Ez várna a magyarokra, ha Ukrajna belépne az EU-ba: ezt mindenkinek fontos az eszébe vésnie

A miniszterelnök két, a munkaerőpiacon jelentősen érdekelt szövetség elnökével ír alá egy nyilatkozatot, de nem közölték, pontosan mi lesz az.
Az európai és magyar mezőgazdaság példátlan kihívásokkal néz szembe a globális kereskedelempolitikai átrendeződés miatt. A Portfolio Agrárszektor 2025 Konferencián szakértők elemezték az amerikai vámháború, a Mercosur-megállapodás és Ukrajna uniós csatlakozásának várható hatásait a hazai agráriumra - számolt be az Agrárszektor.
A világ kereskedelempolitikai térképe alapvető átalakuláson megy keresztül, ami jelentős nyomást helyez az európai és magyar mezőgazdaságra. A Portfolio Agrárszektor 2025 Konferencián rendezett kerekasztal-beszélgetésen agrárszakemberek értékelték a jelenlegi helyzetet és a várható következményeket.
A szakértők egyetértettek abban, hogy az agrárszektor olyan időszakba lép, amikor egyidejűleg kell alkalmazkodnia új versenytársakhoz, enyhébb szabályozási környezetben előállított importtermékekhez és az EU belső átrendeződéseihez. Az amerikai vámháborúval kapcsolatban borús kilátásokat fogalmaztak meg.
"Meggyőződésem, hogy ebben a folyamatban a magyar agrárium sem fog profitálni" - fogalmazott Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke.
Makai Szabolcs, a Talentis Agro vezérigazgatója szerint nincs esély arra, hogy Magyarország nyertesként kerüljön ki a kereskedelmi konfliktusból. Szűcs István, a Debreceni Egyetem professzora hangsúlyozta, hogy a magyar mezőgazdaság egyetlen válasza a versenyképesség radikális javítása lehet: "Digitalizáció, automatizáció, a fajlagos víz- és energiafelhasználás csökkentése, ilyen szemlélettel kell minden fejlesztésnek nekifogni."
Ádám János, a Bonafarm Mezőgazdaság vezérigazgatója történelmi párhuzamot vonva figyelmeztetett: "Ahol háború van, ott veszteség is van. Ahol lőnek, ott vissza is fognak lőni. Nem látom optimistán ezt az irányt."
A Mercosur-országokkal (Brazília, Argentína, Paraguay, Uruguay) tervezett szabadkereskedelmi megállapodást valamennyi résztvevő kritikusan értékelte. Véleményük szerint a jelenlegi formájában komoly versenyhátrányt okozna az európai termelőknek, mivel kettős mércét alkalmazna: míg az EU-ban egyre szigorúbbak a környezetvédelmi és állategészségügyi előírások, a dél-amerikai termékek lényegesen enyhébb szabályozás mellett készülnek, mégis vámmentesen érkeznének.
"Nincs baj a szabad versennyel. A baj azzal van, hogy a szabályok nem azonosak. Így nem lehet tisztességes versenyt folytatni" - emelte ki Makai Szabolcs.
Varga Ákos, az UBM Csoport igazgatósági elnöke különösen a baromfiágazatot érintő kockázatokra hívta fel a figyelmet: "A dél-amerikai baromfiimport az egyik, ha nem a legnagyobb veszélyfaktort jelenti. Mindez a hazai sertés- és tejágazat válsága mellett hatalmas csapás lenne."
Ukrajna uniós csatlakozásának agrárgazdasági következményeit illetően a szakértők a szabályozási harmonizáció fontosságát hangsúlyozták. Varga Ákos kijelentette: "versenypárti vagyok, de az érdekeket védeni kell. Ugyanazok az eszközök, ugyanazok a szabályok, és akkor álljunk elébe."
Szűcs István szerint elengedhetetlen, hogy Ukrajna gyorsított eljárásban alkalmazkodjon az uniós normákhoz, míg Makai Szabolcs optimistább hangot ütött meg: "Ha béke lesz, a hajózás újraindul, az ukrán áru visszatér a saját piacára, és csak akkor jön ide, ha megfelel az elvárásoknak, akkor nem lesz nagy gond."
Harsányi Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna a háború ellenére is jelentős mezőgazdasági gépbeszerzéseket hajt végre, ami jövőbeli versenyképességét erősítheti. Ádám János zárszavában hangsúlyozta: "A gyorsított csatlakozás inkább politikai eszköz, mint reális forgatókönyv. A szabályoknak azonosnak kell lenniük, különben nem beszélhetünk tisztességes versenyről."
