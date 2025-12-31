A Pénzcentrum 2025. december 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megdöbbentő hatás az életszínvonalra: így érintheti Bulgáriát az euró bevezetése
Bulgária 2026. január 1-jétől bevezeti az eurót. A 6,5 millió lakosú balkáni ország 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 2018-ban kezdte meg hivatalosan az euróövezeti tagság felé vezető utat.
Az ország jelenleg teljesíti mind a négy maastrichti kritériumot: 2024-ben az infláció 2,7 százalék volt, az államadósság a GDP 24 százalékát, a költségvetési hiány pedig a 3 százalékát tette ki. Az árfolyam és a hosszú távú kamatlábak stabilak.
Bulgária 2024-ben az egy főre jutó GDP alapján az Európai Unió legszegényebb tagállama volt, a lakosság több mint 21 százaléka él a szegénységi küszöb alatt. Brüsszel és Szófia egyaránt abban bízik, hogy az euró bevezetése lendületet ad a gazdaságnak.
"A nagyobb hatás hosszú távon jelentkezik majd: erősödik a valutába és annak vásárlóerejébe vetett bizalom, valamint a külföldi befektetőké is" – mondta Petar Ganev, a Piacgazdasági Intézet kutatója az Euronewsnak.
Az euró átvétele a hitelminősítésre is kedvező hatással lehet. Ganev szerint a hitelminősítők eddig levontak Bulgária besorolásából, mivel az ország adóssága külföldi valutában, euróban volt denominálva. Ez a hátrány most megszűnik.
A szakértő úgy véli, az euró bevezetése csak kis mértékben járul majd hozzá az inflációhoz. Szerinte a fő hajtóerő a fogyasztás lesz, amelyet az inflációs költségvetés és a rekordmagas hitelállomány táplál.
A gazdaságot inkább a politikai instabilitás veszélyeztetheti. A kormány december közepén mondott le a több hetes korrupcióellenes tüntetések nyomán. "Három év alatt hét választás volt, most megint lemondott a kormány, így nem tudunk hosszú távú politikai stabilitást teremteni. Ez költségvetési problémákhoz vezet: az elmúlt öt évből négyet elfogadott büdzsé nélkül kezdtünk" – magyarázta Ganev.
Az átváltási árfolyam 1 euró = 1,95583 leva lesz. Az árakat augusztus óta mindkét pénznemben feltüntetik, januárban pedig készpénzes fizetésnél mindkét valutát elfogadják majd, hogy az átállás zökkenőmentes legyen.
2025 egyszerre hozott bizonytalanságot és fordulópontokat a gazdaság, a geopolitika és a technológiai fejlődés terén is.
A MOHU közölte, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot.
November végéig több kamatot fizetett ki az állam, mint 2024-ben összesen, és a tendencia tovább romlik.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Na, vajon 2026-ban lesz repülőrajt? Kiszámolták, reálisak-e a kormány gazdasági predikciói az új évre
Összességében a múltbeli adatok alapján a 4 százalékos növekedési cél túlzottan optimistának tűnik.
Súlyos látlelet a magyar közutakról, vasúthálózatról: ha ez így megy tovább, nyugodtan készülhetünk a katasztrófára
Magyarország közlekedési infrastruktúrájában súlyos aránytalanságok alakultak ki a közúti fejlesztések túlsúlya és a vasúti hálózat elhanyagolása miatt.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók.
Az eurót kedden reggel hat órakor 386,61 forinton jegyezték a hétfő este hat órai 386,27 forintos jegyzés után.
A Moody’s rendkívüli döntéssel a befektetésre nem ajánlott kategóriába rontotta Budapest hitelminősítését, és további leminősítést is kilátásba helyezett.
Kismértékben erősödött a forint hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok vegyes mozgást mutattak a december 23-i záróárakhoz képest.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
Vállalatvezetők, közgazdászok, tudósok és közéleti szereplők adtak éles, sokszor meglepően őszinte képet 2025-ben a magyar valóságról a Pénzcentrumnak.
Az előző évektől eltérően ezúttal az új év kezdetén tart sajtótájékoztatót a miniszterelnök.
Az eurót hétfőn reggel kilenc óra után 387,29 forinton jegyezték a péntek kora esti 386,84 forinttal szemben.
Az Európai Bizottság jelzést adott, hogy a paksi atomerőmű bővítésének állami támogatása jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással.
Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Nincs több kérdés: már biztos, hamarosan rengeteg pénzt veszít Magyarország, a következmények súlyosak
Magyarország a jogállamisági viták következtében a kohéziós források harmadától és a helyreállítási alap forrásainak szinte egészétől el van zárva.
Több, a kis- és középvállalkozásnak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én.
