Egyre biztosabb: rekordsebességgel csatlakozhat az Európai Unióhoz a világ egyik leggazdagabb országa

Izland akár 2028 vége előtt csatlakozhat az Európai Unióhoz, ha a nyár végén tartandó népszavazáson a választók támogatják a csatlakozási tárgyalások újraindítását. A legnagyobb vitát várhatóan a halászati kvóták, a mezőgazdaság és a munkaerőpiac kérdései okozzák - írta a Telex.

Nemrég írtunk arról, hogy Izland növekvő érdeklődést mutat az Európai Unió-hoz való csatlakozás iránt. Akkori információk szerint az eredetileg 2027-re tervezett voksolásra akár már idén nyáron sor kerülhet. Ezt erősítette meg most Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir külügyminiszter Brüsszelben. A politikus a Reutersnek nyilatkozva azt mondta, Izland számára előnyös lenne, ha közvetlen beleszólása lenne az uniós döntéshozatalba.

Izland vezetése jelenleg úgy látja, a tárgyalások legnehezebb pontja a halászati kvóták ügye lesz. Ez nem meglepő, hiszen a halászat az izlandi gazdaság egyik alappillére, és korábban is komoly viták voltak az Európai Unióval ezen a területen. A miniszter szerint az érzékeny kérdéseket – köztük a mezőgazdaság és a munkaerőpiac szabályozását – már a tárgyalások elején rendezni kellene.

Ennek ellenére a külügyminiszter optimista, és szerinte, ha a nehéz kérdéseket sikerül kezelni, Izland akár 2028 vége előtt EU-tag lehet.

A kijelentés mindenképp előrelépés a néhány héttel ezelőtti óvatosabb állásponthoz képest.

Izland 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét, a tárgyalásokat azonban 2013-ban felfüggesztették. Azóta több tényező is növelte az uniós tagság támogatottságát a szigetországban: a megélhetési költségek emelkedése, az orosz–ukrán háború következményei és az északi térség fokozódó geopolitikai feszültségei egyaránt ebbe az irányba hatottak. Ez utóbbihoz tartozik, hogy Donald Trump amerikai elnök többször is felvetette Grönland annektálásának ötletét, ami újra ráirányította a figyelmet a régió stratégiai jelentőségére. Izland ebben az összefüggésben kapocsként helyezkedik el Észak-Amerika és Európa között.

A szigetország ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de már most is része az egységes európai piacnak és a schengeni övezetnek, emellett a NATO alapító tagja. A nyár végére tervezett népszavazás kizárólag arról dönt majd, hogy újrainduljanak-e a csatlakozási tárgyalások. A tényleges uniós csatlakozásról egy második népszavazáson kellene határozni.

Az Európai Unió részéről is mutatkozik nyitottság. Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerint Izland az élmezőnyben haladó jelölt lehetne a csatlakozási folyamatban.