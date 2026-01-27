A számítások alapján az épületállomány több mint 3 százalékát kellene évente mélyfelújítani.
Kiderült, mire vágynak igazán a magyar lakásvásárlók: meglepő extrák vezetik a listát
A legtöbb ingatlankereső továbbra is családi házat vagy téglaépítésű társasházi lakást néz, de a részletes keresésekből jól látszik, hogy a vevők sok konkrét extra szempontot is megadnak. A zenga.hu adatai alapján ezek a kulcsszavak pontos képet adnak arról, mire vágynak a vásárlók és bérlők.
A kulcsszavas keresések közel negyede valamilyen vízhez kötődő kifejezést tartalmaz. Gyakori a vízpart, tópart, folyópart, horgászat és stég szó. A vízparti ingatlanok iránt érdeklődők egy része konkrét térséget is megjelöl. Sok keresés érinti a Balatont, a Velencei tavat és a Tisza tavat, de kiemelkedően gyakran szerepel Ráckeve és a Duna partja is. Mások általánosságban a természet közelségét keresik. Gyakori elvárás az erdő, park vagy saját kert, a tájegységek közül az Őrség jelenik meg sokszor.
A második nagy csoport az árhoz és a vásárlási feltételekhez kapcsolódik. Minden ötödik kulcsszavas keresésben szerepel a sürgősen vagy az áron alul kifejezés. Sokan közvetlenül a tulajdonostól vennének ingatlant, és gyakran jelenik meg a csok vagy a falusi csok is. Az Otthon Start program külön szűrőként elérhető, ezért ezt kevesebben írják be kulcsszóként, viszont a szűrőt nagyon sokan használják.
A harmadik fontos szempont az elhelyezkedés. Ide tartozik a társasházon belüli pozíció a szuteréntől a felső szintekig, valamint a tájolás és a kilátás. Gyakori keresési kifejezés a panorámás, a kertre néző és a kertkapcsolatos. Sok érdeklődő figyeli a központtól vagy Budapesttől mért távolságot is.
A következő csoport az állapotra és a felszereltségre utal. Ilyen kulcsszó a felújítandó vagy a luxus, de gyakran keresnek erkélyt, teraszt, tornácot, illetve fontos szempont a bútorozottság és a közművek megléte.
Az albérletpiacon különösen gyakori az állattartás kérdése. Az egyik legnépszerűbb keresési irány az állatbarát kifejezés, emellett sokan írják be a kutya vagy macska szót is. Ez jól mutatja, hogy a bérlők jelentős része háziállattal költözne.
A keresések alapján kirajzolódik, hogy a többség élhető környezetet keres, ahol fontos a természet közelsége, a megfelelő állapotú ingatlan és a reális ár.
2025 harmadik negyedévében országos átlagban 5 százalékkal emelkedtek a lakásárak, az éves drágulás pedig meghaladta a 21 százalékot.
Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport - mondta az energiaügyi miniszter hétfőn Budapesten
A Fővárosi Csatornázási Művek szerint a nedves törlőkendők és a csatornába öntött zsiradékok továbbra is komoly üzemeltetési kockázatot jelentenek Budapesten.
A győri férfi kálváriája akkor kezdődött, amikor a telefonszolgáltató felé fennálló tartozásáról szóló értesítést rossz címre küldték.
Megfontolandó, hogy az energiacégek hogyan tudnak hozzájárulni az átvállalt januári rezsiköltségek kifizetéséhez - mondta Hidvéghi Balázs
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
A Pénzcentrum utána járt annak, hogy idén várhatóan milyen mértékben emelkedhetnek a társasházak közös költségei.
Az eset rávilágít a családtámogatási rendszer bürokratikus csapdáira, a hiányos ügyféltájékoztatás súlyos következményeire, és felveti a jogszabály-módosítás szükségességét.
A kezdeti sikeren felbuzdulva a család tagjai egyre több pénzt csaltak ki az idős férfitól.
A magyar lakáspiac élénk évet zárt 2025-ben: év végére 150-160 ezer közötti tranzakciószám valószínűsíthető a rendelkezésre álló adatok alapján.
Mint Lovasi ismertette: a 64 négyzetméteres ingatlanhoz tartozik egy 6 m²-es saját tároló és egy 1,7 m²-es erkély is.
A tiszta és illatos ruha a megfelelő mosógép kiválasztásával kezdődik, mert nem mindegyik mos, öblít vagy éppen centrifugál úgy, ahogy egy mosógéptől azt elvárhatnánk.
A történelmi belvároson kívül a házhozmenő térítésmentes lomtalanítás kérhető.
A kormány döntése nyomán a közszférában dolgozók szélesebb köre számára válik elérhetővé az évi nettó egymillió forintos otthonteremtési támogatás.
A rendőrség TOP 50-es körözési listáján szereplő, embercsempészés miatt elítélt demecseri férfit szlovák rendőrök fogták el Párkányban január 8-án.
A sajtóból értesültek a 25 éve meggyilkolt kisfiú szülei arról, hogy az ügyészség vádat emelt gyermekük feltételezett gyilkosa ellen.
Hiába a rezsistop, brutális számlát kaphat rengeteg magyar család: hónapokig nyöghetik a borzasztó hideg januárt?
Bár a januári rezsistop részletei egyre világosabbak, az átalánydíjas fogyasztókra vonatkozó hatás eddig kevésbé ismert.
A következő napokban többnyire borult, párás idő várható vegyes halmazállapotú csapadékkal, az ország nagy részén fagypont körüli hőmérséklettel.
Súlyos börtönbüntetés várhat Till Tamás feltételezett gyilkosára: megvan a vádirat, ezért kell felelnie
Emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség annak az ügynek a gyanúsítottja ellen, amelyben egy 10 éves fiú, Till Tamás vesztette életét több mint huszonöt...
