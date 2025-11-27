A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Egyre borúlátóbb a magyar lakosság: sokan retteghetnek 2026-tól, kilátástalannak érzik a helyzetet
A GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint novemberben alig változtak a vállalkozások kilátásai, a fogyasztók viszont valamivel borúlátóbbak lettek októberhez képest. A konjunktúra index szűk 1 ponttal csökkent, ami még hibahatáron belüli elmozdulásnak számít. A cégek foglalkoztatási kedve viszont tovább erősödött. A vállalkozások nagy része nem érzékelt elmozdulást a gazdasági környezet kiszámíthatóságában. Az árakra vonatkozó várakozás viszont emelkedett, vagyis több cég tervez áremelést, mint egy hónapja.
Az üzleti bizalmi index három hónap növekedés után novemberben enyhén csökkent. A visszaesést az ipar gyengülése okozta. Itt 2 pontos csökkenést mértek. Az építőipar mutatója nem változott, a kereskedelem és a szolgáltatások indexe viszont 2-2 ponttal nőtt. A kereskedelem tizennégy, a szolgáltatói szektor tizenhárom hónapja nem ért el ilyen magas értéket. A vállalkozások kilátásait nézve az építőipar továbbra is a legvisszafogottabb, míg a szolgáltató cégek a legoptimistábbak.
A foglalkoztatási indikátor egyéves csúcsra emelkedett. A következő három hónapban a vállalkozások 8 százaléka növelné, 12 százaléka pedig csökkentené a létszámot. A cégek szerint a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága novemberben nem változott. Az ipari és az építőipari vállalatok érzik leginkább a bizonytalanságot.
Az értékesítési árakra vonatkozó várakozások három hónap stagnálás után emelkedtek. A cégek 26 százaléka készül árat emelni, 8 százalék viszont árcsökkentést tervez. Egy hónappal korábban 19 százalék tervezett áremelést.
A fogyasztói bizalmi index októberben tizennégy havi csúcsra került, novemberben viszont közel 2 ponttal csökkent. A lakosság az elmúlt 12 hónap pénzügyi helyzetét rosszabbnak látja, és a következő 12 hónapra vonatkozó saját pénzügyi kilátások is gyengültek.
Az ország következő 12 hónapban várt gazdasági helyzetéről szóló megítélés viszont tovább javult. A nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségeinek megítélése nem változott. Az inflációs várakozások stagnáltak. A munkanélküliség várt alakulásáról szóló vélemény viszont érezhetően javult.
Az Nvidia cáfolja a beszállítói finanszírozással kapcsolatos vádakat, miközben neves befektetők kételkednek az AI-piac fenntarthatóságában.
Magyarország hivatalos figyelmeztetést kapott az ENSZ keretében létrejött Aarhusi Egyezmény alapján Paks II miatt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart csütörtökön.
Kemény 2026-os év elé néz Magyarország: jövőre is köhöghet a gazdaság, mi lesz a kamatcsökkentéssel?
Jövőre már pozitívabb kilátásai lehetnek a magyar gazdaságnak - derült ki az Erste bank szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
A Budapesti Értéktőzsde szerdán is folytathatja az emelkedést Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A Fitch Ratings tavaly meglepetésre negatívról stabilra javította a BBB osztályzat kilátását.
Vegyes mozgással indult a forint szerdán a főbb devizákkal szemben.
Magyarország egyre inkább a „dél-amerikanizálódás” útjára lépett, a társadalom a szegények és a szupergazdagok csoportjára szakadt?!
Erősödött a forint kedden estére a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az infláció visszavetette az amerikai jövedelmek növekedését a nagy recesszió utáni szintekre, ami korlátozhatja a fogyasztók vásárlóerejét az ünnepi szezon előtt.
rősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére
Irdatlan olajár-zuhanásnak nézünk az elébe: itt van az elemzés feketén-fehéren, minden egy irányba mutat
Az elemzők szerint a kínálatnövekedés mintegy fele az OPEC+ csoporton kívüli termelőktől származik majd.
Itt a bejelentés, 3000 forintos érmét vezetnek be Magyarországon: közzétette az MNB, hogy fog kinézni
Most egy sporttörténelmi témájú emlékérmét bocsát ki a jegybank, ezzel tisztelegve a 150 éve alapított sportegyesület előtt.
Az Európai Bizottság olyan új szabályozást készít elő, amely jelentősen szigorítaná a külföldi, elsősorban kínai befektetések működési feltételeit az EU-ban.
Az euróval szemben változatlanul állt hétfő reggel a forint a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, a dollárral és a svájci frankkal szemben kissé...
A kritikusok gyakran vetik fel, hogy a fenntarthatóság és a profit nehezen fér össze. A valóság ennél sokkal árnyaltabb.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záráshoz képest 0,04 százalékkal mérséklődve, 107 255,57 ponton zárt pénteken.
Most hagyta jóvá az USA a szankciók feloldását: ebben a projektben már hivatalosan is üzletelhet a kormány az oroszokkal
A megállapodás értelmében Magyarország amerikai nukleáris üzemanyagot és amerikai technológiát vásárol a kiégett fűtőelemek tárolására a Roszatom által építendő projekthez.
