Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat.
Kezd helyreállni a kőolaj ára? Megszólaltak a kereskedők is, most így áll a helyzet
Az olajpiac szerdán erőteljesen visszapattant, a kereskedők ugyanis úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által tervezett, történelmi léptékű stratégiai olajtartalék-felszabadítás sem lenne elegendő az amerikai–izraeli–iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására - jelentette a Reuters.
A Brent határidős jegyzése 4 százalékos emelkedéssel 91,32 dolláron állt hordónként szerdán délelőtt. Eközben a WTI 4,4 százalékot erősödve 87,14 dollárra kapaszkodott. Mindez annak ellenére történt, hogy kedden mindkét irányadó olajfajta ára több mint 11 százalékot zuhant, és az áresés a korai ázsiai kereskedésben is folytatódott.
A Wall Street Journal értesülései szerint az IEA által javasolt készletfelszabadítás meghaladná a 182 millió hordós mennyiséget. Ekkora volument a tagállamok 2022-ben, Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója idején, két ütemben bocsátottak a piacra.
A Goldman Sachs elemzése szerint egy ekkora intézkedés mindössze 12 napnyi kiesést tudna kompenzálni a Perzsa-öbölben. Az amerikai bank ugyanis napi 15,4 millió hordóra becsüli az ottani exportkiesést. "Nem úgy fest, mintha az olajpiac bízna abban, hogy a valaha volt legnagyobb készletfelszabadítás érdemben segítene a jelenlegi válságban" – jegyezte meg Bjarne Schieldrop, a SEB elemzője.
Az Egyesült Államok és Izrael kedden indította el a háború eddigi legintenzívebb légicsapás-sorozatát Irán ellen. Az amerikai haderő emellett 16 iráni aknatelepítő hajót is megsemmisített a Hormuzi-szoros közelében. Donald Trump elnök felszólította Iránt, hogy haladéktalanul távolítsa el a szorosba telepített aknákat. Egyúttal többször kijelentette, hogy az Egyesült Államok kész kíséretet biztosítani a tankereknek. A Reuters ugyanakkor megtudta, hogy az amerikai haditengerészet egyelőre elutasította a hajózási iparág erre irányuló kéréseit, a túlságosan magas kockázatra hivatkozva.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A kínálati feszültséget tovább növelte az Abu-Dzabi állami olajvállalat, az ADNOC döntése. A cég leállította a ruvajszi finomítót, miután egy dróntámadás miatt tűz ütött ki a létesítményben. Szaúd-Arábia a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjén keresztül próbálja növelni az exportját. A szállítási adatok szerint azonban ez messze nem pótolja a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom kiesését. Irak, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek eközben már csökkentette a kitermelését.
A Wood Mackenzie energetikai tanácsadó cég becslései szerint a háború jelenleg napi mintegy 15 millió hordóval csökkenti az öbölbeli kőolaj- és finomítotttermék-kínálatot. Ez a hiány akár 150 dollárig is felhajthatja a nyersolaj hordónkénti árát. A Morgan Stanley szintén figyelmeztetést adott ki. A bank szerint még egy gyors megoldás esetén is hetekig tartó fennakadásokra kell számítani az energiapiacokon. Emmanuel Macron francia elnök szerdára videóhívást hívott össze a G7-országok vezetőinek bevonásával, hogy megvitassák a helyzet energetikai következményeit.
Kedden javult a hangulat, jelentős pozitív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.
Március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel.
Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után.
Az MVM szerint a csúszás egy informatikai átállás miatt történt, a kiküldött számlákon viszont már automatikusan megjelenik a rezsikedvezmény.
Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár
A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.
A magyar fizetőeszköz több mint egy százalékkal javított a kora reggeli jegyzésekhez képest.
Donald Trump megszólalt, azonnal kilőtt a magyar tőzsde: óriásit kaszálhattak a szemfüles befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt kedden.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
Óriási blama lehet belőle, ha a piacok most hisznek Donald Trumpnak: komoly buktatók vannak még a gázárcsökkenés előtt
A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.
Reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség az inflációra: "a kormány túllőtt a célon, a káros hatások viszont most élesednek"
A közeli jövőben megtapasztalhatjuk annak következményeit is, hogy az árrésstop miatt kiskereskedelem elvesztette az eszközeit a piaci feszültségek tompítására.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet.
2026. februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak.
Moszkva kész folytatni az együttműködést európai energiavásárlóival, ha azok hosszú távú, politikamentes szerződéseket ajánlanak.
Közel-Keleti krízis 2026: így érinti a világgazdaságot az iráni konfliktus - már biztos, Magyarországnak is fájni fog
A 2022-es energiaválság óta jól ismerjük azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül az energia drágulása végigfut a magyar gazdaságon.
Teljes káosz a piacon: brutálisat zuhant az olaj ára, Donald Trump kijelentése áll a hátterében - ezt mondta az amerikai elnök
Csökkent az olaj ára kedden, miután az előző kereskedési napon több mint hároméves csúcsra emelkedett.
A kormány jelezte, hogy a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben is szigorúan fellép.
Kőkemény figyelmeztetést adtak ki: tíz százalékos beszakadást is hozhat a tőzsdén a háborús fenyegetés
A JP Morgan elemzői szerint az amerikai részvénypiac egyáltalán nincs felkészülve egy eszkalálódó háború, valamint a hordónkénti 100 dollárt átlépő olajár okozta sokkra.
Nem csak a háború miatt lőttek ki az árak: elhallgatott probléma fenyegeti a világot, elképesztő drágulás jöhet
A fizikai kínálati sokk nemcsak a globális energiapiac sérülékenységére világít rá, hanem tartós inflációs nyomást is hozhat.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.