszintet is képes elviselni. Szintén kulcsfontosságú az intézményi minőség; a hatékony közigazgatás, az alacsony korrupció és a stabil jogrendszer érezhetően növeli a fiskális mozgásteret.
Komoly kockázatot jelent viszont az adósság szerkezete, különösen a külső finanszírozás túlsúlya. Azok az országok, amelyek erősen kiszolgáltatottak a külföldi hitelezőknek, sokkal sérülékenyebbek. Náluk jóval alacsonyabb szinten húzódik az a határ, ahol az eladósodás már makrogazdasági teherré válik. Ezzel szemben egy mély, jól működő hazai bankrendszer és a fejlett pénzügyi szektor jelentősen kitolja ezt a pontot, mivel a belföldi finanszírozás stabilabb hátteret biztosít az állam számára.
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.