SZJA-mentesség: az anyák így tervezik kezelni a pluszpénzt – a többség meglepő döntést hozna
A Groupama Biztosító országos kutatása szerint a magyar lakosság háromnegyede a fix hozamú, alacsony kockázatú megtakarításokat keresi, az SZJA-mentességgel érintett anyák jelentős része pedig a többletjövedelmét félretenné.
Az országos, ezer fős felmérés rávilágított, hogy a felnőtt magyar lakosság körében a megtakarítások kiválasztásánál a biztonság és a kiszámíthatóság a legfontosabb szempont, még a hozam mértékénél is előbbre való. Egyre többen vizsgálják alaposan a befektetésekhez kapcsolódó költségeket, míg mindössze 17%-uk tartja fontosnak az állami támogatás meglétét, például adójóváírást.
A digitális lehetőségek ellenére a személyes tanácsadást a lakosság 56%-a preferálja, az online ügyintézés csak 44%-nál nyer teret, bár a gyerekkel élők körében fontosabb az online opció. A megtakarítási forma kiválasztásakor a rugalmas hozzáférés számít a leginkább, azaz sokan nem akarnak hosszú távra fix befizetésre köteleződni.
A felmérés szerint a befektetők többsége rövid lejáratú, forint alapú megtakarításokat keres, a magas hozamért kockázatot kevesen vállalnának. Ugyanakkor a magasabb jövedelműek nyitottabbak a kockázatvállalásra a kedvezőbb hozam érdekében.
Az SZJA-mentességre jogosult édesanyák többletjövedelmük átlagosan 38%-át tervezik félretenni új befektetésekre. A válaszadók egyharmada az adójóváírás nélküli hagyományos nyugdíjmegtakarításokat kevésbé tartja vonzónak, míg negyedük arra számít, hogy a kedvezmény révén többet tud majd nyugdíjcélra félretenni.
„A kutatás rámutatott, hogy a lakosság kezd elmozdulni a rugalmasabb megtakarítási formák felé. Sokan szeretnék az aktuális pénzügyi helyzetükhöz igazítani a félretenni kívánt összeget, de ugyanakkor biztosra akarnak menni, ezért a garantált hozamokat keresik a legtöbben” – mondta Füzes Edit, a Groupama Biztosító lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezetője.
A Pénzcentrum felmérésén a válaszadók több mint egyharmada azt mondta, vélhetően vagy biztosan romlani fog az anyagi helyzete a következő egy évben.
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg.
Októberben 1,9%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon - ezt közölte a BAMOSZ friss összesítésében.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.
