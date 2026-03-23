Felfoghatatlan mennyiségű kőolaj tűnt el a piacról a háború miatt: soha nem látott lépéssel próbálják menteni a menthetőt

A februárban kirobbant iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságát okozta. Ez a helyzet még az 1970-es évek sokkjait is felülmúlja. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történelmi léptékű olajtartalék-felszabadítással próbálja fékezni a globális drágulást. A szervezet emellett újabb piaci beavatkozásokat is mérlegel.

Fatih Birol, az IEA vezetője egy sydney-i rendezvényen rávilágított, hogy a kialakult helyzet túltesz a hetvenes évek két nagy olajválságának együttes hatásán. Míg akkoriban napi ötmillió hordó kőolaj esett ki a kínálatból, most napi 11 millió hordó tűnt el a piacról. Ha a válság tovább mélyül, annak gazdasági következményei elől egyetlen ország sem térhet ki - írta beszámolójában a Guardian.

A problémák epicentrumában a Hormuzi-szoros blokádja áll: békeidőben itt halad át a világ tengeri kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának (LNG) mintegy ötöde. A február 28-a óta tartó lezárás és a régió energiainfrastruktúráját érő iráni támadások drasztikus áremelkedést indítottak el a nemzetközi piacokon.

A sokkhatás enyhítésére az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, 400-426 millió hordónyi kőolajat szabadítottak fel a stratégiai készleteikből. A szervezet fél évszázados történetében ez volt a legnagyobb, és mindössze a hatodik vészhelyzeti beavatkozás.

Az ügynökség jelenleg is egyeztet az európai és ázsiai kormányokkal a tartalékok további felszabadításáról. Nincs előre meghatározott árszint, amely automatikusan újabb lépéseket vonna maga után. A döntéseket a piac folyamatos elemzésére alapozzák. Birol ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a válság érdemi kezelését és a tartós megoldást kizárólag a Hormuzi-szoros mielőbbi újranyitása jelentheti.