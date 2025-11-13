2025. november 13. csütörtök Szilvia
Felülről lefelé irányuló kép egy gyermekről, aki gabonapelyhet eszik.
Vásárlás

Hát ez is eljött: Németországban már olcsóbb megvenni ezeket az élelmiszereket

Pénzcentrum
2025. november 13. 08:44

A növényi alapú élelmiszerek ára egyre versenyképesebb Magyarországon is, miközben Európa-szerte már sok helyen olcsóbbak, mint állati eredetű megfelelőik. Hazánkban azonban a szakpolitika továbbra is ellenzi a növényi alternatívák térnyerését, szemben az európai trendekkel - jelentette a G7/Telex.

Az elmúlt hat évben jelentős változás történt a növényi alapú élelmiszerek és a hagyományos állati eredetű termékek árviszonyában. A G7 2020 januárjában kezdte monitorozni az élelmiszerárakat, amikor egy liter 1,5 százalékos UHT-tej 159 forintba, míg a legolcsóbb zabital 399 forintba került. Mára a helyzet alaposan megváltozott: ugyanaz a tej 289 forintért kapható, míg a zabital ára 300-399 forint között mozog.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A két termék árának trendje egyértelmű mintát mutat. A 2022-es inflációs hullámtól eltekintve a növényi alapú termék ára hosszú ideig változatlan maradt, majd csökkent, miközben a tehéntej ára folyamatosan emelkedett. Ez különösen figyelemreméltó annak fényében, hogy a jellemzően importból származó zabital ára forintban számolva is csökkent, annak ellenére, hogy a magyar valuta időközben jelentősen gyengült az euróval szemben.

A magyar kormány álláspontja szerint a növényi alapú italok nem tekinthetők a tej alternatívájának, hivatalosan még tejnek sem nevezhetők. A vásárlók jelentős része azonban világszerte, így Magyarországon is, a tej helyettesítőjeként gondol ezekre a termékekre.

Ahhoz, hogy egy növényi termék valódi alternatíva legyen, három feltételnek kellene teljesülnie: hasonló íz, versenyképes ár és megfelelő elérhetőség. Az árérzékeny magyar piacon különösen fontos az árparitás kérdése, ami a zabital és a tej esetében mára közel megvalósult - írja a cikk.

Ha az áfatartalmat (tej: 5%, zabital: 27%) levonjuk, a nettó árakon a tej már csaknem egy éve drágább, mint a növényi alternatíva. Ha Magyarországon a növényi élelmiszerek kapnák a kedvezményes adókulcsot, a zabital már két éve olcsóbb lenne a boltokban, mint a tej - állapítják meg.

Az Európai Unió országainak többségében ma már a növényi alapú élelmiszereket igyekeznek helyzetbe hozni az áfakulcsok révén is. Az összes uniós ország közül Magyarországon a legnagyobb a különbség a két átlagos áfakulcs között, természetesen az állati eredetű élelmiszerek javára.

Németországban a ProVeg augusztusi felmérése szerint most először fordult elő, hogy összességében olcsóbb lett a növényi alternatívákból álló fogyasztói kosár, mint a húsos-tejes. Míg tavaly átlagosan 16 százalékos állati eredetű árelőnyt mutatott a felmérés, idén már a növényi alternatívák voltak olcsóbbak, átlagosan 5 százalékkal.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kormány #élelmiszer #áfa #árak #európai unió #tej #drágulás #németország #élelmiszerárak #növényi alapú élelmiszerek

