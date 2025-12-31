2025. december 31. szerda Szilveszter
A vibrant arrangement of various euro banknotes in denominations of 50, 100, 200, and 500 euros, showcasing the diversity of European currency. Perfect for themes related to finance, banking, economics, investment, and currency exchang
Gazdaság

Megdöbbentő hatás az életszínvonalra: így érintheti Bulgáriát az euró bevezetése

Pénzcentrum
2025. december 31. 09:25

Bulgária 2026. január 1-jétől bevezeti az eurót. A 6,5 millió lakosú balkáni ország 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 2018-ban kezdte meg hivatalosan az euróövezeti tagság felé vezető utat.

Az ország jelenleg teljesíti mind a négy maastrichti kritériumot: 2024-ben az infláció 2,7 százalék volt, az államadósság a GDP 24 százalékát, a költségvetési hiány pedig a 3 százalékát tette ki. Az árfolyam és a hosszú távú kamatlábak stabilak.

Bulgária 2024-ben az egy főre jutó GDP alapján az Európai Unió legszegényebb tagállama volt, a lakosság több mint 21 százaléka él a szegénységi küszöb alatt. Brüsszel és Szófia egyaránt abban bízik, hogy az euró bevezetése lendületet ad a gazdaságnak.

"A nagyobb hatás hosszú távon jelentkezik majd: erősödik a valutába és annak vásárlóerejébe vetett bizalom, valamint a külföldi befektetőké is" – mondta Petar Ganev, a Piacgazdasági Intézet kutatója az Euronewsnak.

Az euró átvétele a hitelminősítésre is kedvező hatással lehet. Ganev szerint a hitelminősítők eddig levontak Bulgária besorolásából, mivel az ország adóssága külföldi valutában, euróban volt denominálva. Ez a hátrány most megszűnik.

A szakértő úgy véli, az euró bevezetése csak kis mértékben járul majd hozzá az inflációhoz. Szerinte a fő hajtóerő a fogyasztás lesz, amelyet az inflációs költségvetés és a rekordmagas hitelállomány táplál.

A gazdaságot inkább a politikai instabilitás veszélyeztetheti. A kormány december közepén mondott le a több hetes korrupcióellenes tüntetések nyomán. "Három év alatt hét választás volt, most megint lemondott a kormány, így nem tudunk hosszú távú politikai stabilitást teremteni. Ez költségvetési problémákhoz vezet: az elmúlt öt évből négyet elfogadott büdzsé nélkül kezdtünk" – magyarázta Ganev.

Az átváltási árfolyam 1 euró = 1,95583 leva lesz. Az árakat augusztus óta mindkét pénznemben feltüntetik, januárban pedig készpénzes fizetésnél mindkét valutát elfogadják majd, hogy az átállás zökkenőmentes legyen.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #készpénz #szegénység #árfolyam #euró #európai unió #államadósság #infláció #gazdaság #január #brüsszel #gdp #hitelminősítés #euroövezet #bulgária #költségvetési hiány #balkán #2026

