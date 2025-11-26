Új történelmi csúcs: brutális forgalommal zárt a BÉT, átszakadt a 34 ezres álomhatár

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1213,46 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 109 827,02 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán, közölte az MTI.

A részvénypiac forgalma 34,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Ez állhat a rekord hátterében

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a magas forgalomban történelmi csúcsra emelkedő OTP hajtotta a budapesti indexet új rekordra. A bankrészvény árfolyama áttörte a 34 ezer forintos ellenállási szintet, így további emelkedés előtt nyílt tér.

A nemzetközi hangulat is támogató volt: a háború lezárásával kapcsolatos pozitív fejlemények, a kedvező amerikai makroadatok és a Fed kamatcsökkentéséhez kapcsolódó várakozások hajtották felfelé a nyugat-európai és tengerentúli indexeket - tette hozzá.

Az OTP-részvények ára 770 forinttal, 2,29 százalékkal 34 450 forintra erősödött, forgalmuk 24,7 milliárd forintot tett ki.

A Mol 24 forinttal, 0,82 százalékkal 2900 forintra csökkent, 2,4 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,68 százalékkal 1754 forintra esett, forgalma 746,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 9800 forinton stagnált 3,6 milliárd forint forgalom mellett.

A BUMIX 10 422,39 ponton zárt szerdán, ez 7,15 pontos, 0,07 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.