A 435 tagú testület a republikánusok támogatásával és hat demokrata szavazatával szűk többséget ért el.
Hát ez is eljött: Németországban már olcsóbb megvenni ezeket az élelmiszereket
A növényi alapú élelmiszerek ára egyre versenyképesebb Magyarországon is, miközben Európa-szerte már sok helyen olcsóbbak, mint állati eredetű megfelelőik. Hazánkban azonban a szakpolitika továbbra is ellenzi a növényi alternatívák térnyerését, szemben az európai trendekkel - jelentette a G7/Telex.
Az elmúlt hat évben jelentős változás történt a növényi alapú élelmiszerek és a hagyományos állati eredetű termékek árviszonyában. A G7 2020 januárjában kezdte monitorozni az élelmiszerárakat, amikor egy liter 1,5 százalékos UHT-tej 159 forintba, míg a legolcsóbb zabital 399 forintba került. Mára a helyzet alaposan megváltozott: ugyanaz a tej 289 forintért kapható, míg a zabital ára 300-399 forint között mozog.
A két termék árának trendje egyértelmű mintát mutat. A 2022-es inflációs hullámtól eltekintve a növényi alapú termék ára hosszú ideig változatlan maradt, majd csökkent, miközben a tehéntej ára folyamatosan emelkedett. Ez különösen figyelemreméltó annak fényében, hogy a jellemzően importból származó zabital ára forintban számolva is csökkent, annak ellenére, hogy a magyar valuta időközben jelentősen gyengült az euróval szemben.
A magyar kormány álláspontja szerint a növényi alapú italok nem tekinthetők a tej alternatívájának, hivatalosan még tejnek sem nevezhetők. A vásárlók jelentős része azonban világszerte, így Magyarországon is, a tej helyettesítőjeként gondol ezekre a termékekre.
Ahhoz, hogy egy növényi termék valódi alternatíva legyen, három feltételnek kellene teljesülnie: hasonló íz, versenyképes ár és megfelelő elérhetőség. Az árérzékeny magyar piacon különösen fontos az árparitás kérdése, ami a zabital és a tej esetében mára közel megvalósult - írja a cikk.
Ha az áfatartalmat (tej: 5%, zabital: 27%) levonjuk, a nettó árakon a tej már csaknem egy éve drágább, mint a növényi alternatíva. Ha Magyarországon a növényi élelmiszerek kapnák a kedvezményes adókulcsot, a zabital már két éve olcsóbb lenne a boltokban, mint a tej - állapítják meg.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az Európai Unió országainak többségében ma már a növényi alapú élelmiszereket igyekeznek helyzetbe hozni az áfakulcsok révén is. Az összes uniós ország közül Magyarországon a legnagyobb a különbség a két átlagos áfakulcs között, természetesen az állati eredetű élelmiszerek javára.
Németországban a ProVeg augusztusi felmérése szerint most először fordult elő, hogy összességében olcsóbb lett a növényi alternatívákból álló fogyasztói kosár, mint a húsos-tejes. Míg tavaly átlagosan 16 százalékos állati eredetű árelőnyt mutatott a felmérés, idén már a növényi alternatívák voltak olcsóbbak, átlagosan 5 százalékkal.
Óriási a riadalom a magyar boltokban: a vásárlóknak teljesen elegük van abból, ami a kasszáknál folyik
2025 októberében ismét érezhető áremelkedés söpört végig a boltokon, amit éves, de azért bizonyos termékeken havi szinten is csúnyán megérezni.
Hamarosan megnyitja kapuit Magyarországon az orosz hátterű diszkontlánc első boltja.
Az elhúzódó madárinfluenza-járvány ellenére sem várható hiány az idén hazai libahúsból és hízott libamájból - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
Bár nem akkora az árkülönbség, mint a korábbi években; aki Szamos-minőséget szeretne olcsóbban, az így még mindig jól járhat.
Idén az elmúlt évhez képest várhatóan ugyanannyit terveznek költeni a magyarok karácsonykor.
Megtudtuk, hirdet-e zárvatartást december 24-re a Spar: óriási dobással készülnek a karácsony előtti napokban
Meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat a Spar üzletei a karácsony előtti napokban, december 24-én pedig délig lesznek nyitva.
2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
A Lidl ismét megmozgathatja a szülőket: a 46. héttől visszatér a diszkontlánc egyik legnagyobb karácsonyi slágere, a Lupilu fa játékkonyha.
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.
A Szamos és a Sulyán szaloncukrok ízei továbbra is a prémium kategóriát képviselik – csak éppen soha nem voltak még ilyen drágák.
Helyreigazító közlemény a Pénzcentrum 2025. november 4-i cikke kapcsán.
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
A márka több mint három évtized után búcsúzik a fizikai kiskereskedelemtől, de online tovább működik.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
Középmezőny az árakban, élvonal a fogyasztásban – így áll Magyarország az alkoholárak európai térképén. Nézd meg, hol olcsóbb a sör és drágább a fröccs!
Itt az Aldi minden üzletet érintő bejelentése: erre készülhetnek a vásárlók, a nyitvatartásról van szó
Az ALDI üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig.
Indul a bejgli-őrület a magyar diszkontokban: megjött az első fecske, polcra rakták a magyarok ünnepi kedvencét - csak a készlet erejéig!
Meglepően korán indította be a karácsonyi szezont az Aldi: a diszkontlánc már november elején piacra dobta a frissen sütött bejgliket.
Az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló előírásai alapjaiban és több lépésben formálják át az uniós vállalatok eddigi gyakorlatát.
Itt a MOHU bejelentése, nagy változás kezdődik a palackvisszaváltó automatáknál, rengetegen várták már
Naponta már 10–11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza a magyarok a MOHU REpont rendszerében.
Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért
Nem jönnek vissza az aranyidők, a magyar libahús, libamáj már nem lesz soha abban a helyzetben, mint húsz-harminc évvel ezelőtt.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.