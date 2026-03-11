Kezd helyreállni a kőolaj ára? Megszólaltak a kereskedők is, most így áll a helyzet

Az olajpiac szerdán erőteljesen visszapattant, a kereskedők ugyanis úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által tervezett, történelmi léptékű stratégiai olajtartalék-felszabadítás sem lenne elegendő az amerikai–izraeli–iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására - jelentette a Reuters.

A Brent határidős jegyzése 4 százalékos emelkedéssel 91,32 dolláron állt hordónként szerdán délelőtt. Eközben a WTI 4,4 százalékot erősödve 87,14 dollárra kapaszkodott. Mindez annak ellenére történt, hogy kedden mindkét irányadó olajfajta ára több mint 11 százalékot zuhant, és az áresés a korai ázsiai kereskedésben is folytatódott.

A Wall Street Journal értesülései szerint az IEA által javasolt készletfelszabadítás meghaladná a 182 millió hordós mennyiséget. Ekkora volument a tagállamok 2022-ben, Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója idején, két ütemben bocsátottak a piacra.

A Goldman Sachs elemzése szerint egy ekkora intézkedés mindössze 12 napnyi kiesést tudna kompenzálni a Perzsa-öbölben. Az amerikai bank ugyanis napi 15,4 millió hordóra becsüli az ottani exportkiesést. "Nem úgy fest, mintha az olajpiac bízna abban, hogy a valaha volt legnagyobb készletfelszabadítás érdemben segítene a jelenlegi válságban" – jegyezte meg Bjarne Schieldrop, a SEB elemzője.

Az Egyesült Államok és Izrael kedden indította el a háború eddigi legintenzívebb légicsapás-sorozatát Irán ellen. Az amerikai haderő emellett 16 iráni aknatelepítő hajót is megsemmisített a Hormuzi-szoros közelében. Donald Trump elnök felszólította Iránt, hogy haladéktalanul távolítsa el a szorosba telepített aknákat. Egyúttal többször kijelentette, hogy az Egyesült Államok kész kíséretet biztosítani a tankereknek. A Reuters ugyanakkor megtudta, hogy az amerikai haditengerészet egyelőre elutasította a hajózási iparág erre irányuló kéréseit, a túlságosan magas kockázatra hivatkozva.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kínálati feszültséget tovább növelte az Abu-Dzabi állami olajvállalat, az ADNOC döntése. A cég leállította a ruvajszi finomítót, miután egy dróntámadás miatt tűz ütött ki a létesítményben. Szaúd-Arábia a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjén keresztül próbálja növelni az exportját. A szállítási adatok szerint azonban ez messze nem pótolja a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom kiesését. Irak, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek eközben már csökkentette a kitermelését.

A Wood Mackenzie energetikai tanácsadó cég becslései szerint a háború jelenleg napi mintegy 15 millió hordóval csökkenti az öbölbeli kőolaj- és finomítotttermék-kínálatot. Ez a hiány akár 150 dollárig is felhajthatja a nyersolaj hordónkénti árát. A Morgan Stanley szintén figyelmeztetést adott ki. A bank szerint még egy gyors megoldás esetén is hetekig tartó fennakadásokra kell számítani az energiapiacokon. Emmanuel Macron francia elnök szerdára videóhívást hívott össze a G7-országok vezetőinek bevonásával, hogy megvitassák a helyzet energetikai következményeit.