2025. október 9. csütörtök Dénes
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A sertéstenyésztés, a biztonságos haszonállatok és az állattartó gazdaságok szabványosítva vannak, hogy jövedelmet termeljenek a fejlődő országok jó gazdáival.
Egészség

Vészhelyzet a magyar határnál: ismét felütötte fejét az afrikai sertéspestis

Pénzcentrum
2025. október 9. 21:35

Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben – jelentette csütörtökön az Agerpres hírügynökség. Az állategészségügyi hatóságok két magángazdaságban összesen több mint 130 sertésnél azonosították a halálos vírust.

Marcel Rosu, a román állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság (ANSVSA) megyei igazgatója elmondta: az egyik gócpontot Arad városában, a másikat pedig a magyar határhoz közeli Nagylak peremén találták meg. A tenyésztők azért riasztották az állatorvosokat, mert a sertések a sertéspestis tipikus tüneteit mutatták, és hirtelen elhullások is történtek. Aradon 117, Nagylakon pedig 16 állat betegedett meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A laboratóriumi vizsgálatok megerősítése után azonnal elrendelték a szükséges járványügyi intézkedéseket: az érintett állatokat elpusztították és elhamvasztották, a telepeket fertőtlenítették, és 10 kilométeres körzetben figyelmeztették az állattartókat a fokozott kockázatra.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ANSVSA értesítette a térségben működő kereskedelmi farmokat is, és szigorították a beléptetési és higiéniai szabályokat. Arad megyében jelenleg 22 nagyobb gazdaságban több mint 60 ezer sertést tartanak.

Az év első felében már öt sertéspestis-esetet regisztráltak a megyében, az utolsót áprilisban sikerült felszámolni – a mostani kitörés viszont újra riadókészültségbe helyezte a hatóságokat.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #fertőzés #vírus #sertés #betegség #románia #hatóság #sertéshús #állat #állatorvos #mezőgazdaság #állattartás #intézkedések #vírusfertőzés #állattenyésztés #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:35
20:52
20:29
20:01
19:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 9.
Rég lesajnált termékkel robbantana sok magyar szállásadó: ez lehet 2025 nagy dobása?
2025. október 9.
Már félmillióba kerül meghalni Magyarországon: rakétáznak az árak, sokkban a gyászolók
2025. október 9.
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
2
2 hete
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
3
4 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
4
1 hete
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
5
1 hete
Újra tarolhat nagyanyáink ősi módszere: egyre több magyar jön rá, hogy borzasztó egészéges
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján, egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal eladni, az opció kötelezettje pedig köteles azt megvásárolni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 20:52
A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 19:02
233 éves, legendás budai házat dobtak piacra: Csokonai és Széchényi is járhatott benne
Agrárszektor  |  2025. október 9. 20:26
Nagy kihívás előtt a termelők: ezzel nem lesz könnyű megbirkózniuk