A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital.
Vészhelyzet a magyar határnál: ismét felütötte fejét az afrikai sertéspestis
Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben – jelentette csütörtökön az Agerpres hírügynökség. Az állategészségügyi hatóságok két magángazdaságban összesen több mint 130 sertésnél azonosították a halálos vírust.
Marcel Rosu, a román állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság (ANSVSA) megyei igazgatója elmondta: az egyik gócpontot Arad városában, a másikat pedig a magyar határhoz közeli Nagylak peremén találták meg. A tenyésztők azért riasztották az állatorvosokat, mert a sertések a sertéspestis tipikus tüneteit mutatták, és hirtelen elhullások is történtek. Aradon 117, Nagylakon pedig 16 állat betegedett meg.
A laboratóriumi vizsgálatok megerősítése után azonnal elrendelték a szükséges járványügyi intézkedéseket: az érintett állatokat elpusztították és elhamvasztották, a telepeket fertőtlenítették, és 10 kilométeres körzetben figyelmeztették az állattartókat a fokozott kockázatra.
Az ANSVSA értesítette a térségben működő kereskedelmi farmokat is, és szigorították a beléptetési és higiéniai szabályokat. Arad megyében jelenleg 22 nagyobb gazdaságban több mint 60 ezer sertést tartanak.
Az év első felében már öt sertéspestis-esetet regisztráltak a megyében, az utolsót áprilisban sikerült felszámolni – a mostani kitörés viszont újra riadókészültségbe helyezte a hatóságokat.
A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.
Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták – meglepő adatok Európából és itthonról is!
Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát.
Sokakat érint, mégsem tudnak róla: brutális, mit okozhat a fűtési szezon indulása, erre kell figyelni
Ahogy csökken a hőmérséklet és bekapcsoljuk a fűtést, sokan tapasztalják, hogy arcbőrük feszesebb, szárazabb és irritáltabb lesz.
Figyelem! Rákkeltő anyagot is találtak a közkedvelt bolti fűszerekben: nehogy megedd, ha ilyet vettél
Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában az oregánó és az őrölt bors állt.
Vesztegetés gyanújával fogtak el két főorvost és egy szociális munkást Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.
Október 1-jéig 4739 lakóépület gyulladt ki Magyarországon, ami 128-cal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
Összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedden délelőtt, több beteg és dolgozó is arról számolt be, hogy emiatt komoly fennakadások voltak az ellátásban.
A magyar egészségügy helyzete – beszámoló a Portfolio Private Health Forum 2025 konferenciáról.
A fizikai inaktivitás ma már a fejlett országok egyik legnagyobb népegészségügyi kihívása.
Egyre több idős magyar szenved a rettegett népbegségtől: megelőzhető lenne a kínlódás, ezt kell tenni ellene
Az időskori étvágycsökkenés nem válogatósság, hanem az öregedés természetes velejárója.
Az őszi-tél időszakban különösen érdemes odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre, hogy támogassuk immunrendszerünket a járványszezonban.
Sokan érzik úgy, hogy mindent megpróbáltak már a fogyásért vagy az egészségesebb életmódért, mégsem érnek el tartós eredményt.
Előfordulhat, hogy a visszérbetegség gyógyításához már nem elégséges a konzervatív kezelés, hanem műtéti beavatkozásra van szükség.
Veszélyes trópusi betegségeket terjesztő szúnyogfajok jelentek meg Európában – és már Magyarországon is stabil populációjuk van.
Az olajok és zsírok évek óta a táplálkozási viták középpontjában állnak, nem véletlenül.
A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben.
A táplálkozással kapcsolatos tévhitek gyorsabban terjednek, mint a tudományos cáfolatok – különösen a közösségi médiában.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát