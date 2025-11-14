Kiterjesztette és 2026-ig meghosszabbította az árrésstopot a kormány

A kormány nem kivezeti, hanem meghosszabbítja és tovább bővíti az árrésstop intézményét: 2026 februárjáig marad a szabály, decembertől pedig újabb 14 élelmiszer kerül a listára. A kereskedelmi szövetségek értetlenül állnak a döntés előtt.

A kormány – korábbi bejelentésének megfelelően – módosította az árrésstopra vonatkozó rendeleteket. A Magyar Közlönyben megjelent döntés szerint az intézkedés időbeli hatályát 2026. február 28-ig hosszabbítják meg, noha eredetileg november végén kivezetésre került volna sor.

A módosítás nemcsak az időtartamot érinti: december 1-től a korábbi lista további 14 élelmiszerrel bővül.

Az újonnan bevont termékek között több húsféle, zöldség, gyümölcs és tejtermék is szerepel:

marha-fehérpecsenye

marhafelsál

sertés májas és sertésmájkrém

félkemény sajt

sajtkrém, kenhető sajt

alma

körte

szilva

szőlő

fejes káposzta

paradicsom

vöröshagyma

zöldpaprika

bébiétel

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban azzal indokolta a hosszabbítást, hogy az árrésstop bevezetése óta tartós és jelentős árcsökkentés történt. A kereskedelmi szereplők azonban egészen másképp látják a helyzetet. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) értetlenül fogadta a döntést, mivel szerintük minden feltétel adott lett volna az árréscsökkentés kivezetéséhez. Ráadásul – állítják – a kormány egyeztetés nélkül határozott a hosszabbításról és a listabővítésről.

Legutóbb Orbán Vikor beszélt az ATV-ben arról, hogy nem tudja, hogy mikor tudja kivezetni az árrésstopot a kormány.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA