Brutális, mit csinál az infláció a pénztárcákkal karácsony előtt: szegényes lesz az idei ünnep?

Az infláció visszavetette az amerikai jövedelmek növekedését a nagy recesszió utáni szintekre, ami korlátozhatja a fogyasztók vásárlóerejét az ünnepi szezon előtt - ez derül ki a JPMorgan Chase Institute elemzéséből - közölte a Reuters.

A JPMorgan Chase Institute bankszámla-adatokat vizsgáló elemzése szerint az infláció hatására a jövedelemnövekedés visszaesett a nagy recesszió utáni lassú kilábalás szintjére, ami negatívan befolyásolhatja az amerikai fogyasztók költekezési képességét a karácsonyi szezonban.

"A háztartások gyenge jövedelemnövekedéssel és az inflációt figyelembe véve stagnáló bankszámla-egyenlegekkel néznek szembe az év végén" - állapították meg a kutatók, bár megjegyezték, hogy egyes esetekben a folyó- és megtakarítási számlák egyenlegei azért is lehetnek alacsonyabbak, mert a pénzt a jelenlegi kamatkörnyezetben jövedelmezőbb pénzpiaci vagy hasonló alapokba helyezték át.

A fogyasztói pénztárcák összképe vegyes az év legintenzívebb költekezési időszaka előtt: egyes kulcsfontosságú demográfiai csoportok pénzügyi nyomás alatt állnak, míg a magasabb vagyonnal rendelkezők szükség esetén támaszkodhatnak részvény- és ingatlanpiaci nyereségeikre.

Az intézet becslése szerint októberben a 25-54 év közöttiek inflációval korrigált medián jövedelemnövekedése 1,6% volt, ami hasonló a 2010-es évek elejéhez, amikor a munkanélküliségi ráta 7% körül mozgott és csak lassan csökkent, szemben a jelenlegi 4,4%-os munkanélküliségi rátával.

A fiatalabb munkavállalók nem tapasztalják azokat az erős jövedelemnövekedéseket, amelyek jellemzően a munkahelyváltással és a karrierjük elején történő előléptetésekkel járnának. Az 50-54 éves korosztályba tartozó munkavállalók körülbelül fele az inflációt figyelembe véve jövedelemcsökkenést szenvedett el.

"A pandémia idején felhalmozott többlet-likviditás már a múlté, így a fogyasztók olyan ünnepi költekezési szezonnak néznek elébe, ahol költségvetésüket a lanyha jövedelemnövekedés korlátozza, de a részvénypiacok erős teljesítménye - amely rendkívül egyenlőtlenül oszlik el - némileg ellensúlyozza" - állapította meg az intézet.

"Fontos megjegyezni, hogy a nominális növekedés nagyjából összhangban van a járvány előtti szintekkel, de a reálvásárlóerő-nyereség viszonylag alacsony szinten van a fogyasztói árak emelkedésének magasabb üteme miatt."

Mivel az idősebb munkavállalók jellemzően lassabb nominális bérnövekedést tapasztalnak, "könnyebben kerülhetnek negatív tartományba az infláció emelkedése vagy a munkaerőpiac gyengülése miatt".

A fogyasztói árak szeptemberben éves szinten 3%-kal emelkedtek, ami ritkán fordult elő a járvány előtti években, és emelkedést jelent az áprilisi 2,3%-os mélyponthoz képest.