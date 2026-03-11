Pánik az európai tőzsdéken: az olajárak bedöntik a részvényeket

Az amerikai főtárgyaló szerint a felek leharcoltak, a genfi tárgyalások óta jelentős előrelépés történt a béke felé.
Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat, és erős kockázatkerülő hangulat alakult ki a piacon. A STOXX 600 index akár 2%-os esést is mutat, tovább növelve a múlt heti 5,51%-os visszaesést, így az index már közel 7,3%-kal áll a februári rekordértéke alatt. A főbb indexek – köztük a DE40, FRA40, UK100 és SPA35 – 1,5–2,5% közötti mínuszban vannak. A VSTOXX volatilitási index közel 4%-kal emelkedett, 30,30 pontra, ami április óta a legmagasabb szint. A jelenlegi helyzetet a Magyarországon is jelen lévő globális befektetési alkalmazás, az XTB szakértői elemezték.
Az olaj ára márciusban önmagában több mint 50%-kal emelkedett, és rövid időre megközelítette a hordónkénti 120 dollárt, miután támadások érték az iráni energetikai infrastruktúrát, és zavarok alakultak ki a Hormuzi-szoroson keresztül zajló szállításban. Ez gyakorlatilag megbénította a globális kínálat szempontjából kulcsfontosságú útvonalat, amely naponta mintegy 20 millió hordónyi olajszállításért felel.
Európában a gázárak is meredeken emelkedtek az ellátási zavaroktól való félelmek miatt. A földgáz határidős ára is több mint 14%-kal nőtt 62 EUR/MWh-ra, miután az előző héten már mintegy 65%-os ugrást mutatott, nagyjából 30 euró/MWh-ról indulva.
Az LNG-szállítások visszaestek, miközben Katarban leállították a Ras Laffan LNG-üzemet. Eközben az EU gázkészletei továbbra is 30% alatt maradtak, ami tovább erősíti az esetleges energiahiánnyal kapcsolatos aggodalmakat.
Németországban az ipari megrendelések januárban 11,1%-kal estek havi alapon, ami jóval rosszabb a várt –4,5%-nál, és megfordította a decemberi +6,4%-os növekedést. A belföldi megrendelések 16,2%-kal, a külföldiek 7,1%-kal csökkentek, miközben az ipari termelés 0,5%-kal esett. A gyengeséget nagyrészt a magas volatilitás okozta: a fémipari termékek rendelései 39,4%-kal csökkentek, miközben az autóiparban 10,4%-os növekedést mértek.
Az európai államkötvény-hozamok is emelkednek, miközben a piac egyre inkább egy júliusra várt, 25 bázispontos EKB-kamatemeléssel számol.
Az energiaszektor az emelkedő olajárak kevés nyertese közé tartozik, míg a legtöbb szektor jelentős visszaesést mutatott: a bankszektor több mint 3,2%-kal, az ingatlanszektor 3,1%-kal került lejjebb, míg az alapanyagipari vállalatok a legnagyobb vesztesek között szerepelnek. A légitársaságokat az emelkedő üzemanyagköltségek viselték meg: a Lufthansa részvényei 3,9%-kal, az Air France–KLM papírjai 4,1%-kal gyengültek. A védelmi ipari cégek ezzel szemben emelkedtek, például az olasz Leonardo részvényei 4%-kal erősödtek.
A nagyvállalatok közül a Rolls-Royce részvényei 3,83%-ot, az Anglo American papírjai pedig mintegy 6,3%-ot estek, ami jól tükrözi a ciklikus szektorokban tapasztalható széles körű eladási hullámot. A Roche 4,75%-ot esett, miután a szájon át szedhető mellrák elleni gyógyszere egy klinikai vizsgálatban nem teljesítette az elsődleges végpontot.
Mindeközben Irán bejelentette új, legfőbb vezetőjét: Mojtaba Khameneit, ami egy keményebb politikai irányvonal megerősödését jelzi az Egyesült Államokkal és Izraellel folytatott háború közepette.
A kialakult helyzet súlyosságát jól mutatja az IMF vezérigazgatójának, Kristalina Georgievának figyelmeztetése, miszerint a döntéshozóknak „történelmi léptékű sokkokra” kell felkészülniük.
A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett olajtartalék-felszabadítás sem lenne elég az iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására.
Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után.
