Az Artemis–2 küldetés során az Orion űrhajó négyfős legénysége megdöntötte az Apollo–13 több mint ötvenéves rekordját.
Eléggé bejött az euró ennek az országnak: dicshimnuszokat zengenek a közös pénzről
Bulgária január elsejei eurózóna-csatlakozása a vártnál jóval kisebb inflációs hatással járt. A zökkenőmentes átállásnak köszönhetően gyorsan növekszik a közös fizetőeszköz társadalmi és vállalati támogatottsága - írja a Portfolio.
Dimitar Radev, a bolgár jegybank elnöke egy interjúban elmondta, hogy elemzéseik szerint az euró bevezetésének egyszeri inflációs hatása mindössze 0,3–0,4 százalékpontot tett ki. Ez az érték megegyezik a korábbi horvátországi tapasztalatokkal. A csatlakozás után a bolgár infláció nemhogy nőtt volna, hanem a decemberi 3,5 százalékról januárra 2,3 százalékra esett vissza. Márciusra pedig már nagyjából az euróövezet átlagának felelt meg.
Az átállást megelőzően a lakosság körében még viszonylag alacsony volt a közös valuta támogatottsága. A politikai viták során sokan, köztük az ország korábbi államfője is azzal érveltek, hogy az esetleges drágulás rendkívül nehéz helyzetbe hozná az Európai Unió egyik legszegényebb államát.
A félelmeket eloszlató, mérsékelt inflációs adatok azonban jelentősen javították a közhangulatot. A háztartások körében az euró elfogadottsága a csatlakozás előtti 45 százalékról 54 százalékra nőtt. A vállalati szektorban, ahol már korábban is erős volt a bizalom, ez az arány 70 százalék fölé emelkedett.
A jegybankvezér rámutatott arra is, hogy a nemzetközi geopolitikai feszültségek, például az iráni konfliktus szintén növelik az euró népszerűségét. Az emberek ugyanis egyre inkább érzékelik a közös fizetőeszköz által nyújtott gazdasági védelmet. Radev úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzet egyértelművé teszi a csatlakozás előnyeit. Egyre többen ismerik fel: az euróövezeten belül lenni sokkal nagyobb biztonságot jelent, mint kívül maradni.
Kiderült, hova vándorol a legtöbb szavazó: ezekben a fővárosi kerületekben elképesztő lesz a zsúfoltság
Csaknem 60 ezren szavaznának a fővárosban átjelentkezéssel.
Még négy napig, csütörtökön 16 óráig kérhet a szavazáshoz mozgóurnát a helyi jegyzőtől levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szabályosan kilőtt a magyar tőzsde a héten: ezzel a hazai részvénnyel lehetett a legnagyobbat kaszálni
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a négynapos kereskedési héten
A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
A közel-keleti konfliktus újabb energiaársokkot indíthat el, ami egyszerre írhatja át a globális inflációs pályát és a jegybankok kamatcsökkentési terveit.
Végleg eltűnhetnek az érmék a pénztárcánkból Magyarországon is: kevesen tudják, mi áll a drasztikus lépés hátterében
Vajon mi áll az aprópénz eltűnése mögött? Hogyan működik a kerekítés a gyakorlatban? Valóban drágultak ez miatt a mindennapi vásárlások? Mutatjuk!
Drágulnak a könyvek és a képregények: súlyos áremelkedés jön a papíriparban, ezek az okok állnak a háttérben
A papíripari termékek ára jelentősen emelkedni fog a jövőben, több termékkategóriában a növekedés mértéke eléri, vagy meg is haladja a kétszámjegyű tartományt.
Jelentősen megnőtt a K&H SZÉP-kártyák használata és az elfogadóhelyek száma az elmúlt évben. A növekedést leginkább az élelmiszervásárlási és a lakásfelújítási lehetőségek pörgettek fel.
A világ leggazdagabb 0,1 százalékának adózatlan offshore vagyona meghaladja a Föld 4,1 milliárd legszegényebb lakosának összesített vagyonát.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 311,2 pontos, 0,25 százalékos csökkenéssel 123 996,41 ponton zárt csütörtökön.
Elon Musk űrkutatási vállalata, a SpaceX bizalmas tőzsdei bevezetési kérelmet nyújtott be az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC).
Az olajárak közel 7 százalékot ugrottak, miután Donald Trump jelezte, hogy az Egyesült Államok folytatja az Irán elleni támadásokat.
A Hormuzi-szoros nyitva áll a világ előtt, de az ország ellenségei számára továbbra is zárva marad.
Meg lehet tanulni pénzért szeretni? Tényleg csak az anyagiak számítanak ezekben a kapcsolatokban? Meglepő válaszokat kaptunk a sugar kapcsolatok világából.
Trump beszéde is megrángatta a forintot, minden vezető devizához képest gyengült reggelre.
Tízmilliárdokat mozgattak meg a befektetők a magyar piacon: kiderült, mi áll a hirtelen jött tőzsdei őrület hátterében
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2927,05 pontos, 2,41 százalékos emelkedéssel, 124 307,61 ponton zárt szerdán.
