2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Megtakarítás

Új csúcs a BÉT-en! Az járt nagyon jól, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2025. november 24. 19:06

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 450,18 pontos, 0,42 százalékos emelkedéssel, 107 705,75 ponton zárt hétfőn. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 46,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: kedvező hangulatban emelkedés volt a budapesti tőzsdén, a nemzetközi piacok is emelkedtek.

A vezető papírok közül csak a Mol árfolyama csökkent, a részvényre döntően az olajár hatott, az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók életbe lépése okán - vélekedett. A kedvező nemzetközi hangulat az OTP ben csapódott le, a bankpapír árfolyama 33 070 forinton zárt, ami új történelmi csúcsot jelent ( a korábbi rekord 32 820 forint volt), és a forgalma is kiemelkedő volt, meghaladta a 27 milliárd forintot.

Az elemző szerint az látszik, hogy a befektetők az orosz-ukrán háború lezárásának közeledtére számítanak, vagy egy esetleges tűzszünet hatására elkezdik venni a régiós papírokat, az OTP-nek pedig jelentős kitettsége van, továbbá a Richtert is kedvezően érintette ez a várakozás. A Magyar Telekomról nem érkezett hír, az elmúlt napok csökkenő trendje megfordult - mondta a távközlési részvény drágulásáról.

  • A Mol árfolyama 54 forinttal, 1,79 százalékkal 2964 forintra csökkent, 5,7 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 330 forinttal, 1,01 százalékkal 33 070 forintra erősödött, forgalmuk 27,2 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 52 forinttal, 3,03 százalékkal 1766 forintra nőtt, forgalma 2,3 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,31 százalékkal 9585 forintra esett, a részvények forgalma 9,3 milliárd forintot ért el.
  • A BUMIX 10 391,82 ponton zárt hétfőn, ez 132,03 pontos, 1,29 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
