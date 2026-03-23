2026. március 23. hétfő Emőke
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Olajszivattyú emelő a búzamező közepén, gyönyörű naplementés égbolt mellett. A szivattyúemelő egy olyan eszköz, amelyet a kőolajiparban használnak a nyersolaj kitermelésére egy olajkútból, ahol a kútban nincs elég nagy nyomás ahhoz,
Gazdaság

Felfoghatatlan mennyiségű kőolaj tűnt el a piacról a háború miatt: soha nem látott lépéssel próbálják menteni a menthetőt

Pénzcentrum
2026. március 23. 09:03

A februárban kirobbant iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságát okozta. Ez a helyzet még az 1970-es évek sokkjait is felülmúlja. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történelmi léptékű olajtartalék-felszabadítással próbálja fékezni a globális drágulást. A szervezet emellett újabb piaci beavatkozásokat is mérlegel.

Fatih Birol, az IEA vezetője egy sydney-i rendezvényen rávilágított, hogy a kialakult helyzet túltesz a hetvenes évek két nagy olajválságának együttes hatásán. Míg akkoriban napi ötmillió hordó kőolaj esett ki a kínálatból, most napi 11 millió hordó tűnt el a piacról. Ha a válság tovább mélyül, annak gazdasági következményei elől egyetlen ország sem térhet ki - írta beszámolójában a Guardian.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A problémák epicentrumában a Hormuzi-szoros blokádja áll: békeidőben itt halad át a világ tengeri kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának (LNG) mintegy ötöde. A február 28-a óta tartó lezárás és a régió energiainfrastruktúráját érő iráni támadások drasztikus áremelkedést indítottak el a nemzetközi piacokon.

A sokkhatás enyhítésére az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, 400-426 millió hordónyi kőolajat szabadítottak fel a stratégiai készleteikből. A szervezet fél évszázados történetében ez volt a legnagyobb, és mindössze a hatodik vészhelyzeti beavatkozás.

Az ügynökség jelenleg is egyeztet az európai és ázsiai kormányokkal a tartalékok további felszabadításáról. Nincs előre meghatározott árszint, amely automatikusan újabb lépéseket vonna maga után. A döntéseket a piac folyamatos elemzésére alapozzák. Birol ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a válság érdemi kezelését és a tartós megoldást kizárólag a Hormuzi-szoros mielőbbi újranyitása jelentheti.
Címlapkép: Getty Images
#energia #gazdaság #földgáz #olaj #olajár #energiaválság #háború #kőolaj #Közel-Kelet #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:03
08:44
08:31
08:23
08:14
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 23. hétfő
Emőke
13. hét
Március 23.
Meteorológiai világnap
Március 23.
A magyar-lengyel barátság napja
Március 23.
A magyar ejtőernyősök napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
2
6 napja
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
3
4 napja
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
4
1 hete
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
5
1 hete
Széchenyi-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁKK Zrt.
Az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésével és fizetőképességének fenntartásával foglalkozó szervezet. Az ÁKK tervezi meg az államadósság finanszírozását és szervezi az állampapír-kibocsátásokat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat. Természetesen az ÁKK gondoskodik az állam terheinek kifizetéséről is, tehát az államkötvények kamatait is innen kapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
