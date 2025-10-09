Vészhelyzet a magyar határnál: ismét felütötte fejét az afrikai sertéspestis

Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben – jelentette csütörtökön az Agerpres hírügynökség. Az állategészségügyi hatóságok két magángazdaságban összesen több mint 130 sertésnél azonosították a halálos vírust.

Marcel Rosu, a román állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság (ANSVSA) megyei igazgatója elmondta: az egyik gócpontot Arad városában, a másikat pedig a magyar határhoz közeli Nagylak peremén találták meg. A tenyésztők azért riasztották az állatorvosokat, mert a sertések a sertéspestis tipikus tüneteit mutatták, és hirtelen elhullások is történtek. Aradon 117, Nagylakon pedig 16 állat betegedett meg.

A laboratóriumi vizsgálatok megerősítése után azonnal elrendelték a szükséges járványügyi intézkedéseket: az érintett állatokat elpusztították és elhamvasztották, a telepeket fertőtlenítették, és 10 kilométeres körzetben figyelmeztették az állattartókat a fokozott kockázatra.

Az ANSVSA értesítette a térségben működő kereskedelmi farmokat is, és szigorították a beléptetési és higiéniai szabályokat. Arad megyében jelenleg 22 nagyobb gazdaságban több mint 60 ezer sertést tartanak.

Az év első felében már öt sertéspestis-esetet regisztráltak a megyében, az utolsót áprilisban sikerült felszámolni – a mostani kitörés viszont újra riadókészültségbe helyezte a hatóságokat.