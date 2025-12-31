Megdöbbentő hatás az életszínvonalra: így érintheti Bulgáriát az euró bevezetése

Bulgária 2026. január 1-jétől bevezeti az eurót. A 6,5 millió lakosú balkáni ország 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 2018-ban kezdte meg hivatalosan az euróövezeti tagság felé vezető utat.

Az ország jelenleg teljesíti mind a négy maastrichti kritériumot: 2024-ben az infláció 2,7 százalék volt, az államadósság a GDP 24 százalékát, a költségvetési hiány pedig a 3 százalékát tette ki. Az árfolyam és a hosszú távú kamatlábak stabilak.

Bulgária 2024-ben az egy főre jutó GDP alapján az Európai Unió legszegényebb tagállama volt, a lakosság több mint 21 százaléka él a szegénységi küszöb alatt. Brüsszel és Szófia egyaránt abban bízik, hogy az euró bevezetése lendületet ad a gazdaságnak.

"A nagyobb hatás hosszú távon jelentkezik majd: erősödik a valutába és annak vásárlóerejébe vetett bizalom, valamint a külföldi befektetőké is" – mondta Petar Ganev, a Piacgazdasági Intézet kutatója az Euronewsnak.

Az euró átvétele a hitelminősítésre is kedvező hatással lehet. Ganev szerint a hitelminősítők eddig levontak Bulgária besorolásából, mivel az ország adóssága külföldi valutában, euróban volt denominálva. Ez a hátrány most megszűnik.

A szakértő úgy véli, az euró bevezetése csak kis mértékben járul majd hozzá az inflációhoz. Szerinte a fő hajtóerő a fogyasztás lesz, amelyet az inflációs költségvetés és a rekordmagas hitelállomány táplál.

A gazdaságot inkább a politikai instabilitás veszélyeztetheti. A kormány december közepén mondott le a több hetes korrupcióellenes tüntetések nyomán. "Három év alatt hét választás volt, most megint lemondott a kormány, így nem tudunk hosszú távú politikai stabilitást teremteni. Ez költségvetési problémákhoz vezet: az elmúlt öt évből négyet elfogadott büdzsé nélkül kezdtünk" – magyarázta Ganev.

Az átváltási árfolyam 1 euró = 1,95583 leva lesz. Az árakat augusztus óta mindkét pénznemben feltüntetik, januárban pedig készpénzes fizetésnél mindkét valutát elfogadják majd, hogy az átállás zökkenőmentes legyen.