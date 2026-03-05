Komoly figyelmeztetés érkezett a jegybanktól: kiderült, miért robbanhatnak be hirtelen újra az árak a boltokban

Varga Mihály csütörtökön Budapesten, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján arról beszélt, hogy a jelenlegi geopolitikai és gazdasági környezetben a pénzügyi stabilitás kiemelt szerepet kap a jegybank politikájában.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát. Hozzátette, hogy a globális gazdasági környezetet egyre inkább geopolitikai és fegyveres konfliktusok befolyásolják, amelyek hatással vannak az energia- és nyersanyagárak alakulására.

Varga Mihály arról is beszélt, hogy a világgazdasági bizonytalanság visszafoghatja a gazdasági növekedést, és az alacsony kamatkörnyezet időszaka lezárult. A magasabb kamatszint több ország költségvetésére is nyomást gyakorolhat a növekvő kamatkiadások miatt.

Az elmúlt időszak gazdasági folyamatai közül kiemelte, hogy Magyarország folyó fizetési mérlege stabil maradt. A forint árfolyamának alakulása szerinte jelentős hatással van az inflációra, mivel a vállalatok az árfolyamváltozásokat egyre gyorsabban érvényesítik áraikban.

A jegybankelnök beszélt a devizatartalékokról és az aranytartalékokról is, amelyek az elmúlt időszakban emelkedtek. Emellett kitért arra, hogy a hitelintézetek kötelező tartalékrátájának csökkentése forrásokat szabadíthat fel a bankrendszerben, ami hatással lehet a hitelezés alakulására. A beszédben elhangzott, hogy a lakossági hitelállomány bővülése mellett a vállalati hitelezésben is élénkülés látható.

Orbán Viktor csökkentené a különadókat

Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján arról beszélt, hogy a kormány az elmúlt években jelentős bevételt szedett be különadókból a vállalati szektortól.

A miniszterelnök szerint a különadók bevezetésére a költségvetés stabilitásának fenntartása és a kormányzati programok finanszírozása miatt volt szükség. Elmondása szerint az intézkedések összesen mintegy 15 ezer milliárd forint bevételt jelentettek.

Orbán Viktor közölte, hogy 2026-ban körülbelül 2000 milliárd forintot von el a költségvetés különadók formájában az érintett ágazatoktól. Hozzátette, hogy a kormány hosszabb távon csökkentené ezek mértékét, ugyanakkor a jelenlegi háborús és gazdasági környezetben erre egyelőre nincs lehetőség.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA