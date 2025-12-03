Erre készülhetnek a magyarok 2026-ban: most nagyon komor képet fest a gazdaság, de jöhet már egy nagyobb fellendülés?

Bár 2024-ben mindössze 0,2%-os gazdasági növekedés várható, 2025-ben akár 2%-os bővülés is elérhető lehet, amennyiben a jelenlegi beruházások és fejlesztések eredményre vezetnek. A Portfolio Agrárszektor 2025 Konferencián pénzügyi szakértők elemezték a mezőgazdasági szektor helyzetét, kiemelve, hogy az ágazatban várható konszolidáció következtében kevesebb, de versenyképesebb szereplő maradhat talpon - közölte az Agrárszektor.

A Siófokon megrendezett szakmai konferencián Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a mezőgazdaság volt az első ágazat, amely kihasználta a Növekedési Hitel Program lehetőségeit. A 2010-es évek pénzügyi konjunktúrája meghozta eredményét, és 2017-2018-tól kezdett igazán jól teljesíteni az agrárszektor. Jelenleg azonban mind a vállalati, mind az agrárszektor hitelállománya csökken, bár az ágazat a hitel/betét, hitel/árbevétel és hitel/eredmény arányokban továbbra is kedvező képet mutat.

A szakértő rámutatott, hogy az aszály és a klímaváltozás miatt a szántóföldi növénytermesztés válságban van. "A kukorica vetésterülete és termésmennyisége is folyamatosan csökken, ráadásul onnan (Lengyelország) veszünk kukoricát, ahová korábban szállítottunk" - fogalmazott Hollósi Dávid. Komoly problémának nevezte az elaprózott birtokméretet, a támogatás-függőséget, a generációváltást és a szövetkezés hiányát is.

Az állattartók 60%-a az elmúlt 15 évben felhagyott tevékenységével, és a szakember szerint hasonló folyamat várható a szántóföldi növénytermesztőknél is. Pozitívum ugyanakkor, hogy a mezőgazdasági ágazat kockázati profilja stabil marad, itt a legalacsonyabb a csődráta a vállalati szektoron belül. "Aki ebben a ciklusban nem fejleszt, az az exit útjára lépett. Létre fognak jönni a hosszú távon nyertes vállalkozások, amelyek koncentrált termelési méretekkel rendelkeznek, alkalmazkodóképesek és valóban piacra termelnek" - hangsúlyozta Hollósi.

Cselovszki Róbert, az Erste Bank Hungary vezérigazgató-helyettese szerint az idei szerény gazdasági teljesítmény mögött több tényező áll: elmaradtak a nagy beruházások, az agráriumban az aszály okozott problémákat, és Donald Trump amerikai elnök adócsomagja az EU-ban is nehézségeket eredményezett. Bár az idei növekedés mindössze 0,2% lesz, jövőre akár 2%-os bővülés is elérhető, amennyiben az idei fejlesztések beérnek. A szakember szerint "jelenleg Magyarországon bármi történik, a forint a mostani szinten stabilizálódik".

Győr Tamás, a CIB Bank KKV üzletágigazgatója is optimista a jövő évi 2%-os növekedési kilátásokkal kapcsolatban, de kérdésesnek tartja, hogy ebből mekkora részt képviselnek majd a KKV-k. Szerinte erősebb fogyasztás várható, de fontos lenne, hogy az ipar is részesedjen a növekedésből. A mezőgazdasági szereplők dilemmája, hogy beruházzanak-e bizonytalan piaci körülmények között, vagy kivárjanak. "De 2028-ban meg fog változni a támogatási rendszer, és még nem lehet tudni, mi lesz onnantól" - figyelmeztetett.

Laurinyecz Anita, az UniCredit Bank Hungary igazgatója szerint a 2025-ös növekedés erősen fogyasztásvezérelt lesz, amiből elsősorban a fogyasztókhoz közel álló ágazatok profitálhatnak. Az agrárium és élelmiszeripar ciklikus ágazatként közvetett módon részesülhet a növekedésből. Kihívást jelent az erős globális árnyomás és a növekvő termelési költségek. "Az a jó fejlesztés, ahol a támogatás kapcsolódik a projekthez, de a támogatási kérelem benyújtását követően már el lehet kezdeni. Aki ilyen döntést hozhat, tegye meg" - tanácsolta.

Takáts Zsolt, a Raiffeisen Bank ügyvezető igazgatója elmondta, hogy banki előrejelzésük szerint 10%-kal nőhet az agrárium hitelállománya. A 2026-ra prognosztizált 2%-os növekedés három motorja lehet: a lakossági hangulatjavító intézkedések, a nagy beruházások beindulása és a német gazdaság fellendülése. "Azok az ügyfelek maguknak növelnek költséget, akik nem ülnek le a szakértő bankjukkal konzultálni. Minden támogatási lehetőséget ki kell használni, amikor egy döntést meghoznak az ügyfelek" - hangsúlyozta.

A szakértők egyetértettek abban, hogy az agrárszektorban jelentős átrendeződés várható. Hollósi Dávid szerint a közepes és nagyvállalatok helyzete stabil, de a kistermelőknél "csendes csődök" várhatók, melynek során vagy felvásárolják őket, vagy megtartják eszközeiket, de bérművelésbe adják földjeiket. A folyamat eredményeként az ágazat szereplői kevesebben lesznek, de mérethatékonyabbá és versenyképesebbé válnak.