2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. február 11.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke beszédet mond a Johannita Rend új központjának átadóünnepségén Budapesten 2026. február 11-én.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Komoly figyelmeztetés érkezett a jegybanktól: kiderült, miért robbanhatnak be hirtelen újra az árak a boltokban

Pénzcentrum
2026. március 5. 17:01

Varga Mihály csütörtökön Budapesten, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján arról beszélt, hogy a jelenlegi geopolitikai és gazdasági környezetben a pénzügyi stabilitás kiemelt szerepet kap a jegybank politikájában.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát. Hozzátette, hogy a globális gazdasági környezetet egyre inkább geopolitikai és fegyveres konfliktusok befolyásolják, amelyek hatással vannak az energia- és nyersanyagárak alakulására.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Varga Mihály arról is beszélt, hogy a világgazdasági bizonytalanság visszafoghatja a gazdasági növekedést, és az alacsony kamatkörnyezet időszaka lezárult. A magasabb kamatszint több ország költségvetésére is nyomást gyakorolhat a növekvő kamatkiadások miatt.

Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
EZ IS ÉRDEKELHET
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Elemzők szerint a dráguló olaj, a gyengülő forint és a növekvő infláció miatt egyre kisebb az esély arra, hogy az MNB a közeljövőben újabb kamatcsökkentést hajtson végre.

Az elmúlt időszak gazdasági folyamatai közül kiemelte, hogy Magyarország folyó fizetési mérlege stabil maradt. A forint árfolyamának alakulása szerinte jelentős hatással van az inflációra, mivel a vállalatok az árfolyamváltozásokat egyre gyorsabban érvényesítik áraikban.

A jegybankelnök beszélt a devizatartalékokról és az aranytartalékokról is, amelyek az elmúlt időszakban emelkedtek. Emellett kitért arra, hogy a hitelintézetek kötelező tartalékrátájának csökkentése forrásokat szabadíthat fel a bankrendszerben, ami hatással lehet a hitelezés alakulására. A beszédben elhangzott, hogy a lakossági hitelállomány bővülése mellett a vállalati hitelezésben is élénkülés látható.

Orbán Viktor csökkentené a különadókat

Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján arról beszélt, hogy a kormány az elmúlt években jelentős bevételt szedett be különadókból a vállalati szektortól.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A miniszterelnök szerint a különadók bevezetésére a költségvetés stabilitásának fenntartása és a kormányzati programok finanszírozása miatt volt szükség. Elmondása szerint az intézkedések összesen mintegy 15 ezer milliárd forint bevételt jelentettek.

Orbán Viktor közölte, hogy 2026-ban körülbelül 2000 milliárd forintot von el a költségvetés különadók formájában az érintett ágazatoktól. Hozzátette, hogy a kormány hosszabb távon csökkentené ezek mértékét, ugyanakkor a jelenlegi háborús és gazdasági környezetben erre egyelőre nincs lehetőség.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#jegybank #infláció #gazdaság #hitelezés #varga mihály #világgazdaság #magyar nemzeti bank #monetáris politika #kamatok #geopolitika #forint árfolyam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:14
17:56
17:44
17:32
17:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 5. 16:50
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 5. 16:44
50 éves lett egy legendás magyar rádióműsor
Az előzményt is figyelembe véve fél évszázados jubileumát ünnepli a Katolikus Rádió anyanyelvápoló m...
Bankmonitor  |  2026. március 5. 13:18
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban tö...
Holdblog  |  2026. március 5. 09:48
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedet...
iO Charts  |  2026. március 4. 11:39
Több mint Bitcoin: Mire jó valójában a kriptovaluta és a blokklánc technológia?
A legtöbb ember szemében a kriptopiac kimerül annyiban, hogy veszünk valami digitális érmét, és várj...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 5.
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
2026. március 5.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
2026. március 5.
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 5. csütörtök
Adorján, Adrián
10. hét
Március 5.
A Budapesti Néprajzi Múzeum napja
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
20 órája
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
1 hete
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
4
1 hete
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
5
3 napja
Itt a bejelentés, rengeteg hazai bevásárlóközpontot vásároltak fel: komoly átalakítás kezdődik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 17:56
Kvíz: Jártál már Romániában? Lássuk, mennyit tudsz keleti szomszédunkról!
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 15:58
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
Agrárszektor  |  2026. március 5. 17:31
Leálltak a szállítások: durván drágulhat ez az alapélelmiszer
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel