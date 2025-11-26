Megnyugodott a tőzsde: kamatcsökkentési és békemegállapodási várakozások hozzák a fellendülést

A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt, miközben Európában a lehetséges ukrán békemegállapodás reménye is pozitív hangulatot teremt - írta meg a Reuters.

Az európai tőzsdék 0,2-0,4%-os emelkedése követte az MSCI világindexének 0,3%-os növekedését, ahogy az ázsiai és amerikai piacok folytatták a technológiai és mesterséges intelligencia szektorokat érintő korábbi aggodalmak enyhülését.

A figyelem már az Egyesült Királyság költségvetésére irányul: Rachel Reeves pénzügyminiszter nehéz helyzetben van, hiszen alig több mint egy évvel a '90-es évek óta legnagyobb, 40 milliárd fontos adóemelés után várhatóan újabb 20-30 milliárd fontnyi növelést jelenthet be a költségvetési hiány kezelésére.

A kereskedők a font árfolyamát 1,3170 dollárra emelték, miközben a brit államkötvények, a FTSE 100 és FTSE 350 befektetői idegesen várják, hogy mekkora lesz az adóemelés és kit érint majd.

A jen, amely az elmúlt hetekben lefelé spirálozott, 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben, miután források a Reutersnek elmondták, hogy a Bank of Japan a piacokat egy esetleges, akár már jövő hónapban bekövetkező kamatemelésre készíti fel.

Az új-zélandi dollár 1,2%-kal ugrott meg, miután az új-zélandi jegybank 25 bázisponttal 2,25%-ra csökkentette az irányadó kamatot, de eltávolította a lazító iránymutatását, jelezve a monetáris lazítási ciklus végét.

Az olajárak továbbra is ingadoznak. A Brent öthetes mélypontra süllyedt, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy kész előmozdítani egy amerikai támogatású béketervet, ami az orosz olajcégek elleni szankciók enyhítéséhez vezethet. A Brent ára a londoni kereskedésben 62,50 dollár körül mozgott.

A piaci hangulat általános javulása az amerikai kiskereskedelmi forgalom vártnál alacsonyabb növekedése és a fogyasztói bizalom csökkenése után következett be, ami megerősítette a Fed decemberi kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozásokat.

A Fed határidős ügyletek jelenleg 80,7%-os valószínűséggel áraznak be egy 25 bázispontos csökkentést a Fed december 10-i ülésén, szemben az egy héttel ezelőtti 50%-os eséllyel.

Az ázsiai tőzsdék emelkedését a Nikkei újabb 2%-os megugrása vezette, bár a japán államkötvények rövid lejáratú hozamai a 2008-as globális pénzügyi válság óta nem látott szintre emelkedtek.