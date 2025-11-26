2025. november 26. szerda Virág
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép - Nő ellenőrzi a Bitcoin árfolyamgrafikonját a digitális tőzsdén okostelefonon, kriptopénz jövőbeli árfolyam-előrejelzés.
Gazdaság

Új történelmi csúcs: brutális forgalommal zárt a BÉT, átszakadt a 34 ezres álomhatár

Pénzcentrum
2025. november 26. 18:22

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1213,46 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 109 827,02 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán, közölte az MTI.

A részvénypiac forgalma 34,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez állhat a rekord hátterében

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a magas forgalomban történelmi csúcsra emelkedő OTP hajtotta a budapesti indexet új rekordra. A bankrészvény árfolyama áttörte a 34 ezer forintos ellenállási szintet, így további emelkedés előtt nyílt tér.

A nemzetközi hangulat is támogató volt: a háború lezárásával kapcsolatos pozitív fejlemények, a kedvező amerikai makroadatok és a Fed kamatcsökkentéséhez kapcsolódó várakozások hajtották felfelé a nyugat-európai és tengerentúli indexeket - tette hozzá.

  • Az OTP-részvények ára 770 forinttal, 2,29 százalékkal 34 450 forintra erősödött, forgalmuk 24,7 milliárd forintot tett ki.
  • A Mol 24 forinttal, 0,82 százalékkal 2900 forintra csökkent, 2,4 milliárd forintos forgalomban.
  • A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,68 százalékkal 1754 forintra esett, forgalma 746,1 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 9800 forinton stagnált 3,6 milliárd forint forgalom mellett.

A BUMIX 10 422,39 ponton zárt szerdán, ez 7,15 pontos, 0,07 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:35
19:28
19:23
19:16
18:58
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 26. 16:58
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?   
Media1
2025. november 26. 15:21
Így ver át a propaganda | Interjú Bőhm Kornél kommunikációs szakemberrel  
MEDIA1  |  2025. november 26. 16:01
Így ver át a propaganda - Interjú Bőhm Kornéllal
Hogyan működik a propaganda, és hogyan befolyásolja a gondolkodásunkat, mindezt sokszor úgy, hogy és...
Bankmonitor  |  2025. november 26. 10:43
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóin...
Holdblog  |  2025. november 25. 08:48
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk....
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 22. 16:58
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem n...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
2 hete
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
3
3 napja
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
4
1 hete
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
5
1 hete
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási a rizikó, sok dolog szól ellenünk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:58
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:05
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek a vérképben ezek az értékek? Ez a tudás életmentő lehet!
Agrárszektor  |  2025. november 26. 18:27
Sokk a magyar kertekben: óriási a káosz, erre nem lehetett készülni