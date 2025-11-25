2025. november 25. kedd Katalin
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint pénz, Nő egy marék bankjegyet szorongatva, Nagy címletek, Infláció és pénzügyi helyzet Magyarországon
Gazdaság

Brutális, mit csinál az infláció a pénztárcákkal karácsony előtt: szegényes lesz az idei ünnep?

Pénzcentrum
2025. november 25. 16:46

Az infláció visszavetette az amerikai jövedelmek növekedését a nagy recesszió utáni szintekre, ami korlátozhatja a fogyasztók vásárlóerejét az ünnepi szezon előtt - ez derül ki a JPMorgan Chase Institute elemzéséből - közölte a Reuters.

A JPMorgan Chase Institute bankszámla-adatokat vizsgáló elemzése szerint az infláció hatására a jövedelemnövekedés visszaesett a nagy recesszió utáni lassú kilábalás szintjére, ami negatívan befolyásolhatja az amerikai fogyasztók költekezési képességét a karácsonyi szezonban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A háztartások gyenge jövedelemnövekedéssel és az inflációt figyelembe véve stagnáló bankszámla-egyenlegekkel néznek szembe az év végén" - állapították meg a kutatók, bár megjegyezték, hogy egyes esetekben a folyó- és megtakarítási számlák egyenlegei azért is lehetnek alacsonyabbak, mert a pénzt a jelenlegi kamatkörnyezetben jövedelmezőbb pénzpiaci vagy hasonló alapokba helyezték át.

A fogyasztói pénztárcák összképe vegyes az év legintenzívebb költekezési időszaka előtt: egyes kulcsfontosságú demográfiai csoportok pénzügyi nyomás alatt állnak, míg a magasabb vagyonnal rendelkezők szükség esetén támaszkodhatnak részvény- és ingatlanpiaci nyereségeikre.

Kapcsolódó cikkeink:

Az intézet becslése szerint októberben a 25-54 év közöttiek inflációval korrigált medián jövedelemnövekedése 1,6% volt, ami hasonló a 2010-es évek elejéhez, amikor a munkanélküliségi ráta 7% körül mozgott és csak lassan csökkent, szemben a jelenlegi 4,4%-os munkanélküliségi rátával.

A fiatalabb munkavállalók nem tapasztalják azokat az erős jövedelemnövekedéseket, amelyek jellemzően a munkahelyváltással és a karrierjük elején történő előléptetésekkel járnának. Az 50-54 éves korosztályba tartozó munkavállalók körülbelül fele az inflációt figyelembe véve jövedelemcsökkenést szenvedett el.

"A pandémia idején felhalmozott többlet-likviditás már a múlté, így a fogyasztók olyan ünnepi költekezési szezonnak néznek elébe, ahol költségvetésüket a lanyha jövedelemnövekedés korlátozza, de a részvénypiacok erős teljesítménye - amely rendkívül egyenlőtlenül oszlik el - némileg ellensúlyozza" - állapította meg az intézet.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

"Fontos megjegyezni, hogy a nominális növekedés nagyjából összhangban van a járvány előtti szintekkel, de a reálvásárlóerő-nyereség viszonylag alacsony szinten van a fogyasztói árak emelkedésének magasabb üteme miatt."

Mivel az idősebb munkavállalók jellemzően lassabb nominális bérnövekedést tapasztalnak, "könnyebben kerülhetnek negatív tartományba az infláció emelkedése vagy a munkaerőpiac gyengülése miatt".

A fogyasztói árak szeptemberben éves szinten 3%-kal emelkedtek, ami ritkán fordult elő a járvány előtti években, és emelkedést jelent az áprilisi 2,3%-os mélyponthoz képest.
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #bankszámla #infláció #gazdaság #költekezés #jövedelem #amerika #vásárlóerő #fogyasztók #gazdasági válság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:53
16:46
16:31
16:15
16:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 24. 16:50
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?  
Media1
2025. november 18. 07:23
Nem lett volna volt elég távolság a NER-től - interjú Nagy Iván Zsolttal, a Blikk éléről történt távozásáról (Media1, 2025.11.11.)  
MEDIA1  |  2025. november 25. 14:00
Realize: Egyre több márka használja, akár 30%-al jobb eredményeket hozva
Alig több mint hat hónappal a bevezetés után a Realize gyors ütemben terjed a hirdetők körében. (x)
Holdblog  |  2025. november 25. 08:48
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk....
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 22. 16:58
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem n...
Bankmonitor  |  2025. november 22. 07:59
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a k...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 24.
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
2025. november 25.
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
2025. november 25.
Napelemet raknál a házra? Jó hírt kaptak a rezsicsökkentésre készülők: jöhetnek az új pályázatok?!
2025. november 25.
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
NAPTÁR
Tovább
2025. november 25. kedd
Katalin
48. hét
November 25.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
November 25.
Gulag-emléknap
November 25.
A magyar labdarúgás napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
2 hete
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
3
2 hete
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
4
2 hete
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
5
1 napja
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonitásvizsgálat
hitelképesség vizsgálat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 16:04
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 14:51
Bejelentették, Ukrajna rábólintott, zöld az út a béketerv előtt: mit fog lépni Putyin?
Agrárszektor  |  2025. november 25. 16:31
Vetés decemberben? Itt a lista, ezeket a zöldségeket szinte bármikor ültetheted