Budapest, 2026. január 26. Lantos Csaba energiaügyi miniszter (j), Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára (j2) és Borsos-Papp Natália, az EM közigazgatási államtitkára (j3) a rezsistop munkacsoport ülésé
Otthon

Januári rezsistop: fontos bejelentést tett Lantos Csaba, ekkora kompenzáció jöhet a lakosságnak

MTI
2026. január 26. 12:35

Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport - mondta az energiaügyi miniszter hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többletköltségét.

Lantos Csaba a munkacsoport ülése után közölte, egy elvet próbálnak meg érvényesíteni: mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt.

A miniszter elmondta, még nem ért véget a január, így pontos számuk nincs arról, mennyivel növekedett a gáz-, az áram- és a távhőfogyasztás. A becslések szerint földgáznál mintegy 30 százalékkal, az áramnál ennél jóval kisebb, míg a távhőnél pedig körülbelül "hasonló az arány" - közölte.

Hozzátette, különböző verziókat vizsgáltak, kiérlelt javaslattal mennek a kormány szerdai ülésére.

2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
2026. január 26.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
1
2 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
2 hete
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
3
3 hete
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
4
2 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
5
3 hete
Hirtelen fordulat a hazai lakáspiacon: most érdemes lakást venni Budapesten?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 13:01
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 12:15
Az Európai Unió végleg betett Oroszországnak: a magyar kormány támadja a döntést
Agrárszektor  |  2026. január 26. 12:31
Vagyonokat is fizethet, akinek van ilyen az otthonában: jobb, ha utánanézel