Eléggé bejött az euró ennek az országnak: dicshimnuszokat zengenek a közös pénzről

Bulgária január elsejei eurózóna-csatlakozása a vártnál jóval kisebb inflációs hatással járt. A zökkenőmentes átállásnak köszönhetően gyorsan növekszik a közös fizetőeszköz társadalmi és vállalati támogatottsága - írja a Portfolio.

Dimitar Radev, a bolgár jegybank elnöke egy interjúban elmondta, hogy elemzéseik szerint az euró bevezetésének egyszeri inflációs hatása mindössze 0,3–0,4 százalékpontot tett ki. Ez az érték megegyezik a korábbi horvátországi tapasztalatokkal. A csatlakozás után a bolgár infláció nemhogy nőtt volna, hanem a decemberi 3,5 százalékról januárra 2,3 százalékra esett vissza. Márciusra pedig már nagyjából az euróövezet átlagának felelt meg.

Az átállást megelőzően a lakosság körében még viszonylag alacsony volt a közös valuta támogatottsága. A politikai viták során sokan, köztük az ország korábbi államfője is azzal érveltek, hogy az esetleges drágulás rendkívül nehéz helyzetbe hozná az Európai Unió egyik legszegényebb államát.

A félelmeket eloszlató, mérsékelt inflációs adatok azonban jelentősen javították a közhangulatot. A háztartások körében az euró elfogadottsága a csatlakozás előtti 45 százalékról 54 százalékra nőtt. A vállalati szektorban, ahol már korábban is erős volt a bizalom, ez az arány 70 százalék fölé emelkedett.

A jegybankvezér rámutatott arra is, hogy a nemzetközi geopolitikai feszültségek, például az iráni konfliktus szintén növelik az euró népszerűségét. Az emberek ugyanis egyre inkább érzékelik a közös fizetőeszköz által nyújtott gazdasági védelmet. Radev úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzet egyértelművé teszi a csatlakozás előnyeit. Egyre többen ismerik fel: az euróövezeten belül lenni sokkal nagyobb biztonságot jelent, mint kívül maradni.