Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt
Budapest, 2025. május 8.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. május 8-án.MTI/Máthé Zoltán
Gazdaság

Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt

Pénzcentrum
2026. január 29. 10:23

Ma is Kormányinfót tartott a kormány, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertette a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét. A Pénzcentrum élőben követte az eseményt ezúttal is.

Ahogy azt korábban már tudni lehetett, Gulyás Gergely vezetésével a már megszokott, csütörtöki időpontban kormányinfót rendeztek, amelyen az állam vezetése a kormány aktuális döntéseiről, intézkedéseiről és azok indokairól ad tájékoztatást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Rezsistop

A kormány tegnapi ülésén végleges döntést hozott a januári rezsiszámlákkal kapcsolatban. Gulyás Gergely kiemelte: 30%-os mennyiségi többletet jelentett a fogyasztásban a rendkívüli hideg január 21-22-éig. A kormány arról döntött, hogy

a januári fogyasztásból 30%-os kedvezményt ad,

"ezt a gázszámlákban és a távhőszámlákban érvényesítjük. Akik villannyal fűtenek, azok kérhetik, hogy a villanyszámlán érvényesítsük ezt a kedvezményt" - magyarázta Gulyás Gergely.

A többletfogyasztás kifizetése mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak, ezt a kormány átvállalja - tette hozzá a miniszterelnökséget vezető miniszter.

Lantos Csaba további részleteket is elárult

Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondása szerint a fogyasztásmérőket jellemzően évente egyszer olvassák le, így valós mért adatot akkor látunk, amikor megérkezik az elszámolószámla. A kormány célja az volt, hogy minden háztartás részesüljön a 30%-os kedvezményből.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?

A gázfogyasztóknál rendelkezésre áll egy jelleggörbe, ennek arányai alapján osztják fel a kedvezményt. A feltételezés az, hogy a magasabb fogyasztás a hidegebb időjárás következménye, ezért a januárra eső mennyiséget 1,3-as szorzóval veszik figyelembe – ismertette Lantos Csaba.

Hozzátette: az előző elszámolószámla alapján mindenki tudja, mennyi volt a 2025-ös fogyasztása, így könnyen kiszámítható, mekkora mennyiségi kedvezmény jár a gázfogyasztóknak.

Azok, akik 2025-ben végig a rezsivédett sávon belül maradtak – vagyis nem lépték túl az évi 1729 köbméteres határt –, továbbra is ebben a kategóriában maradnak, a januári számla nem fogja őket a magasabb sávba átléptetni.
