A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett olajtartalék-felszabadítás sem lenne elég az iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására.
Fontos üzenetet küldött a kormány az üzemanyagárakról: az automata kutaknál is jöhet a fordulat
Az üzemanyag-forgalmazói szövetségek jogszabály-módosítást kezdeményeztek, hogy az automata benzinkutakon is alkalmazni lehessen a védett üzemanyagárakat. A kormány jelenleg vizsgálja a lehetőséget.
Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár közölte, hogy az üzemanyag-forgalmazói szövetségek jogszabály-módosítási kérelmet nyújtottak be az Energiaügyi Minisztériumhoz. A javaslat célja, hogy az automata, személyzet nélküli benzinkutakon is alkalmazható legyen a védett üzemanyagár.
A kérdés azért került napirendre, mert a Magyar Közlönyben kedden este megjelent kormányrendelet pontosította a hétfőn bejelentett üzemanyagár-korlátozás végrehajtásának részleteit. A szabályozás több gyakorlati előírást is rögzített, köztük azt, hogy az automata kutakra nem vonatkozik a védett ár alkalmazása.
Ennek oka, hogy ezeknél a töltőállomásoknál nincs személyzet, így nem biztosítható a jogosultság személyes ellenőrzése.
Az üzemanyag-forgalmazók ezért kezdeményezték a jogszabály módosítását, amely lehetővé tenné a védett ár alkalmazását az automata kutaknál is, illetve gördülékenyebbé tenné a kedvezményes áron történő kiszolgálást.
Steiner Attila szerint a minisztérium jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztériummal együttműködve vizsgálja a lehetséges megoldásokat.
A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
A kormány jelezte, hogy a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben is szigorúan fellép.
