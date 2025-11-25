Brutális, mit csinál az infláció a pénztárcákkal karácsony előtt: szegényes lesz az idei ünnep?

Macron szerint Trump Ukrajna-béketerve javításra szorul: a jelenlegi formájában nem elfogadható Ukrajna és Európa számára.
Az infláció visszavetette az amerikai jövedelmek növekedését a nagy recesszió utáni szintekre, ami korlátozhatja a fogyasztók vásárlóerejét az ünnepi szezon előtt - ez derül ki a JPMorgan Chase Institute elemzéséből - közölte a Reuters.
A JPMorgan Chase Institute bankszámla-adatokat vizsgáló elemzése szerint az infláció hatására a jövedelemnövekedés visszaesett a nagy recesszió utáni lassú kilábalás szintjére, ami negatívan befolyásolhatja az amerikai fogyasztók költekezési képességét a karácsonyi szezonban.
"A háztartások gyenge jövedelemnövekedéssel és az inflációt figyelembe véve stagnáló bankszámla-egyenlegekkel néznek szembe az év végén" - állapították meg a kutatók, bár megjegyezték, hogy egyes esetekben a folyó- és megtakarítási számlák egyenlegei azért is lehetnek alacsonyabbak, mert a pénzt a jelenlegi kamatkörnyezetben jövedelmezőbb pénzpiaci vagy hasonló alapokba helyezték át.
A fogyasztói pénztárcák összképe vegyes az év legintenzívebb költekezési időszaka előtt: egyes kulcsfontosságú demográfiai csoportok pénzügyi nyomás alatt állnak, míg a magasabb vagyonnal rendelkezők szükség esetén támaszkodhatnak részvény- és ingatlanpiaci nyereségeikre.
Az intézet becslése szerint októberben a 25-54 év közöttiek inflációval korrigált medián jövedelemnövekedése 1,6% volt, ami hasonló a 2010-es évek elejéhez, amikor a munkanélküliségi ráta 7% körül mozgott és csak lassan csökkent, szemben a jelenlegi 4,4%-os munkanélküliségi rátával.
A fiatalabb munkavállalók nem tapasztalják azokat az erős jövedelemnövekedéseket, amelyek jellemzően a munkahelyváltással és a karrierjük elején történő előléptetésekkel járnának. Az 50-54 éves korosztályba tartozó munkavállalók körülbelül fele az inflációt figyelembe véve jövedelemcsökkenést szenvedett el.
"A pandémia idején felhalmozott többlet-likviditás már a múlté, így a fogyasztók olyan ünnepi költekezési szezonnak néznek elébe, ahol költségvetésüket a lanyha jövedelemnövekedés korlátozza, de a részvénypiacok erős teljesítménye - amely rendkívül egyenlőtlenül oszlik el - némileg ellensúlyozza" - állapította meg az intézet.
"Fontos megjegyezni, hogy a nominális növekedés nagyjából összhangban van a járvány előtti szintekkel, de a reálvásárlóerő-nyereség viszonylag alacsony szinten van a fogyasztói árak emelkedésének magasabb üteme miatt."
Mivel az idősebb munkavállalók jellemzően lassabb nominális bérnövekedést tapasztalnak, "könnyebben kerülhetnek negatív tartományba az infláció emelkedése vagy a munkaerőpiac gyengülése miatt".
A fogyasztói árak szeptemberben éves szinten 3%-kal emelkedtek, ami ritkán fordult elő a járvány előtti években, és emelkedést jelent az áprilisi 2,3%-os mélyponthoz képest.
Az elemzők szerint a kínálatnövekedés mintegy fele az OPEC+ csoporton kívüli termelőktől származik majd.
Az Európai Bizottság olyan új szabályozást készít elő, amely jelentősen szigorítaná a külföldi, elsősorban kínai befektetések működési feltételeit az EU-ban.
Most hagyta jóvá az USA a szankciók feloldását: ebben a projektben már hivatalosan is üzletelhet a kormány az oroszokkal
A megállapodás értelmében Magyarország amerikai nukleáris üzemanyagot és amerikai technológiát vásárol a kiégett fűtőelemek tárolására a Roszatom által építendő projekthez.
Vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek.
Németország gazdasági problémáinak megoldására tett lépések, különösen az energiaárak csökkentésére irányuló intézkedések, pozitív hatással lehetnek a magyar gazdaságra is.
Az OTP elemzői szerint átmenetileg akár 3% alá is benézhet az infláció – de a minimálbér-emelés még boríthatja a képletet.
