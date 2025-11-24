Új csúcs a BÉT-en! Az járt nagyon jól, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 450,18 pontos, 0,42 százalékos emelkedéssel, 107 705,75 ponton zárt hétfőn. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 46,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: kedvező hangulatban emelkedés volt a budapesti tőzsdén, a nemzetközi piacok is emelkedtek.

A vezető papírok közül csak a Mol árfolyama csökkent, a részvényre döntően az olajár hatott, az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók életbe lépése okán - vélekedett. A kedvező nemzetközi hangulat az OTP ben csapódott le, a bankpapír árfolyama 33 070 forinton zárt, ami új történelmi csúcsot jelent ( a korábbi rekord 32 820 forint volt), és a forgalma is kiemelkedő volt, meghaladta a 27 milliárd forintot.

Az elemző szerint az látszik, hogy a befektetők az orosz-ukrán háború lezárásának közeledtére számítanak, vagy egy esetleges tűzszünet hatására elkezdik venni a régiós papírokat, az OTP-nek pedig jelentős kitettsége van, továbbá a Richtert is kedvezően érintette ez a várakozás. A Magyar Telekomról nem érkezett hír, az elmúlt napok csökkenő trendje megfordult - mondta a távközlési részvény drágulásáról.