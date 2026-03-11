2026. március 11. szerda Szilárd
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő keres tőzsde adatok Tablet
Gazdaság

Pánik az európai tőzsdéken: az olajárak bedöntik a részvényeket

Pénzcentrum
2026. március 11. 12:32

Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat, és erős kockázatkerülő hangulat alakult ki a piacon. A STOXX 600 index akár 2%-os esést is mutat, tovább növelve a múlt heti 5,51%-os visszaesést, így az index már közel 7,3%-kal áll a februári rekordértéke alatt. A főbb indexek – köztük a DE40, FRA40, UK100 és SPA35 – 1,5–2,5% közötti mínuszban vannak. A VSTOXX volatilitási index közel 4%-kal emelkedett, 30,30 pontra, ami április óta a legmagasabb szint. A jelenlegi helyzetet a Magyarországon is jelen lévő globális befektetési alkalmazás, az XTB szakértői elemezték.

Az olaj ára márciusban önmagában több mint 50%-kal emelkedett, és rövid időre megközelítette a hordónkénti 120 dollárt, miután támadások érték az iráni energetikai infrastruktúrát, és zavarok alakultak ki a Hormuzi-szoroson keresztül zajló szállításban. Ez gyakorlatilag megbénította a globális kínálat szempontjából kulcsfontosságú útvonalat, amely naponta mintegy 20 millió hordónyi olajszállításért felel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Európában a gázárak is meredeken emelkedtek az ellátási zavaroktól való félelmek miatt. A földgáz határidős ára is több mint 14%-kal nőtt 62 EUR/MWh-ra, miután az előző héten már mintegy 65%-os ugrást mutatott, nagyjából 30 euró/MWh-ról indulva.

Az LNG-szállítások visszaestek, miközben Katarban leállították a Ras Laffan LNG-üzemet. Eközben az EU gázkészletei továbbra is 30% alatt maradtak, ami tovább erősíti az esetleges energiahiánnyal kapcsolatos aggodalmakat.

Kapcsolódó cikkeink:

Németországban az ipari megrendelések januárban 11,1%-kal estek havi alapon, ami jóval rosszabb a várt –4,5%-nál, és megfordította a decemberi +6,4%-os növekedést. A belföldi megrendelések 16,2%-kal, a külföldiek 7,1%-kal csökkentek, miközben az ipari termelés 0,5%-kal esett. A gyengeséget nagyrészt a magas volatilitás okozta: a fémipari termékek rendelései 39,4%-kal csökkentek, miközben az autóiparban 10,4%-os növekedést mértek.

Az európai államkötvény-hozamok is emelkednek, miközben a piac egyre inkább egy júliusra várt, 25 bázispontos EKB-kamatemeléssel számol.

Az energiaszektor az emelkedő olajárak kevés nyertese közé tartozik, míg a legtöbb szektor jelentős visszaesést mutatott: a bankszektor több mint 3,2%-kal, az ingatlanszektor 3,1%-kal került lejjebb, míg az alapanyagipari vállalatok a legnagyobb vesztesek között szerepelnek. A légitársaságokat az emelkedő üzemanyagköltségek viselték meg: a Lufthansa részvényei 3,9%-kal, az Air France–KLM papírjai 4,1%-kal gyengültek. A védelmi ipari cégek ezzel szemben emelkedtek, például az olasz Leonardo részvényei 4%-kal erősödtek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nagyvállalatok közül a Rolls-Royce részvényei 3,83%-ot, az Anglo American papírjai pedig mintegy 6,3%-ot estek, ami jól tükrözi a ciklikus szektorokban tapasztalható széles körű eladási hullámot. A Roche 4,75%-ot esett, miután a szájon át szedhető mellrák elleni gyógyszere egy klinikai vizsgálatban nem teljesítette az elsődleges végpontot.

Mindeközben Irán bejelentette új, legfőbb vezetőjét: Mojtaba Khameneit, ami egy keményebb politikai irányvonal megerősödését jelzi az Egyesült Államokkal és Izraellel folytatott háború közepette.

A kialakult helyzet súlyosságát jól mutatja az IMF vezérigazgatójának, Kristalina Georgievának figyelmeztetése, miszerint a döntéshozóknak „történelmi léptékű sokkokra” kell felkészülniük.
Címlapkép: Getty Images
#európa #gazdaság #tőzsde #földgáz #világgazdaság #irán #olajár #imf #energiaválság #háború #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:34
13:15
13:04
12:53
12:49
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 10. 16:50
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. március 11. 09:15
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését...
Bankmonitor  |  2026. március 11. 08:56
Erősödik az Otthon Start verseny: ezúttal a Gránit Bank lépett
Mondhatni kamatháború alakult ki az Otthon Start hitelnél, a bankok sorra jönnek ki az évi 3% alatti...
iO Charts  |  2026. március 10. 19:31
Staking yield vs. osztalék: Melyik a jobb passzív jövedelem?
Amikor a pénzügyi függetlenség eléréséről és a vagyonépítésről van szó, a passzív jövedelem a befekt...
MEDIA1  |  2026. március 10. 11:27
Sváby András új RTL-es reality-je egy hét késéssel indul - íme A legjobb ajánlat előzetese
Néhány napja kiderült, hogy nem indul el a plakátokon feltüntetett időpontban a TV2 Kincsvadászok cí...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 11.
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
2026. március 11.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
7 napja
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
3 napja
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
4
5 napja
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
5
5 napja
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóalap
Az adóalap alapján határozzák meg a fizetendő adó összegét. Az adóalapot ha megszorozzuk az adókulccsal már tudjuk is, hogy mennyit kell befizetnünk a NAV-nak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 13:04
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 12:53
Kezd helyreállni a kőolaj ára? Megszólaltak a kereskedők is, most így áll a helyzet
Agrárszektor  |  2026. március 11. 12:29
Felszólítják a magyar termelőket: ezt most sokaknak meg kell semmisítenie