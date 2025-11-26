2025. november 26. szerda Virág
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzletember kézzel egymásra pénzérmék virtuális százalékos ikonok pénzügyi banki kamatláb, jelzálog és ingatlanbefektetés osztalék értéke üzleti növekedés koncepció.
Gazdaság

Megnyugodott a tőzsde: kamatcsökkentési és békemegállapodási várakozások hozzák a fellendülést

Pénzcentrum
2025. november 26. 18:47

A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt, miközben Európában a lehetséges ukrán békemegállapodás reménye is pozitív hangulatot teremt - írta meg a Reuters.

Az európai tőzsdék 0,2-0,4%-os emelkedése követte az MSCI világindexének 0,3%-os növekedését, ahogy az ázsiai és amerikai piacok folytatták a technológiai és mesterséges intelligencia szektorokat érintő korábbi aggodalmak enyhülését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A figyelem már az Egyesült Királyság költségvetésére irányul: Rachel Reeves pénzügyminiszter nehéz helyzetben van, hiszen alig több mint egy évvel a '90-es évek óta legnagyobb, 40 milliárd fontos adóemelés után várhatóan újabb 20-30 milliárd fontnyi növelést jelenthet be a költségvetési hiány kezelésére.

A kereskedők a font árfolyamát 1,3170 dollárra emelték, miközben a brit államkötvények, a FTSE 100 és FTSE 350 befektetői idegesen várják, hogy mekkora lesz az adóemelés és kit érint majd.

Kapcsolódó cikkeink:

A jen, amely az elmúlt hetekben lefelé spirálozott, 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben, miután források a Reutersnek elmondták, hogy a Bank of Japan a piacokat egy esetleges, akár már jövő hónapban bekövetkező kamatemelésre készíti fel.

Az új-zélandi dollár 1,2%-kal ugrott meg, miután az új-zélandi jegybank 25 bázisponttal 2,25%-ra csökkentette az irányadó kamatot, de eltávolította a lazító iránymutatását, jelezve a monetáris lazítási ciklus végét.

Az olajárak továbbra is ingadoznak. A Brent öthetes mélypontra süllyedt, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy kész előmozdítani egy amerikai támogatású béketervet, ami az orosz olajcégek elleni szankciók enyhítéséhez vezethet. A Brent ára a londoni kereskedésben 62,50 dollár körül mozgott.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A piaci hangulat általános javulása az amerikai kiskereskedelmi forgalom vártnál alacsonyabb növekedése és a fogyasztói bizalom csökkenése után következett be, ami megerősítette a Fed decemberi kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozásokat.

A Fed határidős ügyletek jelenleg 80,7%-os valószínűséggel áraznak be egy 25 bázispontos csökkentést a Fed december 10-i ülésén, szemben az egy héttel ezelőtti 50%-os eséllyel.

Az ázsiai tőzsdék emelkedését a Nikkei újabb 2%-os megugrása vezette, bár a japán államkötvények rövid lejáratú hozamai a 2008-as globális pénzügyi válság óta nem látott szintre emelkedtek.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #költségvetés #gazdaság #oroszország #tőzsde #dollár #adóemelés #ukrán #font #japán #ázsiai #kamatcsökkentés #egyesült királyság #részvénypiac #olajár #monetáris politika #pénzügyi válság #fed #volodimir zelenszkij #szankciók #brent #új-zéland #békemegállapodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:35
19:28
19:23
19:16
18:58
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 26. 16:58
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?   
Media1
2025. november 26. 15:21
Így ver át a propaganda | Interjú Bőhm Kornél kommunikációs szakemberrel  
MEDIA1  |  2025. november 26. 16:01
Így ver át a propaganda - Interjú Bőhm Kornéllal
Hogyan működik a propaganda, és hogyan befolyásolja a gondolkodásunkat, mindezt sokszor úgy, hogy és...
Bankmonitor  |  2025. november 26. 10:43
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóin...
Holdblog  |  2025. november 25. 08:48
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk....
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 22. 16:58
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem n...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
2 hete
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
3
3 napja
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
4
1 hete
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
5
1 hete
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási a rizikó, sok dolog szól ellenünk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:58
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:05
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek a vérképben ezek az értékek? Ez a tudás életmentő lehet!
Agrárszektor  |  2025. november 26. 18:27
Sokk a magyar kertekben: óriási a káosz, erre nem lehetett készülni