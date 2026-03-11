Fontos üzenetet küldött a kormány az üzemanyagárakról: az automata kutaknál is jöhet a fordulat

Az üzemanyag-forgalmazói szövetségek jogszabály-módosítást kezdeményeztek, hogy az automata benzinkutakon is alkalmazni lehessen a védett üzemanyagárakat. A kormány jelenleg vizsgálja a lehetőséget.

Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár közölte, hogy az üzemanyag-forgalmazói szövetségek jogszabály-módosítási kérelmet nyújtottak be az Energiaügyi Minisztériumhoz. A javaslat célja, hogy az automata, személyzet nélküli benzinkutakon is alkalmazható legyen a védett üzemanyagár.

A kérdés azért került napirendre, mert a Magyar Közlönyben kedden este megjelent kormányrendelet pontosította a hétfőn bejelentett üzemanyagár-korlátozás végrehajtásának részleteit. A szabályozás több gyakorlati előírást is rögzített, köztük azt, hogy az automata kutakra nem vonatkozik a védett ár alkalmazása.

Ennek oka, hogy ezeknél a töltőállomásoknál nincs személyzet, így nem biztosítható a jogosultság személyes ellenőrzése.

Az üzemanyag-forgalmazók ezért kezdeményezték a jogszabály módosítását, amely lehetővé tenné a védett ár alkalmazását az automata kutaknál is, illetve gördülékenyebbé tenné a kedvezményes áron történő kiszolgálást.

Steiner Attila szerint a minisztérium jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztériummal együttműködve vizsgálja a lehetséges megoldásokat.