Mennyiségi korlátozást vezetett be az Orlen a magyarországi hálózatának 31 töltőállomásán. Ezeken a kutakon egy tranzakció során legfeljebb 40 liter üzemanyagot lehet tankolni.
Felfoghatatlan mennyiségű kőolaj tűnt el a piacról a háború miatt: soha nem látott lépéssel próbálják menteni a menthetőt
A februárban kirobbant iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságát okozta. Ez a helyzet még az 1970-es évek sokkjait is felülmúlja. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történelmi léptékű olajtartalék-felszabadítással próbálja fékezni a globális drágulást. A szervezet emellett újabb piaci beavatkozásokat is mérlegel.
Fatih Birol, az IEA vezetője egy sydney-i rendezvényen rávilágított, hogy a kialakult helyzet túltesz a hetvenes évek két nagy olajválságának együttes hatásán. Míg akkoriban napi ötmillió hordó kőolaj esett ki a kínálatból, most napi 11 millió hordó tűnt el a piacról. Ha a válság tovább mélyül, annak gazdasági következményei elől egyetlen ország sem térhet ki - írta beszámolójában a Guardian.
A problémák epicentrumában a Hormuzi-szoros blokádja áll: békeidőben itt halad át a világ tengeri kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának (LNG) mintegy ötöde. A február 28-a óta tartó lezárás és a régió energiainfrastruktúráját érő iráni támadások drasztikus áremelkedést indítottak el a nemzetközi piacokon.
A sokkhatás enyhítésére az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, 400-426 millió hordónyi kőolajat szabadítottak fel a stratégiai készleteikből. A szervezet fél évszázados történetében ez volt a legnagyobb, és mindössze a hatodik vészhelyzeti beavatkozás.
Az ügynökség jelenleg is egyeztet az európai és ázsiai kormányokkal a tartalékok további felszabadításáról. Nincs előre meghatározott árszint, amely automatikusan újabb lépéseket vonna maga után. A döntéseket a piac folyamatos elemzésére alapozzák. Birol ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a válság érdemi kezelését és a tartós megoldást kizárólag a Hormuzi-szoros mielőbbi újranyitása jelentheti.
A heti forgalom 109,9 milliárd forint volt az előző héten elért 159,6 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
A Copernicus rendszer 100 méteres felbontásban, tíznaponta követi a tavak vízminőségét, így a Balaton állapota is részletesen látható.
Egy kismajom esete csak a jéghegy csúcsa: brutális pénzek és kegyetlen módszerek mozgatják az állatcsempészetet.
Trump és Putyin éppen újraírják a világrendet: nyakunkon a bizonytalanság kora - Magyarország lehet a nagy nyertese?
A világgazdaság jelenleg egy nagyon furcsa fordulóponthoz érkezett. Beköszönt a bizonytalanság kora.
Lángba borult egy európai fegyvergyár: Orbán Viktor bejelentést tett, döntést hoztak Magyarország védelméről
Egy ismeretlen csoport vállalta a cseh hadiüzem elleni támadást, amely mögött nemzetközi szálak is felmerültek.
A közel-keleti konfliktus és a globális inflációs nyomás miatt folytatódik a hazai stagnálás - írta elemzésében az ING.
Minden vezető pénznemmel szemben gyengülést szenvedett a magyar deviza, és napközben is jelentős volt a ralizás.
Megszólalt a Nemzetközi Energiaügynökség: aki olcsóbb árakat szeretne, annak ezeket a lépéseket kell megtennie
Mivel a globális olajkereslet 45 százalékáért a közúti közlekedés felel, az ügynökség elsősorban ezen a területen szorgalmazza a fogyasztás visszafogását.
Egy friss adatvizualizáció jól bemutatja, hogy bár van átfedés a leggazdagabb és a legboldogabb országok listáján, a pénz nem minden.
A megugró gázárak miatt Európa a klímavédelmi célokat háttérbe szorítva ismét a jóval környezetszennyezőbb szénre támaszkodik az áramtermelésben.
A nemzetközi nyomás mellett egy komoly belső probléma is sújtja a magyar mezőgazdaságot.
Elképesztő, ami kiderült a magyar rendszerről: ezzel szó szerint gátoljuk, hogy az EU-s források segítségével fejlődjön az ország
A jelentés egyik legsúlyosabb megállapítása a hazai túlszabályozáshoz, az uniós zsargonban gold-platingnek nevezett jelenséghez kötődik.
Drasztikusan megugrottak az energiaárak a gázközpontok elleni támadások után, globális inflációs cunami fenyeget
A közel-keleti konfliktus kiéleződése és a Hormuzi-szoros lezárása a modern történelem legsúlyosabb energiapiaci sokkját idézte elő.
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
A Revolut magyarországi fióktelepének indulása miatt a hazai felhasználók magyar bankszámlaszámot kapnak.
Fájdalmas pofont kaptak a vezető hazai részvények: egyetlen papír úszta csak meg a nemzetközi káoszt
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 460,54 pontos, 0,38 százalékos csökkenéssel, 121 795,19 ponton zárt csütörtökön.
Megszületett a sorsdöntő kamatdöntés: kíméletlenül őszinte volt a bejelentés, ez vár most a gazdaságra
Az Európai Központi Bank (EKB) a rendkívül bizonytalan gazdasági környezet ellenére a várakozásoknak megfelelően döntött.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök többek között literenként 25 eurócentes jövedékiadó-csökkentést jelentett be.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.