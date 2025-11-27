2025. november 27. csütörtök Virgil
-1 °C Budapest
Egy idős nő ölében egy nyitott fekete üres pénztárcát tart a kezében, a szegénység, a pénzügyek, a nyugdíjazás fogalma
Gazdaság

Egyre borúlátóbb a magyar lakosság: sokan retteghetnek 2026-tól, kilátástalannak érzik a helyzetet

Pénzcentrum
2025. november 27. 04:05

A GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint novemberben alig változtak a vállalkozások kilátásai, a fogyasztók viszont valamivel borúlátóbbak lettek októberhez képest. A konjunktúra index szűk 1 ponttal csökkent, ami még hibahatáron belüli elmozdulásnak számít. A cégek foglalkoztatási kedve viszont tovább erősödött. A vállalkozások nagy része nem érzékelt elmozdulást a gazdasági környezet kiszámíthatóságában. Az árakra vonatkozó várakozás viszont emelkedett, vagyis több cég tervez áremelést, mint egy hónapja.

Az üzleti bizalmi index három hónap növekedés után novemberben enyhén csökkent. A visszaesést az ipar gyengülése okozta. Itt 2 pontos csökkenést mértek. Az építőipar mutatója nem változott, a kereskedelem és a szolgáltatások indexe viszont 2-2 ponttal nőtt. A kereskedelem tizennégy, a szolgáltatói szektor tizenhárom hónapja nem ért el ilyen magas értéket. A vállalkozások kilátásait nézve az építőipar továbbra is a legvisszafogottabb, míg a szolgáltató cégek a legoptimistábbak.

A foglalkoztatási indikátor egyéves csúcsra emelkedett. A következő három hónapban a vállalkozások 8 százaléka növelné, 12 százaléka pedig csökkentené a létszámot. A cégek szerint a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága novemberben nem változott. Az ipari és az építőipari vállalatok érzik leginkább a bizonytalanságot.

Az értékesítési árakra vonatkozó várakozások három hónap stagnálás után emelkedtek. A cégek 26 százaléka készül árat emelni, 8 százalék viszont árcsökkentést tervez. Egy hónappal korábban 19 százalék tervezett áremelést.

A fogyasztói bizalmi index októberben tizennégy havi csúcsra került, novemberben viszont közel 2 ponttal csökkent. A lakosság az elmúlt 12 hónap pénzügyi helyzetét rosszabbnak látja, és a következő 12 hónapra vonatkozó saját pénzügyi kilátások is gyengültek.

Az ország következő 12 hónapban várt gazdasági helyzetéről szóló megítélés viszont tovább javult. A nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségeinek megítélése nem változott. Az inflációs várakozások stagnáltak. A munkanélküliség várt alakulásáról szóló vélemény viszont érezhetően javult.
Címlapkép: Getty Images
#áremelés #foglalkoztatás #gazdaság #felmérés #november #gki #fogyasztók #vállalkozások

