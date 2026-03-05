Komoly figyelmeztetés érkezett a jegybanktól: kiderült, miért robbanhatnak be hirtelen újra az árak a boltokban

Egy Törökország felé tartó iráni ballisztikus rakétát lőtt le a NATO légvédelme – sokan már a kollektív védelem aktiválását emlegették.
Varga Mihály csütörtökön Budapesten, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján arról beszélt, hogy a jelenlegi geopolitikai és gazdasági környezetben a pénzügyi stabilitás kiemelt szerepet kap a jegybank politikájában.
A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát. Hozzátette, hogy a globális gazdasági környezetet egyre inkább geopolitikai és fegyveres konfliktusok befolyásolják, amelyek hatással vannak az energia- és nyersanyagárak alakulására.
Varga Mihály arról is beszélt, hogy a világgazdasági bizonytalanság visszafoghatja a gazdasági növekedést, és az alacsony kamatkörnyezet időszaka lezárult. A magasabb kamatszint több ország költségvetésére is nyomást gyakorolhat a növekvő kamatkiadások miatt.
Az elmúlt időszak gazdasági folyamatai közül kiemelte, hogy Magyarország folyó fizetési mérlege stabil maradt. A forint árfolyamának alakulása szerinte jelentős hatással van az inflációra, mivel a vállalatok az árfolyamváltozásokat egyre gyorsabban érvényesítik áraikban.
A jegybankelnök beszélt a devizatartalékokról és az aranytartalékokról is, amelyek az elmúlt időszakban emelkedtek. Emellett kitért arra, hogy a hitelintézetek kötelező tartalékrátájának csökkentése forrásokat szabadíthat fel a bankrendszerben, ami hatással lehet a hitelezés alakulására. A beszédben elhangzott, hogy a lakossági hitelállomány bővülése mellett a vállalati hitelezésben is élénkülés látható.
Orbán Viktor csökkentené a különadókat
Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján arról beszélt, hogy a kormány az elmúlt években jelentős bevételt szedett be különadókból a vállalati szektortól.
A miniszterelnök szerint a különadók bevezetésére a költségvetés stabilitásának fenntartása és a kormányzati programok finanszírozása miatt volt szükség. Elmondása szerint az intézkedések összesen mintegy 15 ezer milliárd forint bevételt jelentettek.
Orbán Viktor közölte, hogy 2026-ban körülbelül 2000 milliárd forintot von el a költségvetés különadók formájában az érintett ágazatoktól. Hozzátette, hogy a kormány hosszabb távon csökkentené ezek mértékét, ugyanakkor a jelenlegi háborús és gazdasági környezetben erre egyelőre nincs lehetőség.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Magyarország a világ 22. legeladósodottabb országa: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány 2025 végén a GDP 161 százalékát tette ki.
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak.
Tényfeltáró kormányzati delegáció vizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Megszólalt az elemző a brutális rali után: olyat lépett a hazai piac, amire a külföldiek is felkapták a fejüket
A részvénypiac forgalma 47,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok mind erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Újra stratégiai kérdéssé vált a nukleáris energia Európában. Klímamentő megoldás vagy kockázatos függőség? Utánajártunk!
Kiderült, mire készül a 4iG: elképesztő összeget öntenek egy külföldi ország technológiai fejlesztésébe
A szerződést a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen írták alá, a projektet a 4iG macedón leányvállalata, a One Macedonia valósítja meg.
Elindult a „háború" déli szomszédunkkal: betelt a pohár a MOL-nál, feljelentette a horvát olajvállalatot
A MOL-csoport és szlovák leányvállalata, a Slovnaft hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál a horvát Adria-vezetéket üzemeltető JANAF ellen.
Óriási fordulat a magyar kiskereskedelemben: egy eddig lenézett modell teljesen átírhatja a mindennapi vásárlási szokásainkat
A re-commerce már nem csupán alternatíva, hanem a teljes retail-ökoszisztéma egyik legizgalmasabb növekedési területe.
A Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek januárban kezdődtek, amikor Oroszország támadást hajtott végre a vezeték infrastruktúrája ellen.
Elemzők szerint a dráguló olaj, a gyengülő forint és a növekvő infláció miatt egyre kisebb az esély arra, hogy az MNB a közeljövőben újabb kamatcsökkentést...
A hazai kiskereskedelem egyszerre küzd a méretgazdaságosság korlátaival, a kínai platformok megállíthatatlan térnyerésével és a technológiai forradalommal
Kemény figyelmeztetést küldött a magyar cégvezető: eszedbe ne jusson most ilyen üzletet nyitni, borítékolható a bukás
A magyar FMCG-piac 2026-ban a kisboltok bezárása és az árrésstop árnyékában küzd a túlélésért.
Kijev a javítások elhúzódásával indokolja a késlekedést, Budapest és Pozsony viszont politikai szándékot sejt a háttérben, a vita pedig már uniós szintre emelkedett.
A közel-keleti helyzetre a dízel-, a villamosenergia- és a gázpiac reagált a leghevesebben, Magyarország pedig nem tudja kivonni magát a világpiaci folyamatok hatása alól.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
