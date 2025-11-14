A Pénzcentrum 2025. november 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiterjesztette és 2026-ig meghosszabbította az árrésstopot a kormány
A kormány nem kivezeti, hanem meghosszabbítja és tovább bővíti az árrésstop intézményét: 2026 februárjáig marad a szabály, decembertől pedig újabb 14 élelmiszer kerül a listára. A kereskedelmi szövetségek értetlenül állnak a döntés előtt.
A kormány – korábbi bejelentésének megfelelően – módosította az árrésstopra vonatkozó rendeleteket. A Magyar Közlönyben megjelent döntés szerint az intézkedés időbeli hatályát 2026. február 28-ig hosszabbítják meg, noha eredetileg november végén kivezetésre került volna sor.
A módosítás nemcsak az időtartamot érinti: december 1-től a korábbi lista további 14 élelmiszerrel bővül.
Az újonnan bevont termékek között több húsféle, zöldség, gyümölcs és tejtermék is szerepel:
- marha-fehérpecsenye
- marhafelsál
- sertés májas és sertésmájkrém
- félkemény sajt
- sajtkrém, kenhető sajt
- alma
- körte
- szilva
- szőlő
- fejes káposzta
- paradicsom
- vöröshagyma
- zöldpaprika
- bébiétel
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban azzal indokolta a hosszabbítást, hogy az árrésstop bevezetése óta tartós és jelentős árcsökkentés történt. A kereskedelmi szereplők azonban egészen másképp látják a helyzetet. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) értetlenül fogadta a döntést, mivel szerintük minden feltétel adott lett volna az árréscsökkentés kivezetéséhez. Ráadásul – állítják – a kormány egyeztetés nélkül határozott a hosszabbításról és a listabővítésről.
Legutóbb Orbán Vikor beszélt az ATV-ben arról, hogy nem tudja, hogy mikor tudja kivezetni az árrésstopot a kormány.
Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Az euró hét órakor 384,45 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 383,92 forintnál.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter tisztázta, hogy Magyarország csak egyéves mentességet kapott az orosz olaj- és gázimportra vonatkozó szankciók alól.
Közel lehet a megoldás a szerb olajcég, a NIS körül kialakult hónapok óta tartó bizonytalanságra.
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adat alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nőtt az augusztusi szinthez képest.
Kevéssé mozdult el a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán új történelmi rekordot ért el.
Az Erste Bank negyedéves eredményeiről szervezett sajtóbeszélgetés fókuszát teljesen megváltoztatta Nagy Márton miniszter előző esti bejelentése.
Október végétől csak azok a szolgáltatók működhetnek, akik megfelelnek a pénzügyi szektorhoz hasonlóan szigorú engedélyezési feltételeknek.
A forint jelentős erősödését a dollár gyengülése, a hazai gazdaságpolitikai fordulat és a magas kamatszint együttesen támogatotta.
Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy a kormány meghosszabbítja a december 31-én lejáró kamatstopot.
Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba.
2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A horvát Janaf kőolajvezeték-hálózat üzemeltetője, valamint a Mol-csoport képviselői kedden áttekintették az aktuális helyzetet.
Egy Csongrád-Csanád vármegyei hízópulykákat tartó gazdaságban magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nébih.
Donald Trump kivételt adott a MOL-csoportnak, így a szlovák Slovnaft olajfinomító ellátása is biztosított a szankciók ellenére.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.