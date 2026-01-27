Kiderült, mire vágynak igazán a magyar lakásvásárlók: meglepő extrák vezetik a listát

A legtöbb ingatlankereső továbbra is családi házat vagy téglaépítésű társasházi lakást néz, de a részletes keresésekből jól látszik, hogy a vevők sok konkrét extra szempontot is megadnak. A zenga.hu adatai alapján ezek a kulcsszavak pontos képet adnak arról, mire vágynak a vásárlók és bérlők.

A kulcsszavas keresések közel negyede valamilyen vízhez kötődő kifejezést tartalmaz. Gyakori a vízpart, tópart, folyópart, horgászat és stég szó. A vízparti ingatlanok iránt érdeklődők egy része konkrét térséget is megjelöl. Sok keresés érinti a Balatont, a Velencei tavat és a Tisza tavat, de kiemelkedően gyakran szerepel Ráckeve és a Duna partja is. Mások általánosságban a természet közelségét keresik. Gyakori elvárás az erdő, park vagy saját kert, a tájegységek közül az Őrség jelenik meg sokszor.

A második nagy csoport az árhoz és a vásárlási feltételekhez kapcsolódik. Minden ötödik kulcsszavas keresésben szerepel a sürgősen vagy az áron alul kifejezés. Sokan közvetlenül a tulajdonostól vennének ingatlant, és gyakran jelenik meg a csok vagy a falusi csok is. Az Otthon Start program külön szűrőként elérhető, ezért ezt kevesebben írják be kulcsszóként, viszont a szűrőt nagyon sokan használják.

A harmadik fontos szempont az elhelyezkedés. Ide tartozik a társasházon belüli pozíció a szuteréntől a felső szintekig, valamint a tájolás és a kilátás. Gyakori keresési kifejezés a panorámás, a kertre néző és a kertkapcsolatos. Sok érdeklődő figyeli a központtól vagy Budapesttől mért távolságot is.

A következő csoport az állapotra és a felszereltségre utal. Ilyen kulcsszó a felújítandó vagy a luxus, de gyakran keresnek erkélyt, teraszt, tornácot, illetve fontos szempont a bútorozottság és a közművek megléte.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az albérletpiacon különösen gyakori az állattartás kérdése. Az egyik legnépszerűbb keresési irány az állatbarát kifejezés, emellett sokan írják be a kutya vagy macska szót is. Ez jól mutatja, hogy a bérlők jelentős része háziállattal költözne.

A keresések alapján kirajzolódik, hogy a többség élhető környezetet keres, ahol fontos a természet közelsége, a megfelelő állapotú ingatlan és a reális ár.