Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt ×

Ma is Kormányinfót tartott a kormány, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertette a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét. A Pénzcentrum élőben követte az eseményt ezúttal is.

Ahogy azt korábban már tudni lehetett, Gulyás Gergely vezetésével a már megszokott, csütörtöki időpontban kormányinfót rendeztek, amelyen az állam vezetése a kormány aktuális döntéseiről, intézkedéseiről és azok indokairól ad tájékoztatást.

Rezsistop

A kormány tegnapi ülésén végleges döntést hozott a januári rezsiszámlákkal kapcsolatban. Gulyás Gergely kiemelte: 30%-os mennyiségi többletet jelentett a fogyasztásban a rendkívüli hideg január 21-22-éig. A kormány arról döntött, hogy

a januári fogyasztásból 30%-os kedvezményt ad,

"ezt a gázszámlákban és a távhőszámlákban érvényesítjük. Akik villannyal fűtenek, azok kérhetik, hogy a villanyszámlán érvényesítsük ezt a kedvezményt" - magyarázta Gulyás Gergely.

A többletfogyasztás kifizetése mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak, ezt a kormány átvállalja - tette hozzá a miniszterelnökséget vezető miniszter.

Lantos Csaba további részleteket is elárult

Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondása szerint a fogyasztásmérőket jellemzően évente egyszer olvassák le, így valós mért adatot akkor látunk, amikor megérkezik az elszámolószámla. A kormány célja az volt, hogy minden háztartás részesüljön a 30%-os kedvezményből.

A gázfogyasztóknál rendelkezésre áll egy jelleggörbe, ennek arányai alapján osztják fel a kedvezményt. A feltételezés az, hogy a magasabb fogyasztás a hidegebb időjárás következménye, ezért a januárra eső mennyiséget 1,3-as szorzóval veszik figyelembe – ismertette Lantos Csaba.

Hozzátette: az előző elszámolószámla alapján mindenki tudja, mennyi volt a 2025-ös fogyasztása, így könnyen kiszámítható, mekkora mennyiségi kedvezmény jár a gázfogyasztóknak.

Azok, akik 2025-ben végig a rezsivédett sávon belül maradtak – vagyis nem lépték túl az évi 1729 köbméteres határt –, továbbra is ebben a kategóriában maradnak, a januári számla nem fogja őket a magasabb sávba átléptetni.