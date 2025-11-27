2025. november 27. csütörtök Virgil
-1 °C Budapest
Budapest, Magyarország - 2015. július 12.: Mol töltőállomáson nyári napközbeni utazás.
Gazdaság

Döntő változás előtt a Mol: óriási átalakulás készül

Pénzcentrum
2025. november 27. 21:40

A Mol részvényesei a mai rendkívüli közgyűlésen jóváhagyták a társaság holdingstruktúrává történő átalakítását, amely szerint a fő üzletágak - Upstream, Downstream és Retail - önálló társaságokként működnek tovább a Mol 100%-os tulajdonában.

A vállalat október végén jelentette be a rendkívüli közgyűlés összehívását, amelyen ma megszületett a döntés az új szervezeti felépítésről. Az átalakulás során a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, finanszírozás és kontroll központja, míg a fő üzletágak önálló jogi entitásokként folytatják működésüket. A cégbírósági bejelentéssel záruló folyamat befejezését és a leváláshoz kapcsolódó joghatások beállását 2026. március 31-re tervezi a vállalat - írja a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hivatalos közlemény szerint az átszervezés célja egy rugalmas, jövőálló és ellenállóképes jogi struktúra létrehozása, amely megszünteti a működést korlátozó tényezőket és támogatja a Shape Tomorrow 2030+ stratégia megvalósítását. "Az átalakulással a jogi struktúra összhangba kerül a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel, egyben a lépés illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez", hangsúlyozta a vállalat.

A Mol kiemelte, hogy az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, és nem jár értékátrendezéssel. "A társaság részvényeseinek a leválásra hivatkozással nincs lehetőségük kilépni a társaságból, ebből következően a kilépő részvényesekkel szemben a társaságnak nincs elszámolási kötelezettsége" - olvasható a közzétett dokumentumban.

Az átszervezés után a továbbműködő holdingvállalat saját tőkéje 2804 milliárd forint, alaptőkéje 102,4 milliárd forint lesz. Az Upstream társaság 264,9 milliárd forintos saját tőkével és 30 milliárd forintos alaptőkével, a Downstream társaság 756,6 milliárd forintos saját tőkével és 50 milliárd forintos alaptőkével, míg a Retail társaság 301,4 milliárd forintos saját tőkével és 30 milliárd forintos alaptőkével rendelkezik majd. A százhalombattai kőolajfinomító ingatlanjai és eszközei a Downstream társasághoz kerülnek.

A piaci szakértők vegyes reakciókkal fogadták a bejelentést. Pletser Tamás, az Erste elemzője szerint "Ez egy meglehetősen furcsa lépés. Nem igazán értjük, miért alakítja át magát a Mol holdinggá". Véleménye szerint a holdingmodell elsősorban a feltörekvő piacokon elterjedt, ahol nehézkes a tőkéhez jutás, ami a Molra nem jellemző.

Gajda Mihály, a Concorde elemzője ugyanakkor több üzleti potenciált lát a döntésben, amely egyszerűbbé teheti a jövőbeli felvásárlásokat és javíthatja a költségek szegmensek közötti elosztását. 

A Mol eddig évente több mint 200 millió dollár nem allokált költségről számolt be, ugyanez a nála 2-3-szor nagyobb OMV-nél csak 100 millió dollár körül alakul. Ez valószínűleg a holding-struktúrában a Molnál is csökkenni fog. Ezt érzem a legfőbb indoknak.

Bod Péter Ákos volt jegybankelnök felvetette, hogy az átalakulás mögött az is állhat, hogy a Mol felkészül az Egyesült Államok részéről érkező, Magyarország orosz olajtól való leválására irányuló nyomásra, amely új működési kihívásokat jelenthet a vállalat számára.

Címlapkép: Getty Images
#erste #mol #gazdaság #portfolio #vállalat #átalakulás #concorde #közgyűlés #elemzők #százhalombatta #mol részvény #bod péter ákos

