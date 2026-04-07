Fizz Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Bulgária zászlaja az Európai Unió közös valutájának hátterében, Bulgária euróövezethez való csatlakozásának koncepciója,gazdasági és politikai háttér
Gazdaság

Eléggé bejött az euró ennek az országnak: dicshimnuszokat zengenek a közös pénzről

2026. április 7. 09:14

Bulgária január elsejei eurózóna-csatlakozása a vártnál jóval kisebb inflációs hatással járt. A zökkenőmentes átállásnak köszönhetően gyorsan növekszik a közös fizetőeszköz társadalmi és vállalati támogatottsága - írja a Portfolio.

Dimitar Radev, a bolgár jegybank elnöke egy interjúban elmondta, hogy elemzéseik szerint az euró bevezetésének egyszeri inflációs hatása mindössze 0,3–0,4 százalékpontot tett ki. Ez az érték megegyezik a korábbi horvátországi tapasztalatokkal. A csatlakozás után a bolgár infláció nemhogy nőtt volna, hanem a decemberi 3,5 százalékról januárra 2,3 százalékra esett vissza. Márciusra pedig már nagyjából az euróövezet átlagának felelt meg.

Az átállást megelőzően a lakosság körében még viszonylag alacsony volt a közös valuta támogatottsága. A politikai viták során sokan, köztük az ország korábbi államfője is azzal érveltek, hogy az esetleges drágulás rendkívül nehéz helyzetbe hozná az Európai Unió egyik legszegényebb államát.

Elég lehet a bolgár példa? Így állunk az euró 2030-as magyarországi bevezetésével
A 2025 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.

A félelmeket eloszlató, mérsékelt inflációs adatok azonban jelentősen javították a közhangulatot. A háztartások körében az euró elfogadottsága a csatlakozás előtti 45 százalékról 54 százalékra nőtt. A vállalati szektorban, ahol már korábban is erős volt a bizalom, ez az arány 70 százalék fölé emelkedett.

A jegybankvezér rámutatott arra is, hogy a nemzetközi geopolitikai feszültségek, például az iráni konfliktus szintén növelik az euró népszerűségét. Az emberek ugyanis egyre inkább érzékelik a közös fizetőeszköz által nyújtott gazdasági védelmet. Radev úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzet egyértelművé teszi a csatlakozás előnyeit. Egyre többen ismerik fel: az euróövezeten belül lenni sokkal nagyobb biztonságot jelent, mint kívül maradni.
#euró #európai unió #infláció #gazdaság #euroövezet #központi bank #irán #bulgária #inflációs adat #geopolitika

PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

