2026. január 27.
Budapest
Veszprém téli panorámaképe, melyen hóval borított lakóházak láthatók a völgyben, a háttérben sziklás sziklákkal. A nyugodt magyar városkép a távoli dombok felé húzódik a tiszta kék téli ég alatt.
Otthon

Kiderült, mire vágynak igazán a magyar lakásvásárlók: meglepő extrák vezetik a listát

Pénzcentrum
2026. január 27. 11:31

A legtöbb ingatlankereső továbbra is családi házat vagy téglaépítésű társasházi lakást néz, de a részletes keresésekből jól látszik, hogy a vevők sok konkrét extra szempontot is megadnak. A zenga.hu adatai alapján ezek a kulcsszavak pontos képet adnak arról, mire vágynak a vásárlók és bérlők.

A kulcsszavas keresések közel negyede valamilyen vízhez kötődő kifejezést tartalmaz. Gyakori a vízpart, tópart, folyópart, horgászat és stég szó. A vízparti ingatlanok iránt érdeklődők egy része konkrét térséget is megjelöl. Sok keresés érinti a Balatont, a Velencei tavat és a Tisza tavat, de kiemelkedően gyakran szerepel Ráckeve és a Duna partja is. Mások általánosságban a természet közelségét keresik. Gyakori elvárás az erdő, park vagy saját kert, a tájegységek közül az Őrség jelenik meg sokszor.

A második nagy csoport az árhoz és a vásárlási feltételekhez kapcsolódik. Minden ötödik kulcsszavas keresésben szerepel a sürgősen vagy az áron alul kifejezés. Sokan közvetlenül a tulajdonostól vennének ingatlant, és gyakran jelenik meg a csok vagy a falusi csok is. Az Otthon Start program külön szűrőként elérhető, ezért ezt kevesebben írják be kulcsszóként, viszont a szűrőt nagyon sokan használják.

A harmadik fontos szempont az elhelyezkedés. Ide tartozik a társasházon belüli pozíció a szuteréntől a felső szintekig, valamint a tájolás és a kilátás. Gyakori keresési kifejezés a panorámás, a kertre néző és a kertkapcsolatos. Sok érdeklődő figyeli a központtól vagy Budapesttől mért távolságot is.

A következő csoport az állapotra és a felszereltségre utal. Ilyen kulcsszó a felújítandó vagy a luxus, de gyakran keresnek erkélyt, teraszt, tornácot, illetve fontos szempont a bútorozottság és a közművek megléte.

Az albérletpiacon különösen gyakori az állattartás kérdése. Az egyik legnépszerűbb keresési irány az állatbarát kifejezés, emellett sokan írják be a kutya vagy macska szót is. Ez jól mutatja, hogy a bérlők jelentős része háziállattal költözne.

A keresések alapján kirajzolódik, hogy a többség élhető környezetet keres, ahol fontos a természet közelsége, a megfelelő állapotú ingatlan és a reális ár.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Balaton #lakás #ingatlan #duna #lakáspiac #albérlet #csok #háziállat #albérletpiac #otthon start

