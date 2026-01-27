Nem az időjárás a hibás a szakértő szerint: ezért szálltak el újra a fűtésszámlák

Az idei hideg tél ismét megmutatta, mennyire rossz állapotban van a magyar épületállomány energiahatékonysági szempontból. A magasabb lakossági és vállalati energiafogyasztás nem rendkívüli helyzet, hanem egy tartós szerkezeti probléma következménye. Koczóh Levente András, a Green Policy Center senior klímapolitikai tanácsadója szerint az épületenergetikai felújítás gazdasági, társadalmi és klímavédelmi kényszer.

A hideg idő növeli a fogyasztást, emiatt több háztartás túllépheti a kedvezményes gázmennyiséget. A vállalatok és intézmények még erősebben érzik a hatást, mert piaci áron vásárolják az energiát. A jelenség oka az elavult, rosszul szigetelt épületállomány és a korszerűtlen fűtési rendszerek magas aránya. Ez emeli a rezsiköltségeket, rontja a levegőminőséget és nehezíti a klímacélok teljesítését.

A hivatalos adatok szerint Magyarország végsőenergia-felhasználásának mintegy 42 százaléka az épületekhez kötődik. A 2023-as és 2024-es csökkenés főként az enyhe időjárásnak és a takarékoskodásnak szólt. A háztartások lejjebb vették a fűtést, energiahordozót váltottak vagy kevesebbet fogyasztottak. A mélyfelújítások száma nem ugrott meg érdemben. Ezt jelzi, hogy 2024-ben az energiafelhasználás csökkenése megállt. A rendszer továbbra is erősen függ az időjárástól és az energiaáraktól.

Az elemzés szerint új építésekkel nem lehet megoldani a problémát. A meglévő épületek nagy része még évtizedekig használatban marad. Ezek korszerűsítése nélkül nem csökken tartósan a rezsi és nem teljesülnek a klímacélok. A számítások alapján az épületállomány több mint 3 százalékát kellene évente mélyfelújítani. Ez körülbelül 140 ezer lakást jelent évente, főként a legrosszabb energiahatékonyságú családi házak esetében.

Ekkora volumen piaci alapon nem valósul meg. A javaslat hosszú távú, kiszámítható állami támogatási rendszert sürget. Ebben szerepet kapnának kamattámogatott hitelek, vissza nem térítendő támogatások, a leginkább rászorulóknál pedig magas arányú finanszírozás. A rezsiszabályok módosítása is ösztönözheti az energiahatékonysági beruházásokat, különösen a sérülékeny háztartásoknál.

A jelenlegi lakossági és vállalati pályázatok lehetőséget adnak a korszerűsítés elindítására, de nem hoznak rendszerszintű áttörést. Az épületfelújítás csökkenti a rezsiköltségeket, javítja a lakhatási körülményeket, növeli az ingatlanok értékét és mérsékli az energiaimport-függőséget. A hideg tél rámutat arra, hogy a halogatás költsége folyamatosan nő.